Будет ли достроен ЖК «Вяселка»? Инвестдоговор с застройщиком расторгнут

Комментарий Минского районного исполнительного комитета: «Соответствующий инвестдоговор расторгнут в одностороннем порядке»

По информации, содержащейся в официальном ответе, Минский райисполком сейчас проводит разработку Генерального плана аг. Прилуки, которым будет определена плотность жилой застройки. Исполнитель — УП «Белниипградостроительства», срок реализации по договору — 31 декабря 2020 года.

При этом, согласно разработанному ранее ПДП и заключенному инвестиционному договору от 17.06.2011, заказчиком ООО «МайКлассКом» осуществляется строительство ЖК «Вяселка».

Согласно проекту предусматривается строительство 17 многоквартирных жилых домов, из которых «14 введено в эксплуатацию, 1 дом на консервации и 1 дом — строительство не начиналось». Также инвестдоговор предусматривал строительство одного детского сада (введен в эксплуатацию), амбулатории (сейчас в процессе строительства) и канализационного коллектора (выполнен в полном объеме и введен в эксплуатацию).

«Решением Минского областного исполнительного комитета от 15 июля 2019 года №518 соответствующий инвестдоговор с ООО «МайКлассКом» расторгнут в одностороннем порядке по причине неисполнения инвестором своих обязательств, в связи с чем в настоящее время решается вопрос о дальнейшем продолжении строительства».

Также чиновники сообщили, что действующим ПДП аг.Прилуки предусмотрено строительство еще одного детского сада на 200 мета и общеобразовательной средней школы на 900 мест. При этом срок строительства не определен.