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Будет ли достроен ЖК «Вяселка»? Инвестдоговор с застройщиком расторгнут

30.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Журналисту Realt.by стало известно, что возможно ЖК «Вяселка», который расположен в аг. Прилуки, Минского района будет достраивать другой застройщик. Мы отправили официальный запрос в Минский районный исполнительный комитет, где подтвердили эту информацию, и получили комментарий от застройщика. Интересно, что версии двух сторон отличаются. Подробности — в статье.

Каким должен был быть ЖК «Вяселка» и как он выглядит сейчас

ЖК «Вяселка» расположен в агрогородке Прилуки Минского района. Если ехать через Сеницу, то расстояние от МКАД составит около 8 км. Застройщик комплекса — компания «МайКлассКом». Планировалось, что на участке в 37 га будет построено 36 жилых домов на 8000 человек. Также генеральный план включал два детских садика, одну школу, большой торговый центр, банк, амбулаторию, кафе.

Будет ли достроен ЖК «Вяселка»? Инвестдоговор с застройщиком расторгнут

Будет ли достроен ЖК «Вяселка»? Инвестдоговор с застройщиком расторгнут

Будет ли достроен ЖК «Вяселка»? Инвестдоговор с застройщиком расторгнут

В Прилуки мы ездили в середине лета: яркие дома строились, а люди наслаждались свежим загородным воздухом. 

Однако уже в начале осени появились слухи о том, что «МайКлассКом» больше не будет здесь строить. Мы решили проверить поступившую информацию и отправили официальный запрос в Минский районный исполнительный комитет. В ответе сказано, что сейчас решается вопрос о дальнейшем продолжении строительства.


Будет ли достроен ЖК «Вяселка»? Инвестдоговор с застройщиком расторгнут

Будет ли достроен ЖК «Вяселка»? Инвестдоговор с застройщиком расторгнут

Комментарий Минского районного исполнительного комитета: «Соответствующий инвестдоговор расторгнут в одностороннем порядке»

По информации, содержащейся в официальном ответе, Минский райисполком сейчас проводит разработку Генерального плана аг. Прилуки, которым будет определена плотность жилой застройки. Исполнитель — УП «Белниипградостроительства», срок реализации по договору — 31 декабря 2020 года. 

При этом, согласно разработанному ранее ПДП и заключенному инвестиционному договору от 17.06.2011, заказчиком ООО «МайКлассКом» осуществляется строительство ЖК «Вяселка». 

Согласно проекту предусматривается строительство 17 многоквартирных жилых домов, из которых «14 введено в эксплуатацию, 1 дом на консервации и 1 дом — строительство не начиналось». Также инвестдоговор предусматривал строительство одного детского сада (введен в эксплуатацию), амбулатории (сейчас в процессе строительства) и канализационного коллектора (выполнен в полном объеме и введен в эксплуатацию).

«Решением Минского областного исполнительного комитета от 15 июля 2019 года №518 соответствующий инвестдоговор с ООО «МайКлассКом» расторгнут в одностороннем порядке по причине неисполнения инвестором своих обязательств, в связи с чем в настоящее время решается вопрос о дальнейшем продолжении строительства».

Также чиновники сообщили, что действующим ПДП аг.Прилуки предусмотрено строительство еще одного детского сада на 200 мета и общеобразовательной средней школы на 900 мест. При этом срок строительства не определен.

Будет ли достроен ЖК «Вяселка»? Инвестдоговор с застройщиком расторгнут
Будет ли достроен ЖК «Вяселка»? Инвестдоговор с застройщиком расторгнут

Комментарий застройщика: «Возможно мы продолжим это строительство, все зависит от «нагрузки»

— Сейчас меняется концепция условий инвестдоговора, потому что все нормы по школам и садикам, которые были разработаны до этого, не соответствуют современным требованиям. Сейчас меняется общий генплан застройки аг. Прилуки и Атолино. Поэтому с нами временно приостановлен инвестдоговор. Но мы завершаем начатое строительство жилого дома, который будет сдан в следующем году. К этому моменту мы построили 14 жилых домов,— пояснил управляющий ООО «МайКлассКом» Вадим Чечин.

— Это значит, что после разработки нового инвестдоговора компания «МайКлассКом» продолжит строительство ЖК «Вяселка»?

— Возможно. Но это зависит от того, какая именно «нагрузка» будет нам предложена дальше, — ответил Вадим Чечин.


Будет ли достроен ЖК «Вяселка»? Инвестдоговор с застройщиком расторгнут

Будет ли достроен ЖК «Вяселка»? Инвестдоговор с застройщиком расторгнут
 
Теги: Минск
 
 
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Журналисту Realt.by стало известно, что возможно ЖК «Вяселка», который расположен в аг. Прилуки, Минского района будет достраивать другой застройщик. Мы отправили...
 
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