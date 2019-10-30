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Белорусы задолжали банкам почти 13,5 миллиардов рублей

31.10.2019 13:40 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Граждане Беларуси должны банкам 13 млрд 343,4 млн рублей по данным на 1 октября 2019 года. Задолженность в основном состоит из потребительских кредитов, кредитов на жилье, автомобили и прочих заемных средств.

Такая информация содержится в статистическом бюллетене Национального банка Беларуси.

Согласно документу, за последний месяц объем кредитов физических лиц вырос более чем на 271 млн рублей.

При этом на финансирование недвижимости выдано кредитов на 8 млрд 85,7 млн ​​рублей (это более чем на 874 млн рублей, чем было в начале года). На потребительские нужды выдали кредитов на 5 млрд 257,7 млн ​​(с начала 2019-го сумма увеличилась более чем на 872 млн рублей).

По сравнению с предыдущим месяцем общий объем кредитов физлиц вырос на 271,4 млн рублей, с началом года - на 1 млрд 747 млн рублей, с октябрем прошлого года - на 2 млрд 457,5 млн рублей.

Объем выданных кредитов на потребительские нужды на 1 октября составил 5 млрд 257,7 млн рублей. По сравнению с началом года эта цифра увеличилась на 872,4 млн, а с октябрем прошлого года - на 1 млрд 238 млн.

Напомним, в апреле в Нацбанке заявили, что не исключают ужесточения условий при выдаче гражданам потребительских кредитов. В Беларуси продолжается рост количества физических лиц, имеющих хотя бы один потребительский кредит, и количества потребительских кредитов на одного заемщика.

В феврале НББ сообщал о росте долгов белорусов по кредитам: на начало февраля физлица взяли кредитов на 11 миллиардов 728,6 млн рублей, что на 132,2 млн рублей больше, чем месяцем раньше.

 
 
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Граждане Беларуси должны банкам 13 млрд 343,4 млн рублей по данным на 1 октября 2019 года. Задолженность в основном состоит из потребительских кредитов, кредитов на...
 
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