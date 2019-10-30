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Деревянный «каркасник» за $39 тысяч и монолитный железобетонный дом за €45 тысяч. Что еще можно посмотреть на выставке «Белорусский дом»
31.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня открылась 51-я международная строительно-интерьерная выставка «Белорусский дом». Здесь можно увидеть стенды более 100 компаний: сотни инноваций из сферы строительства, архитектуры, ремонта, интерьера и благоустройства домов, новинки в сфере отделочных материалов. Здесь же можно выбрать, какой именно каркасный дом построить и сразу узнать, сколько он будет стоить.
«Это полезный опыт и для компаний, и для конечного потребителя»
На выставке собрались производители и поставщики, студии архитектуры, интерьера и дизайна, проектные бюро. Более 100 компаний-участников из Беларуси, России, Украины, Чехии, Польши, Африки и других стран представляют широкий ассортимент товаров и услуг. Для тех, кто следит за тенденциями и работает в сфере строительных товаров и услуг организована насыщенная программа: семинары, мастер-классы, обсуждение актуальных вопросов отрасли.
Но выставка будет интересна не только строительным компаниям или бизнесменам. Здесь можно собрать максимум информации по строительству дома или его оформлению, улучшению уже построенных конструкций или внедрению современных технологий в свое жилье.
— Это уникальная площадка для встреч, знакомств и налаживания контактов с представителями самых различных компаний. Здесь можно ознакомиться с новинками на строительном рынке и выбрать что-то для себя, — рассказала руководитель отдела маркетинга, рекламы и PR выставочной компании «ЭкспоСистемс» Ольга Мурашковская. — Это полезный опыт как для юридических лиц, так и для конечного потребителя.
Монолитный железобетонный дом, который выстоит даже при урагане, стоит €45 тысяч
Представитель компании Izodom Юрий рассказал, что неснимаемая опалубка — это технология, которая существует на рынке уже 30 лет. Основной принцип заключается в специальных элементах-формах, заполняемых бетоном. Форма состоит из твердых теплоизоляционных материалов и не удаляется после заливки бетона, как в случае с традиционными опалубками.
— Когда мы складываем наши дома, они напоминают большой конструктор Lego, который защелкивается на замки с двух сторон. Получается очень надежная, крепкая и теплая конструкция, — рассказал Юрий. — Общая толщина стены 45 см, где бетонная сердцевина 15 см. Этого хватает, чтобы дом был максимально надежным и устойчивым. Кроме того, наши дома можно назвать монолитными железобетонными, потому что фундаментная плита залита бетоном, потом бетон заливается в стены, и получается монолитная конструкция. Именно поэтому наши дома можно использовать в сейсмически активных районах.
По словам Юрия, по приблизительным расчетам дом на 180 «квадратов» с крышей и перекрытиями обойдется заказчику примерно в 45 тысяч евро.
— Чтобы окончательно определиться по ценам, нужно рассчитывать каждый проект индивидуально. В первую очередь, мы узнаем, какой по энергосбережению должен быть дом: пассивный, энергосберегающий или обычный. Исходя из этого мы получаем три разных ценовых «планки». Также на конечную стоимость влияет и архитектура будущего строения. При этом собрать дом можно буквально за 2 месяца, и, благодаря нашей технологии, строительные ошибки при сборке исключены, — рассказал представитель производителя компании Izodom.
Каркасно-панельный деревянный дом на 89 «квадратов» стоит $39 тысяч
Завод газетной бумаги, расположенный в Шклове, предлагает построить деревянный каркасный дом за 78 тысяч рублей. Речь идет о трехкомнатном варианте без крыши и фундамента. Если заказчик хочет построить пятикомнатный дом общей площадью 151 кв.м., то домокомплект обойдется примерно в 86 тысяч.
— Мы производим именно деревянные конструкции, и чаще всего мы делаем дома для зарубежных заказчиков, — рассказала ведущий специалист по продажам РУП «Завод газетной бумаги». — Каркасно-панельный одноэтажный трехкомнатный дом с деревянными стенами общей площадью 88,7 кв.м. обойдется покупателю в 78,2 тысячи рублей. Здесь не учтена только стоимость фундамента и крыши.
Беседка за 700 рублей и бесплатные юридические консультации для всех желающих. Что еще можно посмотреть?
Компания Habercube предлагает инновационный крепеж для быстрой самостоятельной сборки беседок и навесов. Стандартный проект для беседки с одним тентом с учетом использования бруса из сосны обойдется примерно в 700 рублей.
— В ближайшем будущем можно будет приобрести всю продукцию на нашем складе в Минске. И дальше можно самим собрать беседку, достаточно уметь пользоваться пилой и отверткой, — рассказал представитель компании Habercube.
Адвокатское бюро «Дубовец и партнеры» проведет бесплатные юридические консультации для всех желающих. А на семинарах для физических и юридических лицопытные юристы раскроют все нюансы по темам: договор строительного подряда, особенности сдачи-приемки и оплаты выполненных работ, рассмотрение споров и другие.
Об инновационной системе отопления без газа, дров, труб и котлов можно узнать у стенда компании AVELUX. Новую систему управления климатом и приложение для моделирования мансарды в виртуальной реальности представит компания VELUX.
Электрокотлы нового поколения и энергоэффективные насосы представит интернет-магазин EKOTEL.BY. О самых интересных технологиях утепления и гидроизоляции можно узнать от компании «EKONOMBUD».
Архитектурная компания AVERSA предлагает сделать проектирование и дизайн помещений, начиная от разрешения проектирования до ввода объекта в эксплуатацию.
— Мы постоянно развиваемся и стараемся соответствовать новейшим тенденциям, — рассказал учредитель архитектурной компании «Аверса групп» Антон Гарустович. — Например, с точки зрения дизайна мы можем подобрать цветовое решение под психотип человека. Если брать коммерческие помещения, то мы можем подобрать различные варианты оформления офисов, чтобы правильно замотивировать сотрудников. Правильно подобранный интерьер может повысить доход компании или развить бизнес.
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Деревянный «каркасник» за $39 тысяч и монолитный железобетонный дом за €45 тысяч. Что еще можно посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Сегодня открылась 51-я международная строительно-интерьерная выставка «Белорусский дом». Здесь можно увидеть стенды более 100 компаний: сотни инноваций из сферы...
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