ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Вы на нас произвели впечатление!» Как Кудрин и Анфимов заглянули в ПВТ

30.10.2019 20:29 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Делегация Счетной палаты России во главе с Алексеем Кудриным посетила 30 октября Парк высоких технологий, сообщили в пресс-службе ПВТ. Во встрече с директором ПВТ Всеволодом Янчевским также приняли участие госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота и председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов.


Фото: пресс-служба ПВТ

В бизнес-инкубаторе ПВТ Алексей Кудрин протестировал IT-решения, которые были представлены как быстрорастущими стартапами, так и зрелыми компаниями-резидентами Парка.

«Сегодня на встрече присутствуют создатели и разработчики уникальных белорусских продуктов в сфере искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности, оптических и лазерных технологий — они представляют самый широкий круг компетенций. Это разработки мирового уровня, которые наши ребята создали в условиях жесткой глобальной конкуренции», — отметил Янчевский.

О своих достижениях гостям рассказали представители стартапа Saygames, который этой осенью побил мировые рекорды роста в игровой индустрии, всего за полтора года заняв третье место (после Facebook и Google) среди издателей мобильных игр на мировом рынке. Только за один третий квартал 2019 года игры белорусской компании скачали 300 млн раз.

Главе Счетной палаты показали перспективные стартапы Парка — систему мониторинга фермерских полей с помощью искусственного интеллекта агростартапа Onesoil, мини-лабораторию компании R-Nox по экологическому мониторингу и аналитике данных об окружающей среде, а также мобильное игровое приложение для борьбы с депрессией, разработанное на основе научных методик.

Большое внимание привлекло решение резидента ПВТ IBA Group для мониторинга состояния линий электропередач. Энергетическую инфраструктуру предлагается контролировать с использованием дронов и систем компьютерного зрения.

Кудрина заинтересовала платежная система «О!Плати» от компании LWO, которая может сократить затраты на комиссию международным платежным системам.

На одном из стендов гости протестировали шлем виртуальной реальности, который используют для реабилитации детей с ДЦП, ознакомились с технологией покраски корпусов смартфонов от «Изовак», лазерными системами компании «Солар ЛС».

«Вы на нас произвели впечатление!» — сказал на прощанье Алексей Кудрин.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Делегация Счетной палаты России во главе с Алексеем Кудриным посетила 30 октября Парк высоких технологий, сообщили в пресс-службе ПВТ. Во встрече с директором ПВТ...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Минске задержаны двое анархистов. Подозревают, что они бросили коктейль Молотова в Володарку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика