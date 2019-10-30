Премьеру рассказали, когда Светлогорский ЦКК заработает на всю мощь и что будет с выбросами и запахом

Источник материала: Tut.by

Завод сульфатной беленой целлюлозы в ОАО «Светлогорский ЦКК» планируют вывести на проектную мощность в 2020 году. Об этом сегодня доложили премьер-министру Беларуси Сергею Румасу во время его посещения предприятия, сообщает пресс-служба правительства.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Сергею Румасу рассказали о реализации инвестпроекта по строительству завода сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский ЦКК» мощностью 400 тыс. тонн в год. Задача на 2020 год — выход предприятия на проектную мощность.

Кстати, тогда же, обещают специалисты, система очистки выбросов станет максимально эффективной — и решится проблема специфического запаха в округе.

Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы по белорусско-китайскому инвестиционному договору построили на базе целлюлозно-картонного комбината. Генподрядчиком выступала китайская корпорация САМСЕ. По проекту, предприятие ежегодно должно перерабатывать около 2,5 млн кубометров древесины и выпускать 400 тыс. тонн беленой целлюлозы на сумму около 300 млн долларов.

Завод должны были построить еще в 2015 году. Однако сроки не раз отодвигались, генподрядчик не выполнял обязательства. Предприятие каждый раз оказывалось в эпицентре скандалов. То китайцы укладывали забракованную кабельную продукцию, то местные жители возмущались зловонием из-за завода. Летом контракт с генподрядчиком был расторгнут. Реализацию проекта Светлогорский ЦКК завершал самостоятельно с привлечением белорусских подрядных организаций.

В середине октября Госпромнадзор обследовал завод беленой целлюлозы в Светлогорске и выдал заключение о соответствии объекта утвержденной проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности.