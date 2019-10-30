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Невидимая рука Левиафана. Трансляция первого дня Кастрычніцкага эканамічнага форума

31.10.2019 10:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

31 октября и 1 ноября в Минске пройдет седьмой Кастрычніцкі эканамічны форум, который является площадкой для обсуждения будущего и настоящего Беларуси.

В этом году он посвящен влиянию государства на экономику и носит название «Невидимая рука Левиафана».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Конференция традиционно весьма представительна. В этом году в ее работе примут участие первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин, главный экономист ВТО доктор Роберт Купман, постоянный представитель Всемирного банка в Беларуси доктор Александр Кремер и другие уважаемые специалисты.

За выступлениями спикеров и дискуссиями можно следить в прямой трансляции.

Программа 31 октября

11.00−11.30. Открытие конференции

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси

Матей Поповский, заместитель Генерального директора по вопросам переговоров о добрососедстве и расширении, Европейская комиссия

Александр Чубрик, директор Исследовательского центра ИПМ/академический директор KEF

11.30−13.30. Панель 1: Левиафан и мировая экономика: переходное государство

Модератор: Павел Данейко, генеральный директор Института приватизации и менеджмента

Д-р Роберт Купман, главный экономист ВТО

Д-р Айан Бегг, профессор — научный сотрудник Европейского института Лондонской школы экономики и политических наук

Д-р Марек Домбровски, профессор, старший научный сотрудник CASE — Центр социально-экономических исследований

14.30−16.30. Панель 2: Возвращение экономической географии: устойчивое развитие в пространственном измерении

Модератор: Иоанна Казана-Вишневецки, постоянный координатор ООН в Беларуси

Д-р Георг Мильбрадт, посол правительства Германии по специальным поручениям по вопросам децентрализации, деятельности органов госуправления и реформ в Украине

Д-р Александр Кремер, постоянный представитель Всемирного банка в Беларуси

Руслан Страхар, заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета

Д-р Уильям Томпсон, глава Отдела Евразии Секретариата международных отношений ОЭСР

Елмер Хоогзаад, основатель Shifting Paradigms

17.00−18.00. Цепи для Левиафана: видимая рука таргетирования инфляции

Модератор: Д-р Жак Миньян, глава миссии МВФ в Беларуси

Д-р Ксения Юдаева, первый заместитель председателя Банка России

Дмитрий Калечиц, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь

Д-р Анджей Рачко, советник президента Национального банка Польши

18.00−19.30. Вечерняя панель, приуроченная к 25-летию белорусского рубля

 
Теги: Минск
 
 
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31 октября и 1 ноября в Минске пройдет седьмой Кастрычніцкі эканамічны форум, который является площадкой для обсуждения будущего и настоящего Беларуси.
 
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