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В Минске задержаны двое анархистов. Подозревают, что они бросили коктейль Молотова в Володарку
30.10.2019 18:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столичное СИЗО помещены двое активистов анархистского движения,
Задержанными оказались Никита Емельянов и Иван Комар, пишет Косинеров. Сейчас они якобы взяты под стражу и находятся в СИЗО. В 20-х числах октября у двух молодых людей прошли обыски,
Правозащитник Валентин Стефанович подтвердил TUT.BY: есть данные, что парням предъявили обвинения по ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса — за умышленное повреждение имущества общеопасным способом. За такое грозит до 5 лет ограничения или от 3 до 10 лет лишения свободы.
Разбирательство касается двух случаев: в сентябре здание Мингорсуда кто-то забросал лампочками с краской, а уже в октябре кто-то бросил коктейль Молотова в сторону СИЗО на Володарского.
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Сейчас они якобы взяты под стражу и находятся в СИЗО.
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