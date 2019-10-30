Деревянный «каркасник» за $39 тысяч и монолитный железобетонный дом за €45 тысяч. Что еще можно посмотреть на выставке «Белорусский дом»

«Это полезный опыт и для компаний, и для конечного потребителя»

На выставке собрались производители и поставщики, студии архитектуры, интерьера и дизайна, проектные бюро. Более 100 компаний-участников из Беларуси, России, Украины, Чехии, Польши, Африки и других стран представляют широкий ассортимент товаров и услуг. Для тех, кто следит за тенденциями и работает в сфере строительных товаров и услуг организована насыщенная программа: семинары, мастер-классы, обсуждение актуальных вопросов отрасли.

Но выставка будет интересна не только строительным компаниям или бизнесменам. Здесь можно собрать максимум информации по строительству дома или его оформлению, улучшению уже построенных конструкций или внедрению современных технологий в свое жилье.

— Это уникальная площадка для встреч, знакомств и налаживания контактов с представителями самых различных компаний. Здесь можно ознакомиться с новинками на строительном рынке и выбрать что-то для себя, — рассказала руководитель отдела маркетинга, рекламы и PR выставочной компании «ЭкспоСистемс» Ольга Мурашковская. — Это полезный опыт как для юридических лиц, так и для конечного потребителя.