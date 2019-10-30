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$770 за «квадрат» в готовой кирпичной новостройке. Как выглядят и сколько стоят квартиры в Логойске
31.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Пока минские очередники
В Логойск за чистым воздухом
Логойск имеет статус туристско-рекреационного центра Беларуси, и это тут-же бросается в глаза. Город находится всего в 38 километрах от столицы, но воздух здесь совсем другой. В развитии населенного пунктасерьезное внимание уделяется вопросам экологии: здесь сохранены зеленые массивы, облагорожены парки, есть река. Изюминка – холмистый ландшафт, который, при застройке города, постарались сохранить.
Вместе с тем, город практически автономный – здесь есть все необходимое для жизни: школы, сады, поликлиники, больницы, магазины и торговые центры, отделения банков, ЗАГС и прочее. В городе работают две школы, гимназия, Центр детского творчества, детская школа искусств, детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по направлениям: биатлон, гандбол, вольная борьба, тхэквондо. Кроме того, в эксплуатацию введен новый стадион, функционируют два физкультурно-оздоровительных центра и бассейн. Единственное, зачем местные выезжают в Минск, – хороший шопинг и развлекательная инфраструктура.
Плюс 4,2 тыс. новых квартир и скоростной трамвай в Минск
На сегодня здесь проживает около 13 тысяч человек, но вскоре число жителей серьезно увеличится – в Логойске планируют построить новый жилой район Планар на 4,2 тысячи квартир. Проект предусмотрен генеральным планом 2016 года. 1300 квартир в новостройках отдадут очередникам из Логойска, остальные предложат минчанам.
Реализация проекта разбита на два этапа. Первые новостройки на пустыре в границах улиц Минская и Заводская построят уже к 2025 году. Закончить проект планируют к 2030 году. К слову, тогда же в Логойске появится линия скоростного трамвая, которая соединит город с Минском. Помимо жилья в новом районе построят школу на 720 мест, детский сад, поликлинику с аптекой, торгово-развлекательный центр, ресторан, магазины, спортивный комплекс и прочее.
$770 за «квадрат» в новостройке повышенной комфортности
Пока проект нового района обрисовывается лишь на бумаге, в городе осуществляется точечная застройка. Так, прямо сейчас ООО «Стройтехинвест» завершает строительство многоквартирного жилого дома на ул. Гайненское шоссе. Это кирпичный дом повышенной комфортности на 112 квартир. В новостройке 3 секции до 6 этажей. На каждом этаже по 7 квартир. Дом находится на холме возле транспортного кольца, из окон открывается хороший вид на город.
Стадия строительства новостройки высокая, объект планируется сдать до конца года. В данный момент застройщик завершает отделку фасада и благоустройство домовой территории. Во дворе появится детская площадка, озеленение и машиноместа, подъезды оснастят вертикальными подъемниками для колясочников. В домах предусмотрены лифты.
– Купить просторную «однушку», площадью 52 «квадрата» можно всего за 40 тысяч долларов. В Минске таких цен, конечно, нет. При этом, спрос на квартиры в новом доме умеренный. Все дело в том, что недвижимость в пригороде – достаточно специфический товар. Чтобы захотеть здесь жить, нужно приехать лично, прогуляться по улицам, подышать воздухом, проникнуться атмосферой. Не все покупатели доезжают. Хотя дорога до Минска отсюда занимает не более 25 минут на автомобиле и около 40 минут на общественном транспорте, – рассказала менеджер проектов «Твоя столица. Новостройцентр» Ольга Клих. – В доме много интересных планировок. Так, к примеру, помимо стандартных квартир здесь есть «однушки» трапециевидной формы. Такие планировки позволяют воплотить в квартире интересные дизайнерские решения, поэтому их выбирают преимущественно творческие люди.
Квартиры на «вторичке» можно купить за $26,5 тысячи
На вторичном рынке сегодня продается 32 квартиры. Купить комнату в Логойске можно за $12 тыс., цены «однушек» в старом фонде
В домах новее (от 2010 года) квартиры стоят дороже. Так, к примеру, «однушка», площадью 39 «квадратов» в доме 2011 года строительства с базовой отделкой
За $41,9 тыс. в Логойске
Цены трехкомнатных квартир варьируются от $ 37,5 тыс. до $ 58,7 тыс. в зависимости от характеристик объекта. Так, к примеру, за $49,5 тыс.
Участки – по $20 тыс., дома – от $18 тыс.
Средняя цена земли в Логойске – около 20 тыс. долларов за участок площадью 20-25 соток. В продаже сегодня буквально 5 наделов. Один из них продается в центре города, на улице Заречная. До МКАД отсюда порядка 30 километров. Участок выровнен, огорожен, сделана геодезия. На участке есть небольшой дом, готовый для круглогодичного проживания (есть печь и камин), проект согласован. Все коммуникации (газ, вода, центральная канализация) вдоль забора, электричество введено в дом.
Цены на дома в Логойске варьируется от $18 тыс. до $295 тыс. Так, к примеру, дом площадью 126,9 «квадратов»
За $118 тыс.
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