Не останавливаться на достигнутом. Итоги за девять месяцев

Источник материала: Радзiма



Экспорт товаров, произведенных на территории Глусского района предприятиями, подчиненными органам госуправления, и субъектами малого бизнеса за восемь месяцев 2019 года, составил 3 млн долларов США, это почти на 21 % больше, чем годом ранее. В перечне покупателей — 18 стран мира. В структуре товаров преобладает продукция деревообработки. Экспорт услуг за январь — август сложился на уровне 85,4 % (16,4 тыс. долларов). Здесь основные доходы получены за счет оказания туристических услуг. Прямые иностранные инвестиции поступили в объеме 5,6 тыс. долларов США.

По итогам работы за девять месяцев в Глусском районе выполнены такие показатели социально-экономического развития, как номинальная начисленная среднемесячная заработная плата (729,9 рубля при задании 715,1), розничный товарооборот (108,4 % при задании 103,5 %), объем строительно-монтажных работ (5,5 млн рублей при задании 5,3 млн), ввод в эксплуатацию жилья (2 371 м кв. при задании 1 700 м кв.). Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,3 % от численности занятых в экономике (допускается не более 0,8 %); удельный вес трудоустроенных граждан, обратившихся в органы по труду, занятости и социальной защите, — 69,1 % при задании не менее 60 %, трудоустроенных безработных, имеющих дополнительные гарантии занятости (например, люди с инвалидностью), — 63,8 % при задании 55 %. Было запланировано трудоустроить на вновь созданные рабочие места 19 человек, и это выполнено: в филиале фабрики головных уборов «Людмила» начали работать 7 человек, в ООО «Евроторг» — 5, ООО «Палома Сервис» — 3, по одному работнику приняли ООО «Биверпил», КФХ «Прыбытковае», ЧУП «Шварц Рабе» и ООО «Зеленица». На 1 октября в службу занятости было заявлено 128 вакансий.

Для организации предпринимательской деятельности трем безработным оказана финансовая поддержка. На профессиональное обучение направлено 20 безработных, из них 13 — с гарантией трудоустройства. В оплачиваемых общественных работах участвовало 75 человек.

В сентябре в Глусском районе номинальная начисленная среднемесячная заработная плата составила 798,9 руб., по сравнению с сентябрем 2018 года она увеличилась на 18,9 %.

По данным статистики, за восемь месяцев 2019 года в экономике района было занято 5419 человек.

Сельское хозяйство. Темп роста валовой продукции в сельскохозяйственных организациях Глусского района за три квартала составил 105,2 % при плане 106,6 % (по области этот показатель выполнен на 96,5 % при задании 106 %). Задание по темпу роста валовой продукции не выполнено тремя сельскохозяйственными организациями: ОАО «Турино-агро» (98,2 %), экспериментальной базой «Глуск» (94,9 %) и райагропромтехснабом (105,2 %).

Производство продукции выращивания КРС за январь — сентябрь 2019 года увеличилось на 433,4 тонны и составило 1200,4 тонны, или 156,5 % к аналогичному периоду 2018 г. Среднесуточный привес КРС составил 391 грамм, что на 110 граммов больше, чем год назад.

Поголовье крупного рогатого скота на 1 октября 2019 года составило 17 445 голов, что на 1581 голову больше, чем на 1 октября 2018 года (110 %). Поголовье коров в целом по району составило 5 844 головы, что на 58 голов больше, чем на 1 октября 2018 г. (101 %). Рост поголовья КРС, в том числе коров, наблюдается по всем сельскохозяйственным организациям района.

Производство молока за 9 месяцев года уменьшилось на 358,3 тонны и составило 10 372,5 тонны, или 96,7 % к соответствующему периоду 2018 года. Наибольшее снижение производства молока допущено в ОАО «Глусская Заря» (74,4 %). В целом по району реализовано 8396,3 тонны молока, или 97 % к соответствующему уровню 2018 года. Товарность молока увеличилась на 0,2 процентных пункта к уровню прошлого года и составила 80,9 %. Улучшилось качество реализуемого молока: в целом по району сортом экстра реализовано 12,2 %, что на 2,6 % выше уровня прошлого года. Объем молока, реализованного первым сортом, уменьшился на 6,2 % и в общем объеме составил 26,6 %. Самый высокий процент сдачи молока сортом экстра отмечается в ОАО «Турино-агро» (70,2 %) и ОАО «Заря Коммуны» (29,2 %).

Валовая продукция растениеводства за январь — сентябрь составила 101,6 % к соответствующему периоду прошлого года. Произведено продукции на сумму 9546 тыс. рублей.

