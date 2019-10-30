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Невидимая рука Левиафана. Трансляция первого дня Кастрычніцкага эканамічнага форума
31.10.2019 10:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
31 октября и 1 ноября в Минске пройдет седьмой
В этом году он посвящен влиянию государства на экономику и носит название «Невидимая рука Левиафана».
Конференция традиционно
За выступлениями спикеров и дискуссиями можно следить в прямой трансляции.
Программа 31 октября
11.00−11.30. Открытие конференции
Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси
Матей Поповский, заместитель Генерального директора по вопросам переговоров о добрососедстве и расширении, Европейская комиссия
Александр Чубрик, директор Исследовательского центра ИПМ/академический директор KEF
11.30−13.30. Панель 1: Левиафан и мировая экономика: переходное государство
Модератор: Павел Данейко, генеральный директор Института приватизации и менеджмента
Д-р Роберт Купман, главный экономист ВТО
Д-р Айан Бегг, профессор — научный сотрудник Европейского института Лондонской школы экономики и политических наук
Д-р Марек Домбровски, профессор, старший научный сотрудник CASE — Центр социально-экономических исследований
14.30−16.30. Панель 2: Возвращение экономической географии: устойчивое развитие в пространственном измерении
Модератор: Иоанна Казана-Вишневецки, постоянный координатор ООН в Беларуси
Д-р Георг Мильбрадт, посол правительства Германии по специальным поручениям по вопросам децентрализации, деятельности органов госуправления и реформ в Украине
Д-р Александр Кремер, постоянный представитель Всемирного банка в Беларуси
Руслан Страхар, заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета
Д-р Уильям Томпсон, глава Отдела Евразии Секретариата международных отношений ОЭСР
Елмер Хоогзаад, основатель Shifting Paradigms
17.00−18.00. Цепи для Левиафана: видимая рука таргетирования инфляции
Модератор: Д-р Жак Миньян, глава миссии МВФ в Беларуси
Д-р Ксения Юдаева, первый заместитель председателя Банка России
Дмитрий Калечиц, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь
Д-р Анджей Рачко, советник президента Национального банка Польши
18.00−19.30. Вечерняя панель, приуроченная к 25-летию белорусского рубля
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31 октября и 1 ноября в Минске пройдет седьмой Кастрычніцкі эканамічны форум, который является площадкой для обсуждения будущего и настоящего Беларуси.
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