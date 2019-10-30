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Мисс Беларусь Василевич: Опыт, который есть в парламенте, необходимо дополнить свежими взглядами

30.10.2019 23:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Баллотирующаяся в Палату представителей мисс Беларусь 2018 года Мария Василевич выступила за открытость и публичность парламента. По ее мнению, это приведет к «эффективному сотрудничеству народа и власти».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Намерена добиваться, чтобы деятельность парламента стала более открытой и публичной, и своим примером готова доказать, что откровенный диалог с людьми приведет к эффективному сотрудничеству народа и власти», — заявила 22-летний кандидат, выдвинувшаяся по минскому Кальварийскому избирательному округу № 104, в эфире телеканала «Беларусь 3» 30 октября.

«Состав депутатов должен быть разнообразным, не привязанным ни к определенному возрасту, ни к социальному статусу или гендерному признаку, — сказала Василевич. — Единственное, что должно объединять депутатов, — это ответственность, справедливость и искреннее желание делать нашу с вами жизнь еще лучше».

«Опыт, который уже есть в парламенте, необходимо дополнить свежими взглядами активной и, самое главное, неравнодушной к будущему нашей страны молодежи. Именно этот диалог разных поколений и представителей разных социальных групп позволит принимать законы, которые будут учитывать интересы каждого белоруса», — считает кандидат.

«Законы пишутся для людей, поэтому они должны быть понятны каждому, — заявила Василевич. — Именно поэтому я выступаю с инициативой систематизации и актуализации под современные реалии существующих нормативно-правовых актов».

«В вопросах внешней политики» она выступает «за миролюбивые и открытые отношения со всеми странами при условиях равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, без ущерба интересов нашей страны» (цитаты приводятся без редакторских правок).

Василевич отметила, что «не один год» организует «благотворительные акции, помогая детям из детских домов и интернатов, людям с ограниченными возможностями».

По информации кандидата, она окончила Белорусский государственный экономический университет по специальности «Государственное управление», а также магистратуру этого вуза по специальности «Экономика».

«Выбрав мою кандидатуру, вы услышите в парламенте голос инициативной молодежи, неравнодушной к будущему нашей страны и желающей трудиться на благо ее жителей», — заявила Василевич.

Мисс Беларусь — телеведущая, ее должность, согласно информации на сайте ЦИК, — «редактор отдела редакторов главной дирекции подготовки телепрограмм генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании».

Напомним, в 2018 году Мария Василевич выиграла конкурс «Мисс Беларуси». На конкурсе «Мисс мира — 2018» она получила титул «Мисс мира Европа» и вошла в финале в топ-5 участниц. Это лучший результат за всю историю участия нашей страны в этом конкурсе.

Кроме того, Василевич нередко появляется на мероприятиях с участием президента. Например, вместе с Александром Лукашенко и его сыном Николаем в этом году она открывала «Славянский базар» и болела за легкоатлетов на «Динамо».

В комментарии TUT.BY Василевич говорила, что пойти в депутаты ей предложили в БРСМ.

Глава ЦИК Лидия Ермошина ранее высказалась по поводу желания Василевич пойти в депутаты.

— Думаю, населению это понравится. Единственное, что у меня личная позиция как избирателя и государственного чиновника: в депутаты должны идти люди зрелые, — сказала Ермошина.

Выборы в Палату представителей Национального собрания пройдут 17 ноября.

 
 
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«Состав депутатов должен быть разнообразным, не привязанным ни к определенному возрасту, ни к социальному статусу или гендерному признаку, - сказала Василевич. -...
 
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