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Александр Федута. Разведение войск на Донбассе: приближение мира или «развели как котят»?
31.10.2019 00:04 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Зеленский у добробатовцев и Аваков, заявление главы МИД Украины о разведении войск и причем здесь Пинчук с Коломойским. Политконсультант Александр Федута объясняет, что сейчас происходит в Украине.
В кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе министр иностранных дел Украины
Вероятно, эти несколько часов ушли на согласование позиций между различными ведомствами, поскольку, скорее всего, о заявлении Пристайко в Штабе ООС узнали от журналистов, которые начали звонить к ним с просьбой о комментариях.
Комментировать было что.
За три дня до начала разведения президент Владимир Зеленский
Оппозиционные к Зеленскому ресурсы разнесли также далеко не лестные по отношению к президенту Украины высказывания — в том числе, цитаты из его собственных реплик, из которых интернет-мемом уже стала фраза «Я не лох!». Фейсбук наполнился издевательскими насмешками в адрес главнокомандующего, который вынужден оправдываться перед ветеранами. Однако буквально на следующий день стало известно, что добробатовцы вывезли из Золотого оружие — то есть, подчинились президенту.
Собственно говоря, случившаяся коллизия объясняет, почему в правительстве на должности министра внутренних дел был оставлен Арсен Аваков. Арсен Борисович считается в украинском истеблишменте негласным покровителем добробатов с момента их создания. Приезд добробатовцев в Золотое, с одной стороны, продемонстрировал их силу, с другой — тот факт, что Аваков контролирует ситуацию и лоялен к президенту (раз уж оружие все-таки вывезли).
Но вернемся к факту разведения войск. В Кремле решение официального Киева прокомментировали сдержанно: мол, мы знали об этом, но не хотели допускать утечку информации со своей стороны, чтобы не осложнять и без того непростое положение Зеленского. Однако показательно, что о начале разведения не знала ни рабочая группа в Минске, ни руководство так называемых ДНР и ЛНР. То есть, с Кремлем действие, скорее всего, действительно было согласовано, а вот с сепаратистами — нет.
Шум вокруг начала разведения остался бы шумом, если бы на популярном в Украине ресурсе «Левый берег» не
Мало того — якобы в ДНР и ЛНР есть люди, готовые баллотироваться по спискам «Слуги народа». Последнее известие, разумеется, вызвало бурю возмущения в оппозиционных фракциях Верховной Рады.
Примечателен также еще один факт. Глава МИД Вадим Пристайко сделал свои заявления в кулуарах Мариупольского инвестиционного форума явно не случайно. Речь на форуме шла о возможности участия крупного украинского бизнеса в восстановлении зоны военных действий. Это — огромные деньги. По слухам, сегодня в участии в этом процессе наиболее заинтересован один из крупнейших бизнесменов, зять Леонида Кучмы Виктор Пинчук, сумевший получить для «своих» людей не только часть депутатских мандатов от «Слуги народа», но даже и несколько министерских портфелей.
Нужно учитывать также влияние Пинчука на международную политику Украины. За прошедшие годы он успешно создал себе репутацию самого «прозападного» из украинских олигархов, и есть уверенность, что под его проекты по восстановлению Донбасса многие западные бизнесмены охотно дадут деньги. Соответственно, у Владимира Зеленского появится возможность наконец дистанцироваться от своего «заклятого покровителя» Игоря Коломойского.
В общем, трудно пока судить, насколько эффективным будет миротворческий процесс на Донбассе и не изменится ли парадигма оценок — от «разведения войск» до «развели как котят». В любом случае, если процесс действительно пойдет — а это будет понятно по поведению Кремля, — это может стать личной победой Владимира Зеленского.
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Зеленский у добробатовцев и Аваков, заявление главы МИД Украины о разведении войск и причем здесь Пинчук с Коломойским. Политконсультант Александр Федута...
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