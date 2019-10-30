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Турчин про цифровые вызовы: Можно подстроиться под нужды прогресса, можно игнорировать. Но не затормозить

31.10.2019 11:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Технология меняет и жизнь, и экономику, независимо от воли государства. Государственная политика может или подстроиться под нужды прогресса, или может игнорировать. Но затормозить эти процессы не удастся. В первом случае прогресс ускорится, во втором — пойдет мимо государства, заявил первый вице-премьер Александр Турчин, выступая на «Кастрычнiцкiм эканамiчным форуме — 2019».


Александр Турчин. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Турчин отметил, что намерен поднять всего одну тему — ключевую для текущего развития.

— Сквозным вопросом всех форумов были отношения государства и экономики. Каким должно быть участие государства в экономике? Ограниченным или всепроникающим? Как уйти от давления на бизнес? Как согласовать интересы бизнеса и потребности бюджета? Нужна ли приватизация? Эффективен ли масштабный сектор госсобственности?

Вопросы, признал первый вице-премьер, часто повисали в воздухе.

— Сегодня мы наблюдаем забавную картину — технологии очень оригинально начинают разрешать споры экономистов. Смотрите. Мы годами как могли оберегали внутренний рынок, к примеру, товаров легкой промышленности. Сетовали то на челноков, то на мелких торговцев. Но появился AliExpress, появились платформы, и стало понятно: все наши меры по защите рынка стали бессмысленны и бесполезны. Мы боролись за сохранение рабочих мест в цехах и на полях, но цифровизация вкупе с роботизацией ставит крест на этих усилиях. Перед миром в полный рост становится проблема нулевой рабочей силы.

Александр Турчин отметил, что уже очевидно, что новые рабочие места будут создаваться где угодно, но не в индустриальном и аграрном секторе.

— Наконец, в центре экономической политики мы ставили вопросы дешевых нефти и газа. А сейчас и для развития, и для выживания эти вопросы перестают быть критическими. Развитие технологий медленно, но верно уводит углеводороды на второй план, — заявил спикер.

Первый вице-премьер отметил успехи белорусского ПВТ.

— Темпы на порядок превосходят все остальные отрасли и сферы, нашим небольшим ростом мы обязаны Парку. ИТ-отрасль стала уже вровень с аграрной сферой, нашей традиционной отраслью.

Следующая пятилетка, подчеркнул Турчин, должна стать и по названию, и по духу цифровой.

 
 
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