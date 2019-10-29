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В Минске задержаны двое анархистов. Подозревают, что они бросили коктейль Молотова в Володарку

30.10.2019 18:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столичное СИЗО помещены двое активистов анархистского движения, сообщил их соратник Вячеслав Косинеров в Facebook. По данным правозащитников, парней подозревают в причастности к нескольким акциям в Минске.


Фото: spring96.org

Задержанными оказались Никита Емельянов и Иван Комар, пишет Косинеров. Сейчас они якобы взяты под стражу и находятся в СИЗО. В 20-х числах октября у двух молодых людей прошли обыски, писали тогда правозащитники из «Весны».

Правозащитник Валентин Стефанович подтвердил TUT.BY: есть данные, что парням предъявили обвинения по ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса — за умышленное повреждение имущества общеопасным способом. За такое грозит до 5 лет ограничения или от 3 до 10 лет лишения свободы.

Разбирательство касается двух случаев: в сентябре здание Мингорсуда кто-то забросал лампочками с краской, а уже в октябре кто-то бросил коктейль Молотова в сторону СИЗО на Володарского.

По информации издания «Наша Ніва», акции были приурочены к судебному процессу над анархистом Дмитрием Полиенко. Позже, 25 октября, суд признал его виновным в хулиганстве и приговорил к 3 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Сам фигурант не признавал вину и называл дело политически мотивированным.

 
Теги: Минск
 
 
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