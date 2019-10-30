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Прокуратура нашла нарушения в действиях Мингорисполкома в отношении возведения дома на Мазурова, но на стройку это не повлияет
31.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Городская прокуратура нашла нарушения в проведении общественного обсуждения по строительству дома на пересечении улиц Лобанка и Мазурова. Местные жители, которые выступали против уплотнения этого района, оказались правы. Однако ничего уже в этой стройке не изменится. Дом, скорее всего, будет возведен.
О чем вообще речь?
Об этой истории мы
А в марте уже 2018 года на подъездах домов микрорайона появились оповещения, что рядом вот-вот развернется стройка высотки. После площадку оградили, согнали туда технику и начали рыть котлован. Местные жители были крайне возмущены. Ведь им пообещали обсуждение нового дома. После, не по их вине, это обсуждение отменили, а сейчас без «объявления войны напали на их родной микрорайон».
Началась длительная переписка со всевозможными инстанциями. Однако все госструктуры в один голос говорили: разработка проекта детального планирования не целесообразна. А значит, и проводить общественное обсуждение смысла нет.
Подробнее об этой войне вы можете прочитать по ссылке выше.
Что изменилось?
Местные жители, казалось, уже и смирились с тем, что у них под окнами вырастет высотка. Однако тот факт, что их пригласили на общественное обсуждение этого дома, потом его отменили, а после начали строить, никого не предупредив, застрял комом в горле.
И вот длительная переписка наконец-таки принесла первые плоды. Городская прокуратура провела проверку и нашла нарушения в этой стройке.
- Вообще, когда мы просили прокурату проверить, почему не было общественных обсуждений, даже забора не было, ничего не было, прокуратура все отписки перенаправляла в Мингорисполком. А проверку провели только через 7 месяцев. Хотя мы просили с марта месяца, - делятся местные жители. - Будем дальше писать жалобу в Генеральную прокуратуру.
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Прокуратура нашла нарушения в действиях Мингорисполкома в отношении возведения дома на Мазурова, но на стройку это не повлияет
Городская прокуратура нашла нарушения в проведении общественного обсуждения по строительству дома на пересечении улиц Лобанка и Мазурова. Местные жители,...
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