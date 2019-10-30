ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не останавливаться на достигнутом. Итоги за девять месяцев

31.10.2019 — Новости Экономики | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Не останавливаться на достигнутом. Итоги за девять месяцев
Экспорт товаров, произведенных на территории Глусского района предприятиями, подчиненными органам госуправления, и субъектами малого бизнеса за восемь месяцев 2019 года, составил 3 млн долларов США, это почти на 21 % больше, чем годом ранее. В перечне покупателей — 18 стран мира. В структуре товаров преобладает продукция деревообработки. Экспорт услуг за январь — август сложился на уровне 85,4 % (16,4 тыс. долларов). Здесь основные доходы получены за счет оказания туристических услуг. Прямые иностранные инвестиции поступили в объеме 5,6 тыс. долларов США.

По итогам работы за девять месяцев в Глусском районе выполнены такие показатели социально-экономического развития, как номинальная начисленная среднемесячная заработная плата (729,9 рубля при задании 715,1), розничный товарооборот (108,4 % при задании 103,5 %), объем строительно-монтажных работ (5,5 млн рублей при задании 5,3 млн), ввод в эксплуатацию жилья (2 371 м кв. при задании 1 700 м кв.). Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,3 % от численности занятых в экономике (допускается не более 0,8 %); удельный вес трудоустроенных граждан, обратившихся в органы по труду, занятости и социальной защите, — 69,1 % при задании не менее 60 %, трудоустроенных безработных, имеющих дополнительные гарантии занятости (например, люди с инвалидностью), — 63,8 % при задании 55 %. Было запланировано трудоустроить на вновь созданные рабочие места 19 человек, и это выполнено: в филиале фабрики головных уборов «Людмила» начали работать 7 человек, в ООО «Евроторг» — 5, ООО «Палома Сервис» — 3, по одному работнику приняли ООО «Биверпил», КФХ «Прыбытковае», ЧУП «Шварц Рабе» и ООО «Зеленица». На 1 октября в службу занятости было заявлено 128 вакансий.

Для организации предпринимательской деятельности трем безработным оказана финансовая поддержка. На профессиональное обучение направлено 20 безработных, из них 13 — с гарантией трудоустройства. В оплачиваемых общественных работах участвовало 75 человек.

В сентябре в Глусском районе номинальная начисленная среднемесячная заработная плата составила 798,9 руб., по сравнению с сентябрем 2018 года она увеличилась на 18,9 %.

По данным статистики, за восемь месяцев 2019 года в экономике района было занято 5419 человек.

Сельское хозяйство. Темп роста валовой продукции в сельскохозяйственных организациях Глусского района за три квартала составил 105,2 % при плане 106,6 % (по области этот показатель выполнен на 96,5 % при задании 106 %). Задание по темпу роста валовой продукции не выполнено тремя сельскохозяйственными организациями: ОАО «Турино-агро» (98,2 %), экспериментальной базой «Глуск» (94,9 %) и райагропромтехснабом (105,2 %).

Производство продукции выращивания КРС за январь — сентябрь 2019 года увеличилось на 433,4 тонны и составило 1200,4 тонны, или 156,5 % к аналогичному периоду 2018 г. Среднесуточный привес КРС составил 391 грамм, что на 110 граммов больше, чем год назад.

Поголовье крупного рогатого скота на 1 октября 2019 года составило 17 445 голов, что на 1581 голову больше, чем на 1 октября 2018 года (110 %). Поголовье коров в целом по району составило 5 844 головы, что на 58 голов больше, чем на 1 октября 2018 г. (101 %). Рост поголовья КРС, в том числе коров, наблюдается по всем сельскохозяйственным организациям района.

Производство молока за 9 месяцев года уменьшилось на 358,3 тонны и составило 10 372,5 тонны, или 96,7 % к соответствующему периоду 2018 года. Наибольшее снижение производства молока допущено в ОАО «Глусская Заря» (74,4 %). В целом по району реализовано 8396,3 тонны молока, или 97 % к соответствующему уровню 2018 года. Товарность молока увеличилась на 0,2 процентных пункта к уровню прошлого года и составила 80,9 %. Улучшилось качество реализуемого молока: в целом по району сортом экстра реализовано 12,2 %, что на 2,6 % выше уровня прошлого года. Объем молока, реализованного первым сортом, уменьшился на 6,2 % и в общем объеме составил 26,6 %. Самый высокий процент сдачи молока сортом экстра отмечается в ОАО «Турино-агро» (70,2 %) и ОАО «Заря Коммуны» (29,2 %).

Валовая продукция растениеводства за январь — сентябрь составила 101,6 % к соответствующему периоду прошлого года. Произведено продукции на сумму 9546 тыс. рублей.