За 9 месяцев для общественного поголовья заготовлено 3753 тонны сена (103,2 % к уровню прошлого года). Заготовка сенажа увеличилась на 3305 тонн и составила 31 729 тонн, или 111,6 % к уровню прошлого года. Силоса заготовлено 29 233 тонны, что на 7280 тонн ниже уровня 2018 года.

За 9 месяцев израсходовано зеленой массы на выпас и на подкормку скота 113 463 тонны, или 107,5 % к соответствующему уровню прошлого года.

За январь — август среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве сложилась на уровне 493,5 руб., что составляет 116,3 % к соответствующему уровню 2018 года.

Инвестиционная деятельность. За 9 месяцев на развитие экономики и социальной сферы Глусского района за счет всех источников финансирования использовано 7480 тыс. руб. инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах составило 129,5 % к соответствующему уровню 2018 года, в том числе: строительно-монтажные работы (включая работы по монтажу оборудования) — 3857 тыс. руб. (удельный вес в общем объеме инвестиций — 51,6 %; темп роста — 162 %); затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств — 2863 тыс. руб. (удельный вес — 38,3 %; темп роста — 94,4 %). На строительство жилых домов использовано 2337 тыс. руб. инвестиций, или 31,2 % от общего объема инвестиций.

По оперативным данным, за январь — сентябрь объем строительно-монтажных работ составил 5514 тыс. руб. при задании 5300 тыс. (104 % к заданию).

На реализацию инвестиционного проекта «Капитальный ремонт и модернизация ГУО «Гимназия г. п. Глуска» использовано 2436 тыс. руб., в том числе 762 тыс. руб. инвестиций в основной капитал.

Промышленность. В январе — сентябре Глусским УКП «Жилкомхоз» произведено промышленной продукции в фактических отпускных ценах на сумму 3,1 млн руб. Темп роста объема производства в действующих ценах составил 100,2 % к уровню 2018 года, индекс физического объема производства промышленной продукции по установленному набору товаров-представителей — 96,7 %. Основная причина снижения объема производства промышленной продукции — снижение объема производства тепловой энергии (94,4 % к январю — сентябрю 2018 года) и воды питьевой (98,5 %), на долю которых в общем объеме производства в сопоставимых ценах приходится 58 % и 23,2 % соответственно.

Номинальная среднемесячная заработная плата в Глусском УКП «Жилкомхоз» за январь — август составила 651,6 руб., это 106,7 % к соответствующему уровню 2018 года и 95,3 % к заданию.

Строительство. Объем подрядных работ, выполненных собственными силами, составил 3 547 тыс. руб., или 161,6 % к соответствующему уровню 2018 года в сопоставимых ценах.

«Жилкомхозом» выполнено подрядных работ на сумму 510 тыс. руб., темп роста — 154,5 % в фактических ценах. Предприятием выполнялись работы по капитальному ремонту жилых домов, реконструкция котельной № 1 и теплотрассы и другие работы.

Глусской ПМК № 249 выполнено подрядных работ (строительство дома на Гагарина, 37, реконструкция «Ориона» и иные) на сумму 1024 тыс. руб., темп роста — 476,3 % в фактических ценах.

ДРСУ № 213 выполнило подрядных работ на сумму 1211 тыс. руб., темп роста — 210,6 % в фактических ценах.

ОАО «ПМК-86 «Водстрой» выполнено подрядных работ на сумму 802 тыс. руб., темп роста — 95,4 % в фактических ценах.

За январь — сентябрь введен в эксплуатацию 2371 квадратный метр общей площади жилых домов, что составило 139 % к заданию, в том числе: многоквартирных жилых домов — 1385 квадратных метров, индивидуальных жилых домов — 986 квадратных метров.

На газификацию на 2019 год предусмотрено 192 тыс. руб. (бюджетные средства — 144 тыс. руб., средства граждан — 48 тыс.) В плане газификации — 34 жилых дома (три потребительских кооператива), протяженность газопроводов — 2190 метров. За 9 месяцев освоено 135 тыс. руб.

За январь — август номинальная среднемесячная заработная плата в ПМК № 249 составила 520,8 руб. (138,5 % к соответствующему уровню 2018 года), в ДРСУ № 213 — 795,7 руб. (128,6 %), в «Водстрое» — 606 руб. (108 %).

