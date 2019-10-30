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«Айрон» предложил новую партию квартир в доме в Лебяжьем. Цена кв. м «двушек» в рассрочку — $ 1240−1390

31.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«Айрон» предложил новую партию квартир в доме в Лебяжьем. Цена кв. м «двушек» в рассрочку — $ 1240−1390

Многоквартирный каркасный жилой дом № 2 по генплану со встроенными помещениями административно-общественного назначения с подземной гараж-стоянкой имеет 5 секций переменной этажности (19−22 этажа) и рассчитан на 369 квартир.

Проектная декларация по дому была опубликована в газете «Минский курьер» 24 мая 2019 года.


«Айрон» предложил новую партию квартир в доме в Лебяжьем. Цена кв. м «двушек» в рассрочку — $ 1240−1390

На этот раз, согласно изменениям, внесенным в первую проектную декларацию, заключить договор долевого строительства и купить новую квартиру в Минске у застройщика гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и юридическим лицам можно по следующим ценам за квадратный метр:

— однокомнатные квартиры площадью 42−43 кв. м при 100-процентной оплате по 1400 долларов США в эквиваленте, при оплате в рассрочку — по 1420 долларов США;

— однокомнатные квартиры площадью 54−55 кв. м при полной оплате по 1320 долларов США, на 19-м этаже — по 1350 долларов США, в рассрочку — по 1340 долларов США, на 19-м этаже — по 1370 долларов США;

— двухкомнатные квартиры 54-56 кв.м при полной оплате по 1370 долларов США, при оплате в рассрочку — по 1390 долларов США;

— двухкомнатные квартиры площадью 64-69 кв.м при 100-й оплате по 1280 долларов США, на 19-м и 22-м этажах — по 1310 долларов США, при оплате в рассрочку — по 1300 долларов США, на 19-м и 22-м этажах — по 1330 долларов США;

— двухкомнатные квартиры площадью 72-79 кв.м при полной оплате по 1220 долларов США, на 19-м и 22-м этажах — по 1250 долларов США, при оплате в рассрочку — по 1240 долларов США, на 19-м и 22-м этажах — по 1270 долларов США.


«Айрон» предложил новую партию квартир в доме в Лебяжьем. Цена кв. м «двушек» в рассрочку — $ 1240−1390

Напомним, что по первой проектной декларации за 24 мая текущего года застройщик предлагал квартиры по таким ценам:

—  однокомнатные площадью 42−43 кв. м по 1350 долларов США при 100-процетной оплате и 1370 долларов США — при оплате в рассрочку;

—  однокомнатные площадью 46−47 кв. м по 1320 долларов США при полной оплате и 1340 долларов США — в рассрочку;

— однокомнатные площадью 51−54 кв. м по 1300 долларов США при полной оплате и 1320 долларов США —  в рассрочку;

— двухкомнатные площадью 55−56 кв. м по 1320 долларов США при полной оплате и 1340 долларов США — в рассрочку;

— двухкомнатные площадью 64−68 кв. м по 1250 долларов США при полной оплате и по 1270 долларов США — в рассрочку;

— двухкомнатные площадью 75 кв. м по 1200 долларов США при полной оплате и 1220 долларов США — в рассрочку;

— трехкомнатные площадью 89−103 кв. м по 1200 долларов США и 1220 долларов США — в рассрочку;

— четырехкомнатные площадью 106−107 кв. м по 1200 долларов США при полной оплате и 1220 долларов США — в рассрочку.

Фото из архива Realt.by

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Теги: Минск
 
 
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Компания «АйронИнвестПроект» предложила квартиры в жилом доме № 2 по генплану на ул. Нарочанской в Лебяжьем. Изменения в проектную декларацию опубликованы в...
 
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