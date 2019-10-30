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Белорусы начнут полностью оплачивать коммуналку не раньше 2026 года
31.10.2019 14:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь вместе с Всемирным банком
В рамках реализации программы со Всемирным банком вопросы оплаты коммунальных услуг населением должны стать самыми болезненными. Первый вице-премьер отметил, что выход на 100% оплаты отопления, к примеру, запланирован только на 2026 год.
— К этому вопросу надо подходить осторожнее всего, учитывать, как они воспринимаются населением, — отметил он.
Тарифы на коммунальные услуги будут расти постепенно.
Кроме того, срок выхода на стопроцентную оплату коммуналки решили отдалить настолько, чтобы можно было выполнять поручение президента по размерам ежегодного повышения оплаты труда.
Ранее вице-премьер Владимир Кухарев
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Оплату коммунальных услуг в правительстве называют одной из самых болезненных реформ.
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