Турчин о судьбе проблемного госсектора: В первой сотне ОАО все «живые»

Источник материала: Tut.by

Программа реформ, которую Беларусь готовит вместе со Всемирным банком, находится в высокой степени готовности, но просить финансовой поддержки МВФ для ее реализации пока не планируется, заявил первый вице-премьер Александр Турчин на полях «Кастрычнiцкага эканамiчнага форума».

— Эта программа — для нас, не для Всемирного банка и МВФ. Те вещи, которые там заложены, мы уже начинаем реализовывать. И некоторые вещи не требуют больших вложений. У нас есть четкий план и мы начинаем его реализовывать, — подчеркнул Турчин.

Отвечая на вопрос о судьбе проблемных госпредприятий и их выживания в условиях сокращения господдержки, первый вице-премьер рассказал, что сейчас идет распределение их по категориям — работающие устойчиво; нуждающиеся в реструктуризации долгов; не способные выжить без поддержки.

По оценке Турчина, из первой сотни крупнейших ОАО с преобладанием госдоли все предприятия способны работать в рыночных условиях.

— Отношение к этому разное, но мы взяли топ-100 акционерных обществ и выстраиваем на них систему корпоративного управления. На мой субъективный взгляд, там нет предприятий, которые надо закрывать. Есть те, которые работают самостоятельно, кому-то надо подставить плечо и они пойдут дальше. Подчеркиваю — речь не идет о новой господдержке. Важно, чтобы у всех было четкое понимание этого. Возможно, где-то будет реструктуризация задолженности. Но никаких новых выделений денег.

Турчин рассказал, что не остаются в стороне и вопросы социальной поддержки. В феврале 2020 года запланирована разработка закона о занятости.

— Определенные решения мы попытаемся имплементировать в этом документе. В том числе наши предложения по определенной поддержке граждан, оказавшихся в сложной ситуации — сказал он.

Самым болезненным вопросом в рамках реализация программы со Всемирным банком должно стать вопросы оплаты коммунальных услуг населением. Первый вице-премьер отметил, что выход на 100% оплаты отопления, к примеру, запланирован только на 2026 год.

— К этому вопросу надо подходить осторожнее всего, учитывать, как они воспринимаются населением, — отметил он.