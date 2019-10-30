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Прокуратура нашла нарушения в действиях Мингорисполкома в отношении возведения дома на Мазурова, но на стройку это не повлияет

31.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Городская прокуратура нашла нарушения в проведении общественного обсуждения по строительству дома на пересечении улиц Лобанка и Мазурова. Местные жители, которые выступали против уплотнения этого района, оказались правы. Однако ничего уже в этой стройке не изменится. Дом, скорее всего, будет возведен.

Прокуратура нашла нарушения в действиях Мингорисполкома в отношении возведения дома на Мазурова, но на стройку это не повлияет

О чем вообще речь?

Об этой истории мы рассказывали несколько месяцев назад. Вкратце: в марте 2013 года администрация Фрунзенского района на своем сайте пригласила всех желающих принять участие в общественном обсуждении архитектурно-планировочной концепции объекта строительства «Многоквартирный жилой дом на пересечении улиц Мазурова и Лобанка». По словам местных жителей, в назначенный день никто из комиссии на встречу не пришел. Чуть позже на сайте появилось сообщение об отмене общественного обсуждения.

«Администрация Фрунзенского района г. Минска сообщает, что общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции объекта строительства „Многоквартирный жилой дом на пересечении улиц Мазурова и Лобанка“, проведение которого планировалось в период с 20.03.2013 по 03.04.2013, отменяется в связи с невыполнением заказчиком требований Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.2011 № 687».

А в марте уже 2018 года на подъездах домов микрорайона появились оповещения, что рядом вот-вот развернется стройка высотки. После площадку оградили, согнали туда технику и начали рыть котлован. Местные жители были крайне возмущены. Ведь им пообещали обсуждение нового дома. После, не по их вине, это обсуждение отменили, а сейчас без «объявления войны напали на их родной микрорайон».

Началась длительная переписка со всевозможными инстанциями. Однако все госструктуры в один голос говорили: разработка проекта детального планирования не целесообразна. А значит, и проводить общественное обсуждение смысла нет.


Прокуратура нашла нарушения в действиях Мингорисполкома в отношении возведения дома на Мазурова, но на стройку это не повлияет

Прокуратура нашла нарушения в действиях Мингорисполкома в отношении возведения дома на Мазурова, но на стройку это не повлияет

Прокуратура нашла нарушения в действиях Мингорисполкома в отношении возведения дома на Мазурова, но на стройку это не повлияет

Подробнее об этой войне вы можете прочитать по ссылке выше.

Что изменилось?

Местные жители, казалось, уже и смирились с тем, что у них под окнами вырастет высотка. Однако тот факт, что их пригласили на общественное обсуждение этого дома, потом его отменили, а после начали строить, никого не предупредив, застрял комом в горле.

И вот длительная переписка наконец-таки принесла первые плоды. Городская прокуратура провела проверку и нашла нарушения в этой стройке.

Прокуратура нашла нарушения в действиях Мингорисполкома в отношении возведения дома на Мазурова, но на стройку это не повлияет
Прокуратура нашла нарушения в действиях Мингорисполкома в отношении возведения дома на Мазурова, но на стройку это не повлияет
Прокуратура нашла нарушения в действиях Мингорисполкома в отношении возведения дома на Мазурова, но на стройку это не повлияет

«Установлено, что Мингорисполкомом не соблюдены требования п.19 Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденного постановление Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.2011 No687 (в редакции от 13.01.2017), по проведению общественного обсуждения архитектурно- планировочной концепции объекта.

Вместе с тем с учетом того факта, что в настоящий момент получено положительное заключение государственный экспертизы по проекту, осуществляются строительные работы по возведению объекта, проведение общественного обсуждения в форме информирования физических и юридических лиц и анализа общественного мнения в настоящий момент не актуально». 

- Вообще, когда мы просили прокурату проверить, почему не было общественных обсуждений, даже забора не было, ничего не было, прокуратура все отписки перенаправляла в Мингорисполком. А проверку провели только через 7 месяцев. Хотя мы просили с марта месяца, - делятся местные жители. - Будем дальше писать жалобу в Генеральную прокуратуру.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Городская прокуратура нашла нарушения в проведении общественного обсуждения по строительству дома на пересечении улиц Лобанка и Мазурова. Местные жители,...
 
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