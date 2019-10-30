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Белорусы начнут полностью оплачивать коммуналку не раньше 2026 года

31.10.2019 14:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь вместе с Всемирным банком готовит программу реформ, которая в том числе включает вопросы оплаты коммунальных услуг населением. Об этом первый вице-премьер Александр Турчин рассказал на Кастрычнiцкiм эканамiчным форуме.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В рамках реализации программы со Всемирным банком вопросы оплаты коммунальных услуг населением должны стать самыми болезненными. Первый вице-премьер отметил, что выход на 100% оплаты отопления, к примеру, запланирован только на 2026 год.

— К этому вопросу надо подходить осторожнее всего, учитывать, как они воспринимаются населением, — отметил он.

Тарифы на коммунальные услуги будут расти постепенно.

Кроме того, срок выхода на стопроцентную оплату коммуналки решили отдалить настолько, чтобы можно было выполнять поручение президента по размерам ежегодного повышения оплаты труда.

Ранее вице-премьер Владимир Кухарев рассказывал, что в текущем году тарифы на коммуналку повышаться не будут.

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Оплату коммунальных услуг в правительстве называют одной из самых болезненных реформ.
 
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