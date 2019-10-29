«Вы на нас произвели впечатление!» Как Кудрин и Анфимов заглянули в ПВТ

Источник материала: Tut.by

Делегация Счетной палаты России во главе с Алексеем Кудриным посетила 30 октября Парк высоких технологий, сообщили в пресс-службе ПВТ. Во встрече с директором ПВТ Всеволодом Янчевским также приняли участие госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота и председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов.



Фото: пресс-служба ПВТ

В бизнес-инкубаторе ПВТ Алексей Кудрин протестировал IT-решения, которые были представлены как быстрорастущими стартапами, так и зрелыми компаниями-резидентами Парка.

«Сегодня на встрече присутствуют создатели и разработчики уникальных белорусских продуктов в сфере искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности, оптических и лазерных технологий — они представляют самый широкий круг компетенций. Это разработки мирового уровня, которые наши ребята создали в условиях жесткой глобальной конкуренции», — отметил Янчевский.

О своих достижениях гостям рассказали представители стартапа Saygames, который этой осенью побил мировые рекорды роста в игровой индустрии, всего за полтора года заняв третье место (после Facebook и Google) среди издателей мобильных игр на мировом рынке. Только за один третий квартал 2019 года игры белорусской компании скачали 300 млн раз.

Главе Счетной палаты показали перспективные стартапы Парка — систему мониторинга фермерских полей с помощью искусственного интеллекта агростартапа Onesoil, мини-лабораторию компании R-Nox по экологическому мониторингу и аналитике данных об окружающей среде, а также мобильное игровое приложение для борьбы с депрессией, разработанное на основе научных методик.

Большое внимание привлекло решение резидента ПВТ IBA Group для мониторинга состояния линий электропередач. Энергетическую инфраструктуру предлагается контролировать с использованием дронов и систем компьютерного зрения.

Кудрина заинтересовала платежная система «О!Плати» от компании LWO, которая может сократить затраты на комиссию международным платежным системам.

На одном из стендов гости протестировали шлем виртуальной реальности, который используют для реабилитации детей с ДЦП, ознакомились с технологией покраски корпусов смартфонов от «Изовак», лазерными системами компании «Солар ЛС».

«Вы на нас произвели впечатление!» — сказал на прощанье Алексей Кудрин.