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Румас: рост зарплаты должен быть увязан с ростом производительности труда

31.10.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Румас: рост зарплаты должен быть увязан с ростом производительности труда

Рост заработной платы должен быть увязан с ростом производительности труда. Эту задачу актуализировал премьер-министр Сергей Румас, посещая сегодня предприятия деревообработки в Речице, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководителю правительства доложили о реализации двух инвестпроектов в райцентре: «Реконструкция и развитие действующих производств с внедрением комплекса энергосберегающих мероприятий, организация производства древесно-волокнистых плит МДФ/ХДФ в ОАО «Гомельдрев», а также «Модернизация производства ДСП в ОАО «Речицадрев».

Так, на заводе МДФ ОАО «Гомельдрев» было отмечено, что предприятие набирает обороты. В основном продукция отгружается в Польшу, Украину, прорабатывается выход и на другие рынки. Кроме того, осваиваются новые направления, например, выпуск ламината 33-го класса (в настоящее время упор сделан на 32-й класс).

В среднем за девять месяцев предприятие работало на 107% от заложенных производственных мощностей, в некоторые месяцы и вовсе на 114-115%. За январь-сентябрь удалось получить более Br81 млн выручки. В то же время рост заработной платы опережает рост производительности труда. В этой связи премьер-министр обратил внимание на необходимость соблюдения соотношения темпов роста производительности труда и зарплаты.

https://www.belta.by/

 
 
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Рост заработной платы должен быть увязан с ростом производительности труда. Эту задачу актуализировал премьер-министр Сергей Румас, посещая сегодня предприятия...
 
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