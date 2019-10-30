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Минсельхозпрод: цены на овощную продукцию стабильны

31.10.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минсельхозпрод: цены на овощную продукцию стабильны

Цены на овощную продукцию стабильны, заявила журналистам заместитель начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович, передает корреспондент БЕЛТА.

«В настоящее время не отмечается повышения цен на овощную продукцию. Цены внутри страны являются договорными, их регулирование не осуществляется и нет необходимости в том, чтобы в дальнейшем было какое-то вмешательство», — сказала Татьяна Карбанович.

В этом году, несмотря на непростые условия, урожайность овощей, картофеля в среднем по стране значительно выше прошлогоднего, отметила замначальника главного управления. Это позволяет в полном объеме обеспечить внутренние потребности республики и иметь свободные ресурсы для экспортных поставок.

Сегодня на встрече в ФПБ обсуждались вопросы, касающиеся насыщения рынка отечественной плодоовощной продукцией и обеспечения ею населения по доступным ценам. Состоялся конструктивный разговор между представителями профсоюзов, крестьянских (фермерских) хозяйств, торговых сетей, МАРТ. Все стороны выразили готовность к сотрудничеству.

В частности, были подняты вопросы закладки растениеводческой продукции в стабилизационные фонды на межсезонный период. Отмечалось, что необходимо совершенствовать этот механизм. Кроме того, обозначена необходимость снижения себестоимости производимой продукции, в чем также заинтересованы ее производители. «Со стороны государственных структур будут приниматься все меры, чтобы состоявшийся конструктивный диалог имел продолжение. Все участники на это настроены», — сказала Татьяна Карбанович.

Штаб-квартира национального профцентра сегодня стала независимой переговорной площадкой для 55 фермеров и представителей розничных торговых сетей. В мероприятии также приняли участие представители Федерации профсоюзов Беларуси, Минсельхозпрода и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Цель встречи — выработать меры для гарантированного обеспечения внутреннего рынка плодоовощной продукцией по приемлемым для населения ценам.

https://www.belta.by/

 
 
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Цены на овощную продукцию стабильны, заявила журналистам заместитель начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и...
 
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