Транспорт. За январь — сентябрь объем перевозок грузов Глусским филиалом Автопарк № 15 составил 45,7 тыс. тонн (33,8 % к соответствующему уровню 2018 года). Грузооборот — 2 575,6 тыс. тонно-километров (113,4 % к 2018 году). Среднее расстояние перевозки грузов составило 56,4 км (январь — сентябрь 2018 года — 16,8 км). Перевезено 238,5 тыс. пассажиров (102,5 % к соответствующему уровню 2018 года). Пассажирооборот составил 5041 тыс. пассажиро-километров и увеличился на 7,6 %. Предприятием оказано платных услуг населению (экскурсии и проведение гостехосмотра) на сумму 302,4 тыс. руб., или 122,3 % к девяти месяцам 2018 года в действующих ценах. Номинальная среднемесячная заработная плата за январь — август равна 651,9 руб., или 122,8 % к соответствующему уровню 2018 года.

Потребительский рынок. За январь — август 2019 года розничный товарооборот по району достиг 24,1 млн руб. и составил 108,7 % к аналогичному периоду 2018 года при задании 103,5 %. Розничный товарооборот на 91,2 % формировался организациями торговли и на 8,8 % — индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.

Розничный товарооборот торговли по официально учитываемым организациям за январь — август 2019 года составил 22 млн руб., темп роста — 111,2 % к аналогичному периоду 2018 года, в том числе по Глусскому райпо темп роста — 91,2 %. Удельный вес Глусского райпо в розничном товарообороте торговли по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизился на 9 % и составил 42,7 % (год назад был 51,7 %).

Товарооборот общественного питания за январь — август составил 1014,0 тыс. руб., темп роста в сопоставимых ценах к январю — августу 2018 года — 91,7 %, в том числе по Глусскому райпо — 874,5 тыс. руб., темп роста — 89,9 %. Удельный вес Глусского райпо в товарообороте общественного питания составил 86,2 % (январь — август 2018 года — 88 %).

За девять месяцев года в Глусском районе открыто 15 торговых объектов: магазин «Мастерица» ИП Борисевич С.А., магазин «Клёвый» ИП Купченя Д.Н., магазин «Товары для дома» ИП Гальченко Т.А., магазин «Белорусочка» ИП Толстик Н.В., павильон «На связи» ООО «Палома-сервис», магазин «Мелочи жизни» ИП Трибуш В.И., магазин «Продукты» ЧТТУП «Викалюр» в Глуске, магазин «Продукты» ЧТУП «Астория-торг» в Заелице, магазин «Продукты» ИП Желдак Т.М. в Доколи и другие.

Лесное хозяйство. За январь — сентябрь ГЛХУ «Глусский лесхоз» заготовлено 183,9 тыс. куб. м древесины, что составляет 119,6 % к соответствующему уровню 2018 года и 131,4 % к плану. Объем производства товарной продукции в действующих ценах составил 9,6 млн руб., или 122,2 % к соответствующему уровню прошлого года. Доля реализации продукции на экспорт в выручке составила 49,4 % от общего объема реализации. Лесхозом получено собственных средств от ведения лесного и охотничьего хозяйства 4,1 млн руб. (118,8 % к плану и 141,4% к соответствующему уровню 2018 года).

Номинальная среднемесячная заработная плата за январь — август составила 1026,4 руб., это 109,9 % к январю — августу 2018 года и 93,3 % к заданию.

Результаты финансовой деятельности. По итогам работы за январь — август организациями района получена чистая прибыль в сумме 2 769 тыс. руб., что в 26,6 раза больше соответствующего уровня 2018 года (январь — август 2018 года — 104 тыс. руб.).

Рентабельность продаж в целом по району составила 2 % (за январь — август 2018 года была «минус» 0,2 %). Рентабельность продаж в сельском хозяйстве составила «минус» 5,7 % (январь — август 2018 г. — «минус» 18,6 %), лесное хозяйство — 9 % (15,2 %), строительство — 2,6 % («минус» 5,5 %), промышленность — 7,9 % (4,7 %), розничная торговля — 0,7 % (0,8 %), транспорт — «минус» 5,2 % («минус» 5,1 %).

По итогам работы за январь — август в целом по району выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) составила 48 100 тыс. руб. с темпом роста 106,1 % к уровню января — августа 2018 года. В расчете на одного среднесписочного работника выручка составила 23 тыс. руб., темп роста — 111,2 %.

Развитие предпринимательства. На 1 октября в районе осуществляют деятельность 300 субъектов малого и среднего предпринимательства (на 01.10.2018 — 271), в том числе 216 индивидуальных предпринимателей (193).

За январь — сентябрь зарегистрировано 8 коммерческих организаций (сельское хозяйство — 1; промышленность — 3; услуги — 4), 39 ИП.

От субъектов малого и среднего предпринимательства поступило в бюджет 1 477,1 тыс. руб., что составляет 18,8 % от общего объема поступлений (январь — сентябрь 2018 года — 1 394,5 тыс. руб.,18,7 % от общего объема поступлений).