За 9 месяцев для общественного поголовья заготовлено 3753 тонны сена (103,2 % к уровню прошлого года). Заготовка сенажа увеличилась на 3305 тонн и составила 31 729 тонн, или 111,6 % к уровню прошлого года. Силоса заготовлено 29 233 тонны, что на 7280 тонн ниже уровня 2018 года.

За 9 месяцев израсходовано зеленой массы на выпас и на подкормку скота 113 463 тонны, или 107,5 % к соответствующему уровню прошлого года.

За январь — август среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве сложилась на уровне 493,5 руб., что составляет 116,3 % к соответствующему уровню 2018 года.

Инвестиционная деятельность. За 9 месяцев на развитие экономики и социальной сферы Глусского района за счет всех источников финансирования использовано 7480 тыс. руб. инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах составило 129,5 % к соответствующему уровню 2018 года, в том числе: строительно-монтажные работы (включая работы по монтажу оборудования) — 3857 тыс. руб. (удельный вес в общем объеме инвестиций — 51,6 %; темп роста — 162 %); затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств — 2863 тыс. руб. (удельный вес — 38,3 %; темп роста — 94,4 %). На строительство жилых домов использовано 2337 тыс. руб. инвестиций, или 31,2 % от общего объема инвестиций.

По оперативным данным, за январь — сентябрь объем строительно-монтажных работ составил 5514 тыс. руб. при задании 5300 тыс. (104 % к заданию).

На реализацию инвестиционного проекта «Капитальный ремонт и модернизация ГУО «Гимназия г. п. Глуска» использовано 2436 тыс. руб., в том числе 762 тыс. руб. инвестиций в основной капитал.

Промышленность. В январе — сентябре Глусским УКП «Жилкомхоз» произведено промышленной продукции в фактических отпускных ценах на сумму 3,1 млн руб. Темп роста объема производства в действующих ценах составил 100,2 % к уровню 2018 года, индекс физического объема производства промышленной продукции по установленному набору товаров-представителей — 96,7 %. Основная причина снижения объема производства промышленной продукции — снижение объема производства тепловой энергии (94,4 % к январю — сентябрю 2018 года) и воды питьевой (98,5 %), на долю которых в общем объеме производства в сопоставимых ценах приходится 58 % и 23,2 % соответственно.

Номинальная среднемесячная заработная плата в Глусском УКП «Жилкомхоз» за январь — август составила 651,6 руб., это 106,7 % к соответствующему уровню 2018 года и 95,3 % к заданию.

Строительство. Объем подрядных работ, выполненных собственными силами, составил 3 547 тыс. руб., или 161,6 % к соответствующему уровню 2018 года в сопоставимых ценах.

«Жилкомхозом» выполнено подрядных работ на сумму 510 тыс. руб., темп роста — 154,5 % в фактических ценах. Предприятием выполнялись работы по капитальному ремонту жилых домов, реконструкция котельной № 1 и теплотрассы и другие работы.

Глусской ПМК № 249 выполнено подрядных работ (строительство дома на Гагарина, 37, реконструкция «Ориона» и иные) на сумму 1024 тыс. руб., темп роста — 476,3 % в фактических ценах.

ДРСУ № 213 выполнило подрядных работ на сумму 1211 тыс. руб., темп роста — 210,6 % в фактических ценах.

ОАО «ПМК-86 «Водстрой» выполнено подрядных работ на сумму 802 тыс. руб., темп роста — 95,4 % в фактических ценах.

За январь — сентябрь введен в эксплуатацию 2371 квадратный метр общей площади жилых домов, что составило 139 % к заданию, в том числе: многоквартирных жилых домов — 1385 квадратных метров, индивидуальных жилых домов — 986 квадратных метров.

На газификацию на 2019 год предусмотрено 192 тыс. руб. (бюджетные средства — 144 тыс. руб., средства граждан — 48 тыс.) В плане газификации — 34 жилых дома (три потребительских кооператива), протяженность газопроводов — 2190 метров. За 9 месяцев освоено 135 тыс. руб.

За январь — август номинальная среднемесячная заработная плата в ПМК № 249 составила 520,8 руб. (138,5 % к соответствующему уровню 2018 года), в ДРСУ № 213 — 795,7 руб. (128,6 %), в «Водстрое» — 606 руб. (108 %).

Транспорт. За январь — сентябрь объем перевозок грузов Глусским филиалом Автопарк № 15 составил 45,7 тыс. тонн (33,8 % к соответствующему уровню 2018 года). Грузооборот — 2 575,6 тыс. тонно-километров (113,4 % к 2018 году). Среднее расстояние перевозки грузов составило 56,4 км (январь — сентябрь 2018 года — 16,8 км). Перевезено 238,5 тыс. пассажиров (102,5 % к соответствующему уровню 2018 года). Пассажирооборот составил 5041 тыс. пассажиро-километров и увеличился на 7,6 %. Предприятием оказано платных услуг населению (экскурсии и проведение гостехосмотра) на сумму 302,4 тыс. руб., или 122,3 % к девяти месяцам 2018 года в действующих ценах. Номинальная среднемесячная заработная плата за январь — август равна 651,9 руб., или 122,8 % к соответствующему уровню 2018 года.

