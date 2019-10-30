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Премьеру рассказали, когда Светлогорский ЦКК заработает на всю мощь и что будет с выбросами и запахом
31.10.2019 14:22 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Завод сульфатной беленой целлюлозы в ОАО «Светлогорский ЦКК» планируют вывести на проектную мощность в 2020 году. Об этом сегодня доложили премьер-министру Беларуси Сергею Румасу во время его посещения предприятия, сообщает пресс-служба правительства.
Сергею Румасу рассказали о реализации инвестпроекта по строительству завода сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский ЦКК» мощностью 400 тыс. тонн в год. Задача на 2020 год — выход предприятия на проектную мощность.
Кстати, тогда же, обещают специалисты, система очистки выбросов станет максимально эффективной — и решится проблема специфического запаха в округе.
Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы по белорусско-китайскому инвестиционному договору построили на базе целлюлозно-картонного комбината. Генподрядчиком выступала китайская корпорация САМСЕ. По проекту, предприятие ежегодно должно перерабатывать около 2,5 млн кубометров древесины и выпускать 400 тыс. тонн беленой целлюлозы на сумму около 300 млн долларов.
Завод должны были построить еще в 2015 году. Однако сроки не раз отодвигались, генподрядчик не выполнял обязательства. Предприятие каждый раз оказывалось в эпицентре скандалов. То китайцы
В середине октября Госпромнадзор обследовал завод беленой целлюлозы в Светлогорске и
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Премьеру рассказали, когда Светлогорский ЦКК заработает на всю мощь и что будет с выбросами и запахом
Сергею Румасу рассказали о реализации инвестпроекта по строительству завода сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский ЦКК» мощностью 400 тыс.
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