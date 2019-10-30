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Наблюдательный Совет при ЦИК отклонил жалобы кандидатов, выступления которых не пустили в эфир
31.10.2019 11:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Государственные медиа предоставляют кандидатам в депутаты лишь площадку и время, и не могут вмешиваться в содержательную часть выступления кандидата в эфире телеканала. Поэтому снять выступления кандидата могут только в исключительных случаях. Об этом на заседании Наблюдательного совета при ЦИК заявил глава Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец.
Заседание Набсовета проходило 30 октября. Журналистов на эти заседания не пускают. Помимо Андрея Бастунца, в Совет входит
Глава БАЖ рассказал у себя в
— С членами Наблюдательного совета у меня «внезапно» обнаружилось принципиальное расхождение относительно возможностей легитимного ограничения свободы слова вообще и свободы предвыборного выступления кандидата в депутаты в частности. Я ссылался на статьи 47 и 75 Избирательного кодекса, которые четко устанавливают случаи ограничения при проведении предвыборной агитации. У моих оппонентов планка возможности таких ограничений оказалась существенно заниженной. Ко всему, они апеллировали к Закону о СМИ, который устанавливает гуттаперчевый перечень «запрещенной» информации (который после перечисления нескольких ее видов заканчивается словами «а также другой информации, распространение которой запрещено…»), — написал Бастунец.
Глава БАЖ считает, что государственные медиа предоставляют лишь площадку и время и не могут вмешиваться в содержательную часть выступления кандидата. Поэтому снять выступление кандидата могут в исключительных случаях.
— Ну не является оскорблением (умышленным унижением чести и достоинства личности, выраженным в неприличной форме) надпись на майке кандидата «ЗА Беларусь без Лукашенко. Хватит, достал»! Не являются разжиганием социальной розни слова о лишении выслуг «депутатов-назначенцев, которые выполняли роль и защищали власть», ибо депутаты не являются социальной группой по всем канонам и стандартам, — написал Бастунец.
Председатель БАЖ также поднял вопрос о допуске на заседания Наблюдательного совета журналистов. Но в Совете не согласились, сославшись на нехватку мест и что заседания являются «рабочим процессом».
Напомним, 22 октября из эфира было снято обращение кандидата от ОГП
Выступление кандидата от Объединенной гражданской партии
28 октября в эфир не пустили запись предвыборного выступления кандидата от Партии БНФ Михаила Бондаренко. Кандидат считает, что причина — его призывы к Лукашенко уйти в отставку.
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Глава БАЖ Андрей Бастунец считает, что государственные медиа предоставляют кандидатам в депутаты лишь площадку и время, и не могут вмешиваться в содержательную...
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