Потребительский рынок. За январь — август 2019 года розничный товарооборот по району достиг 24,1 млн руб. и составил 108,7 % к аналогичному периоду 2018 года при задании 103,5 %. Розничный товарооборот на 91,2 % формировался организациями торговли и на 8,8 % — индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.

Розничный товарооборот торговли по официально учитываемым организациям за январь — август 2019 года составил 22 млн руб., темп роста — 111,2 % к аналогичному периоду 2018 года, в том числе по Глусскому райпо темп роста — 91,2 %. Удельный вес Глусского райпо в розничном товарообороте торговли по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизился на 9 % и составил 42,7 % (год назад был 51,7 %).

Товарооборот общественного питания за январь — август составил 1014,0 тыс. руб., темп роста в сопоставимых ценах к январю — августу 2018 года — 91,7 %, в том числе по Глусскому райпо — 874,5 тыс. руб., темп роста — 89,9 %. Удельный вес Глусского райпо в товарообороте общественного питания составил 86,2 % (январь — август 2018 года — 88 %).

За девять месяцев года в Глусском районе открыто 15 торговых объектов: магазин «Мастерица» ИП Борисевич С.А., магазин «Клёвый» ИП Купченя Д.Н., магазин «Товары для дома» ИП Гальченко Т.А., магазин «Белорусочка» ИП Толстик Н.В., павильон «На связи» ООО «Палома-сервис», магазин «Мелочи жизни» ИП Трибуш В.И., магазин «Продукты» ЧТТУП «Викалюр» в Глуске, магазин «Продукты» ЧТУП «Астория-торг» в Заелице, магазин «Продукты» ИП Желдак Т.М. в Доколи и другие.

Лесное хозяйство. За январь — сентябрь ГЛХУ «Глусский лесхоз» заготовлено 183,9 тыс. куб. м древесины, что составляет 119,6 % к соответствующему уровню 2018 года и 131,4 % к плану. Объем производства товарной продукции в действующих ценах составил 9,6 млн руб., или 122,2 % к соответствующему уровню прошлого года. Доля реализации продукции на экспорт в выручке составила 49,4 % от общего объема реализации. Лесхозом получено собственных средств от ведения лесного и охотничьего хозяйства 4,1 млн руб. (118,8 % к плану и 141,4% к соответствующему уровню 2018 года).

Номинальная среднемесячная заработная плата за январь — август составила 1026,4 руб., это 109,9 % к январю — августу 2018 года и 93,3 % к заданию.

Результаты финансовой деятельности. По итогам работы за январь — август организациями района получена чистая прибыль в сумме 2 769 тыс. руб., что в 26,6 раза больше соответствующего уровня 2018 года (январь — август 2018 года — 104 тыс. руб.).

Рентабельность продаж в целом по району составила 2 % (за январь — август 2018 года была «минус» 0,2 %). Рентабельность продаж в сельском хозяйстве составила «минус» 5,7 % (январь — август 2018 г. — «минус» 18,6 %), лесное хозяйство — 9 % (15,2 %), строительство — 2,6 % («минус» 5,5 %), промышленность — 7,9 % (4,7 %), розничная торговля — 0,7 % (0,8 %), транспорт — «минус» 5,2 % («минус» 5,1 %).

По итогам работы за январь — август в целом по району выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) составила 48 100 тыс. руб. с темпом роста 106,1 % к уровню января — августа 2018 года. В расчете на одного среднесписочного работника выручка составила 23 тыс. руб., темп роста — 111,2 %.

Развитие предпринимательства. На 1 октября в районе осуществляют деятельность 300 субъектов малого и среднего предпринимательства (на 01.10.2018 — 271), в том числе 216 индивидуальных предпринимателей (193).

За январь — сентябрь зарегистрировано 8 коммерческих организаций (сельское хозяйство — 1; промышленность — 3; услуги — 4), 39 ИП.

От субъектов малого и среднего предпринимательства поступило в бюджет 1 477,1 тыс. руб., что составляет 18,8 % от общего объема поступлений (январь — сентябрь 2018 года — 1 394,5 тыс. руб.,18,7 % от общего объема поступлений).

 

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экспорт товаров, произведенных на территории Глусского района предприятиями, подчиненными органам госуправления, и субъектами малого бизнеса за восемь месяцев...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Солигорске завели уголовное дело о клевете на ОАО «Беларуськалий» и его подрядчика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика