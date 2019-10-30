«Айрон» предложил новую партию квартир в доме в Лебяжьем. Цена кв. м «двушек» в рассрочку — $ 1240−1390

На этот раз, согласно изменениям, внесенным в первую проектную декларацию, заключить договор долевого строительства и купить новую квартиру в Минске у застройщика гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и юридическим лицам можно по следующим ценам за квадратный метр:

— однокомнатные квартиры площадью 42−43 кв. м при 100-процентной оплате по 1400 долларов США в эквиваленте, при оплате в рассрочку — по 1420 долларов США;

— однокомнатные квартиры площадью 54−55 кв. м при полной оплате по 1320 долларов США, на 19-м этаже — по 1350 долларов США, в рассрочку — по 1340 долларов США, на 19-м этаже — по 1370 долларов США;

— двухкомнатные квартиры 54-56 кв.м при полной оплате по 1370 долларов США, при оплате в рассрочку — по 1390 долларов США;

— двухкомнатные квартиры площадью 64-69 кв.м при 100-й оплате по 1280 долларов США, на 19-м и 22-м этажах — по 1310 долларов США, при оплате в рассрочку — по 1300 долларов США, на 19-м и 22-м этажах — по 1330 долларов США;

— двухкомнатные квартиры площадью 72-79 кв.м при полной оплате по 1220 долларов США, на 19-м и 22-м этажах — по 1250 долларов США, при оплате в рассрочку — по 1240 долларов США, на 19-м и 22-м этажах — по 1270 долларов США.