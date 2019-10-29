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«Сблизить позиции не так просто». Румас и Кудрин обсудили «углубленную интеграцию»

30.10.2019 16:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительства и министерства Беларуси и России работают над интеграционными документами, чтобы за ноябрь представить итоги работы главам государств, однако сблизить позиции не так просто, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с председателем Счетной палаты России Алексеем Кудриным, сообщает пресс-служба правительства.

«Работа непростая, потому что за это время, к сожалению, экономики стран развивались по разным трекам, и сегодня как-то сблизить позиции, оказывается, не так просто. Есть чувствительные вопросы для белорусской стороны, которые мы хотим в первую очередь решить на этом интеграционном треке. Есть вопросы, которые российская сторона ставит в первую очередь, а они иногда не совпадают с белорусской позицией. Поэтому сейчас министерства, правительства делают большую работу, чтобы за ноябрь окончательно представить главам государств то, что у нас получилось», — сказал Сергей Румас.

«Мы очень активно сейчас работаем над программой действий по выполнению союзного договора. Мы хотим вдохнуть новые силы в наш договор о Союзном государстве и продвинуться по пути интеграции по всем практически экономическим направлениям», — заявил Румас. Он напомнил, что сейчас министерства дорабатывают 31 дорожную карту, затрагивающую практически все сектора экономики.

Алексей Кудрин согласился, что стоит задача вдохнуть новую жизнь, новые силы в работу Союзного государства и союзные соглашения. «Соответственно, и мы готовы высказать свой взгляд на эти цели. В результате такого анализа хотим не только выявить какие-то сложности и риски, но и сделать предложения», — добавил он.

 
 
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Правительства и министерства Беларуси и России работают над интеграционными документами, чтобы за ноябрь представить итоги работы главам государств, однако...
 
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