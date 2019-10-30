Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo

А вот в BIGZZ у нас попасть не получилось. Открытие задержали на час. Некоторые посетители томились в ожидании, другие, не теряя времени, оформляли скидочные карты. Задержка серьезно омрачила настроение праздника – пенсионеры поговаривали о жалобной книге, мамы развлекали уставших детей, а все, кому нужно было вернуться на работу, остались голодными. Из того, что получилось выяснить заранее, – в новом BIGZZ большой выбор вина, элитных сортов мяса, свежая рыба. Из того, что заметили сегодня - модные кепки у продавцов.