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Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo

31.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

$100 млн и 16 лет жизни ушло на строительство ТРЦ Palazzo. Сегодня объект наконец-то открыли. И мичнане ринулись увидеть чудо ритейла лично, тем более, что первым посетителям обещали сюрприз. А он и был – открытие BIGZZ перенесли на час, не предупредив. Для тех, кто пропустил – наш репортаж. Рассказываем, кому и зачем туда стоит ехать.

Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo

Palazzo позиционируют как первый минский ТРЦ, где фокус взят на развлечения. Здесь будет аэротруба, крупнейший многозальный Silver Screen, cамый большой в стране Н&M  и бренды, которых в Беларуси вообще нет. Однако это в будущем. Сегодня ощутить чувство свободного падения не получится, аттракцион откроется только в декабре. По предварительной информации, полет обойдется в 50-100 рублей за 2 минуты. Об этом рассказали представители iFLY на предпоказе Palazzo.

Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo
Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo
Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo
Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo

На сегодня в ТРЦ открылся только BIGZZ, несколько магазинов и фудкорт. Из того, что уже можно посетить – магазин «Электросила», большой книжный Readanddream, бутики BIGSTAR, RYLKA, ILVI, GALANTEYA, NELVA, ювелирный ZIKO, ветклиника «Доктор Вет», туристическое агентство TEZTOUR, салоны мобильных операторов, вейп шоп, услуги по изготовлению ключей и ремонту техники. Остальные площади пока закрыты.

Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo
Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo
Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo
Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo
Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo
Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo
Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo
Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo
Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo

Последний уровень ТРЦ занимает фудкорт на 600 посадочных мест. Здесь уже работают KFC, Salateria, BurgerKing, СINNABONи «Мама дома».

Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo
Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo
Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo
Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo
Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo
Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo
Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo

А вот в BIGZZ у нас попасть не получилось. Открытие задержали на час. Некоторые посетители томились в ожидании, другие, не теряя времени, оформляли скидочные карты. Задержка серьезно омрачила настроение праздника – пенсионеры поговаривали о жалобной книге, мамы развлекали уставших детей, а все, кому нужно было вернуться на работу, остались голодными. Из того, что получилось выяснить заранее, – в новом BIGZZ большой выбор вина, элитных сортов мяса, свежая рыба. Из того, что заметили сегодня - модные кепки у продавцов.

Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo
Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo
Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo
Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo
Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo
Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo
Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo
Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo
Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo

В планах запустить ТРЦ на полную мощь к концу 2020 года. Магазины и развлечения будут открываться поэтапно.

Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo
Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo
Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo
 
Теги: Минск
 
 
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$100 млн и 16 лет жизни ушло на строительство ТРЦ Palazzo. Сегодня объект наконец-то открыли. И мичнане ринулись увидеть чудо ритейла лично, тем более, что первым...
 
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