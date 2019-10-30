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В Солигорске завели уголовное дело о клевете на ОАО «Беларуськалий» и его подрядчика
31.10.2019 10:58 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Солигорске возбудили уголовное дело о клевете из-за «фейкового» письма. В нем шла речь об ОАО «Беларуськалий» и директоре «Солигорскспецмонтажа», подрядчика компании. Об этом
Дело возбуждено по ст. 188 Уголовного кодекса — за клевету. За такое грозит наказание от общественных работ до 3 лет ограничения свободы.
Ранее была проведена проверка и выяснилось, что в сентябре неизвестный человек разместил «заведомо ложные и позорящие измышления о „Беларуськалии“, а также директоре „Солигорскспецмонтажа“ (крупного подрядчика ОАО) Николае Работаеве, якобы как о человеке, совершившем преступление».
Эта информация появилась на разных сайтах в открытом доступе — что по закону расценивается как распространение.
В сентябре издание Office Life
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«Фейковое» письмо появилось в сети еще в сентябре.
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