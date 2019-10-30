Наблюдательный Совет при ЦИК отклонил жалобы кандидатов, выступления которых не пустили в эфир

Источник материала: Tut.by

Государственные медиа предоставляют кандидатам в депутаты лишь площадку и время, и не могут вмешиваться в содержательную часть выступления кандидата в эфире телеканала. Поэтому снять выступления кандидата могут только в исключительных случаях. Об этом на заседании Наблюдательного совета при ЦИК заявил глава Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец.



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Заседание Набсовета проходило 30 октября. Журналистов на эти заседания не пускают. Помимо Андрея Бастунца, в Совет входит восемь человек , среди которых замминистра информации Павел Легкий, заместители руководителей БЕЛТА, Белтелерадиокомпании, «Издательского дома «Беларусь сегодня». Возглавляет Совет председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Глава БАЖ рассказал у себя в Facebook , как проходило заседание. На нем рассмотрели три жалобы кандидатов, выступления которых не пустили в эфир. Андрей Бастунец проголосовал за удовлетворение жалоб, остальные члены Совета — против.

— С членами Наблюдательного совета у меня «внезапно» обнаружилось принципиальное расхождение относительно возможностей легитимного ограничения свободы слова вообще и свободы предвыборного выступления кандидата в депутаты в частности. Я ссылался на статьи 47 и 75 Избирательного кодекса, которые четко устанавливают случаи ограничения при проведении предвыборной агитации. У моих оппонентов планка возможности таких ограничений оказалась существенно заниженной. Ко всему, они апеллировали к Закону о СМИ, который устанавливает гуттаперчевый перечень «запрещенной» информации (который после перечисления нескольких ее видов заканчивается словами «а также другой информации, распространение которой запрещено…»), — написал Бастунец.

Глава БАЖ считает, что государственные медиа предоставляют лишь площадку и время и не могут вмешиваться в содержательную часть выступления кандидата. Поэтому снять выступление кандидата могут в исключительных случаях.

— Ну не является оскорблением (умышленным унижением чести и достоинства личности, выраженным в неприличной форме) надпись на майке кандидата «ЗА Беларусь без Лукашенко. Хватит, достал»! Не являются разжиганием социальной розни слова о лишении выслуг «депутатов-назначенцев, которые выполняли роль и защищали власть», ибо депутаты не являются социальной группой по всем канонам и стандартам, — написал Бастунец.

Председатель БАЖ также поднял вопрос о допуске на заседания Наблюдательного совета журналистов. Но в Совете не согласились, сославшись на нехватку мест и что заседания являются «рабочим процессом».

Напомним, 22 октября из эфира было снято обращение кандидата от ОГП Владимира Непомнящих , выдвинутого по Гомельскому-Центральному округу № 33. В своем выступлении он заявил, что первым пунктом его программы будет импичмент Лукашенко.

Выступление кандидата от Объединенной гражданской партии Ирины Давидович , выдвинутой по Ивьевскому избирательному округу № 54, не было выпущено в телеэфир 23 октября. В партии заявили: кандидату не сообщили, что стало поводом для снятия выступления из эфира. Видеозапись с выступлением Давидович размещена на YouTube. Среди прочего она заявила, что выборов в Беларуси нет и в случае попадания в ПП НС будет голосовать за импичмент Александра Лукашенко.

28 октября в эфир не пустили запись предвыборного выступления кандидата от Партии БНФ Михаила Бондаренко. Кандидат считает, что причина — его призывы к Лукашенко уйти в отставку.