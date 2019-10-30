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Открытие BIGZZ задержали на час, люди недовольны. Конфуз на открытии ТРЦ Palazzo
31.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
$100 млн и 16 лет жизни ушло на строительство ТРЦ Palazzo. Сегодня объект наконец-то открыли. И мичнане ринулись увидеть чудо ритейла лично, тем более, что первым посетителям обещали сюрприз. А он и был – открытие BIGZZ перенесли на час, не предупредив. Для тех, кто пропустил – наш репортаж. Рассказываем, кому и зачем туда стоит ехать.
Palazzo позиционируют как первый минский ТРЦ, где фокус взят на развлечения. Здесь будет аэротруба, крупнейший многозальный Silver Screen, cамый большой в стране Н&M и бренды, которых в Беларуси вообще нет. Однако это в будущем. Сегодня ощутить чувство свободного падения не получится, аттракцион откроется только в декабре. По предварительной информации, полет обойдется в 50-100 рублей за 2 минуты. Об этом
На сегодня в ТРЦ открылся только BIGZZ, несколько магазинов и фудкорт. Из того, что уже можно посетить – магазин «Электросила», большой книжный Readanddream, бутики BIGSTAR, RYLKA, ILVI, GALANTEYA, NELVA, ювелирный ZIKO, ветклиника «Доктор Вет», туристическое агентство TEZTOUR, салоны мобильных операторов, вейп шоп, услуги по изготовлению ключей и ремонту техники. Остальные площади пока закрыты.
А вот в BIGZZ у нас попасть не получилось. Открытие задержали на час. Некоторые посетители томились в ожидании, другие, не теряя времени, оформляли скидочные карты. Задержка серьезно омрачила настроение праздника – пенсионеры поговаривали о жалобной книге, мамы развлекали уставших детей, а все, кому нужно было вернуться на работу, остались голодными. Из того, что получилось выяснить заранее, – в новом BIGZZ большой выбор вина, элитных сортов мяса, свежая рыба. Из того, что заметили сегодня - модные кепки у продавцов.
Фото: Павел Садовский
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$100 млн и 16 лет жизни ушло на строительство ТРЦ Palazzo. Сегодня объект наконец-то открыли. И мичнане ринулись увидеть чудо ритейла лично, тем более, что первым...
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