|
Мисс Беларусь Василевич: Опыт, который есть в парламенте, необходимо дополнить свежими взглядами
30.10.2019 23:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Баллотирующаяся в Палату представителей мисс Беларусь 2018 года Мария Василевич выступила за открытость и публичность парламента. По ее мнению, это приведет к «эффективному сотрудничеству народа и власти».
«Намерена добиваться, чтобы деятельность парламента стала более открытой и публичной, и своим примером готова доказать, что откровенный диалог с людьми приведет к эффективному сотрудничеству народа и власти», — заявила 22-летний кандидат, выдвинувшаяся по минскому Кальварийскому избирательному округу № 104, в эфире телеканала
«Состав депутатов должен быть разнообразным, не привязанным ни к определенному возрасту, ни к социальному статусу или гендерному признаку, — сказала Василевич. — Единственное, что должно объединять депутатов, — это ответственность, справедливость и искреннее желание делать нашу с вами жизнь еще лучше».
«Опыт, который уже есть в парламенте, необходимо дополнить свежими взглядами активной и, самое главное, неравнодушной к будущему нашей страны молодежи. Именно этот диалог разных поколений и представителей разных социальных групп позволит принимать законы, которые будут учитывать интересы каждого белоруса», — считает кандидат.
«Законы пишутся для людей, поэтому они должны быть понятны каждому, — заявила Василевич. — Именно поэтому я выступаю с инициативой систематизации и актуализации под современные реалии существующих нормативно-правовых актов».
«В вопросах внешней политики» она выступает «за миролюбивые и открытые отношения со всеми странами при условиях равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, без ущерба интересов нашей страны» (цитаты приводятся без редакторских правок).
Василевич отметила, что «не один год» организует «благотворительные акции, помогая детям из детских домов и интернатов, людям с ограниченными возможностями».
По информации кандидата, она окончила Белорусский государственный экономический университет по специальности «Государственное управление», а также магистратуру этого вуза по специальности «Экономика».
«Выбрав мою кандидатуру, вы услышите в парламенте голос инициативной молодежи, неравнодушной к будущему нашей страны и желающей трудиться на благо ее жителей», — заявила Василевич.
Мисс Беларусь — телеведущая, ее должность, согласно информации на сайте ЦИК, — «редактор отдела редакторов главной дирекции подготовки телепрограмм генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании».
Напомним, в 2018 году Мария Василевич выиграла конкурс «Мисс Беларуси». На конкурсе «Мисс мира — 2018» она
Кроме того, Василевич нередко появляется на мероприятиях с участием президента. Например, вместе с Александром Лукашенко и его сыном Николаем в этом году она
В комментарии TUT.BY Василевич
Глава ЦИК Лидия Ермошина ранее высказалась по поводу желания Василевич пойти в депутаты.
— Думаю, населению это понравится. Единственное, что у меня личная позиция как избирателя и государственного чиновника: в депутаты должны идти люди зрелые, —
Выборы в Палату представителей Национального собрания пройдут 17 ноября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Состав депутатов должен быть разнообразным, не привязанным ни к определенному возрасту, ни к социальному статусу или гендерному признаку, - сказала Василевич. -...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)