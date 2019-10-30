$770 за «квадрат» в готовой кирпичной новостройке. Как выглядят и сколько стоят квартиры в Логойске

Плюс 4,2 тыс. новых квартир и скоростной трамвай в Минск

На сегодня здесь проживает около 13 тысяч человек, но вскоре число жителей серьезно увеличится – в Логойске планируют построить новый жилой район Планар на 4,2 тысячи квартир. Проект предусмотрен генеральным планом 2016 года. 1300 квартир в новостройках отдадут очередникам из Логойска, остальные предложат минчанам.

Реализация проекта разбита на два этапа. Первые новостройки на пустыре в границах улиц Минская и Заводская построят уже к 2025 году. Закончить проект планируют к 2030 году. К слову, тогда же в Логойске появится линия скоростного трамвая, которая соединит город с Минском. Помимо жилья в новом районе построят школу на 720 мест, детский сад, поликлинику с аптекой, торгово-развлекательный центр, ресторан, магазины, спортивный комплекс и прочее.