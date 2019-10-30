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В Солигорске завели уголовное дело о клевете на ОАО «Беларуськалий» и его подрядчика

31.10.2019 10:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Солигорске возбудили уголовное дело о клевете из-за «фейкового» письма. В нем шла речь об ОАО «Беларуськалий» и директоре «Солигорскспецмонтажа», подрядчика компании. Об этом сообщает издание «Лидер-Пресс».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Дело возбуждено по ст. 188 Уголовного кодекса — за клевету. За такое грозит наказание от общественных работ до 3 лет ограничения свободы.

Ранее была проведена проверка и выяснилось, что в сентябре неизвестный человек разместил «заведомо ложные и позорящие измышления о „Беларуськалии“, а также директоре „Солигорскспецмонтажа“ (крупного подрядчика ОАО) Николае Работаеве, якобы как о человеке, совершившем преступление».

Эта информация появилась на разных сайтах в открытом доступе — что по закону расценивается как распространение.

В сентябре издание Office Life выяснило, что открытое письмо к президенту от имени Николая Работаева оказалось фейком. В нем рассказывалось о теневых бизнес-процессах и просьбе об амнистии капитала. Сам директор пояснил журналистам, что никогда не писал этого. И предположил, что оно могло появится из-за строительства производственной базы в деревне Забродские (Солигорский район): «Люди против строительства… Нас сейчас проверяют». Кстати, на «Большом разговоре» в марте президенту поступала такая жалоба президенту от жителей деревни.

 
 
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