Прокуратура нашла нарушения в действиях Мингорисполкома в отношении возведения дома на Мазурова, но на стройку это не повлияет

О чем вообще речь?

Об этой истории мы рассказывали несколько месяцев назад. Вкратце: в марте 2013 года администрация Фрунзенского района на своем сайте пригласила всех желающих принять участие в общественном обсуждении архитектурно-планировочной концепции объекта строительства «Многоквартирный жилой дом на пересечении улиц Мазурова и Лобанка». По словам местных жителей, в назначенный день никто из комиссии на встречу не пришел. Чуть позже на сайте появилось сообщение об отмене общественного обсуждения.

«Администрация Фрунзенского района г. Минска сообщает, что общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции объекта строительства „Многоквартирный жилой дом на пересечении улиц Мазурова и Лобанка“, проведение которого планировалось в период с 20.03.2013 по 03.04.2013, отменяется в связи с невыполнением заказчиком требований Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.2011 № 687».

А в марте уже 2018 года на подъездах домов микрорайона появились оповещения, что рядом вот-вот развернется стройка высотки. После площадку оградили, согнали туда технику и начали рыть котлован. Местные жители были крайне возмущены. Ведь им пообещали обсуждение нового дома. После, не по их вине, это обсуждение отменили, а сейчас без «объявления войны напали на их родной микрорайон».

Началась длительная переписка со всевозможными инстанциями. Однако все госструктуры в один голос говорили: разработка проекта детального планирования не целесообразна. А значит, и проводить общественное обсуждение смысла нет.