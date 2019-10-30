Александр Федута. Разведение войск на Донбассе: приближение мира или «развели как котят»?

Источник материала: Tut.by

Зеленский у добробатовцев и Аваков, заявление главы МИД Украины о разведении войск и причем здесь Пинчук с Коломойским. Политконсультант Александр Федута объясняет, что сейчас происходит в Украине.



Александр Федута, политконсультант, эксперт по Украине. Фото: Николай Николаев

В кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объявил , что официально началось разведение войск — согласно пресловутой «формуле Штайнмайера», вызвавшей столько шума в украинском обществе. Уже после того, как новость — согласитесь, перворазрядная по своей значимости — была распространена ведущими украинскими медиа, аналогичное сообщение появилось на странице штаба Операции объединенных сил Украины в зоне донбасского конфликта. Через несколько часов.

Вероятно, эти несколько часов ушли на согласование позиций между различными ведомствами, поскольку, скорее всего, о заявлении Пристайко в Штабе ООС узнали от журналистов, которые начали звонить к ним с просьбой о комментариях.

Комментировать было что.

За три дня до начала разведения президент Владимир Зеленский побывал в поселке Золотое-4 — том самом, где 29-го началось разведение войск. Телевидение и интернет распространили кадры, на которых Владимир Александрович общается с двумя категориями граждан — местным населением (преимущественно женщинами немолодого уже возраста) и ветеранами Антитеррористической операции (АТО), членами так называемых добробатов — добровольческих батальонов (крепкими мужчинами, сражавшимися с донбасскими сепаратистами по велению сердца). Точки зрения у обеих категорий были прямо противоположными: местное население мечтает о примирении, бывшие бойцы-добробатовцы готовы и дальше жертвовать собственными жизнями, лишь бы не допустить капитуляции перед Россией, маячащей за так называемыми ДНР и ЛНР. При этом следует учитывать, что добробатовцы прибыли в Золотое-4 с оружием, которого, по условиям разведения, быть там не должно.



Фото: facebook.com/president.gov.ua

Оппозиционные к Зеленскому ресурсы разнесли также далеко не лестные по отношению к президенту Украины высказывания — в том числе, цитаты из его собственных реплик, из которых интернет-мемом уже стала фраза «Я не лох!». Фейсбук наполнился издевательскими насмешками в адрес главнокомандующего, который вынужден оправдываться перед ветеранами. Однако буквально на следующий день стало известно, что добробатовцы вывезли из Золотого оружие — то есть, подчинились президенту.

Собственно говоря, случившаяся коллизия объясняет, почему в правительстве на должности министра внутренних дел был оставлен Арсен Аваков. Арсен Борисович считается в украинском истеблишменте негласным покровителем добробатов с момента их создания. Приезд добробатовцев в Золотое, с одной стороны, продемонстрировал их силу, с другой — тот факт, что Аваков контролирует ситуацию и лоялен к президенту (раз уж оружие все-таки вывезли).

Но вернемся к факту разведения войск. В Кремле решение официального Киева прокомментировали сдержанно: мол, мы знали об этом, но не хотели допускать утечку информации со своей стороны, чтобы не осложнять и без того непростое положение Зеленского. Однако показательно, что о начале разведения не знала ни рабочая группа в Минске, ни руководство так называемых ДНР и ЛНР. То есть, с Кремлем действие, скорее всего, действительно было согласовано, а вот с сепаратистами — нет.

Шум вокруг начала разведения остался бы шумом, если бы на популярном в Украине ресурсе «Левый берег» не появилось интервью с бывшим шоуменом (звезда команды КВН Донецкого университета), а ныне советником секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Украины по восстановлению Донбасса Сергеем Сивохо. Сивохо подтвердил, что, согласно непонятно кем проводившимся на территории ДНР и ЛНР социологическим опросам, партия Зеленского «Слуга народа» имеет очень большие шансы получить во время местных выборов контроль над вновь сформированными органами власти. И, тем самым, форсируя разведение войск, Зеленский не только приближает встречу в «нормандском формате» с главами Германии, Франции и России, но и ускоряет процесс выборов, которые должны принести победу его партии.

Мало того — якобы в ДНР и ЛНР есть люди, готовые баллотироваться по спискам «Слуги народа». Последнее известие, разумеется, вызвало бурю возмущения в оппозиционных фракциях Верховной Рады.

Примечателен также еще один факт. Глава МИД Вадим Пристайко сделал свои заявления в кулуарах Мариупольского инвестиционного форума явно не случайно. Речь на форуме шла о возможности участия крупного украинского бизнеса в восстановлении зоны военных действий. Это — огромные деньги. По слухам, сегодня в участии в этом процессе наиболее заинтересован один из крупнейших бизнесменов, зять Леонида Кучмы Виктор Пинчук, сумевший получить для «своих» людей не только часть депутатских мандатов от «Слуги народа», но даже и несколько министерских портфелей.

Нужно учитывать также влияние Пинчука на международную политику Украины. За прошедшие годы он успешно создал себе репутацию самого «прозападного» из украинских олигархов, и есть уверенность, что под его проекты по восстановлению Донбасса многие западные бизнесмены охотно дадут деньги. Соответственно, у Владимира Зеленского появится возможность наконец дистанцироваться от своего «заклятого покровителя» Игоря Коломойского.

В общем, трудно пока судить, насколько эффективным будет миротворческий процесс на Донбассе и не изменится ли парадигма оценок — от «разведения войск» до «развели как котят». В любом случае, если процесс действительно пойдет — а это будет понятно по поведению Кремля, — это может стать личной победой Владимира Зеленского.

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