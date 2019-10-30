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ЦИК: с выборов сняли 9 кандидатов, 22 ушли сами, 2 зарегистрировали

31.10.2019 15:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из 560 зарегистрированных кандидатов в предвыборной гонке остается 531 человек. Кто-то снялся с выборов сам, кого-то лишили регистрации за нарушения.


Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Глава ассоциации инвалидов-колясочников через суд добился регистрации кандидатом в депутаты

Как рассказали в ЦИК «Радыё Свабода», по состоянию на 31 октября 9 кандидатов в депутаты лишили регистрации за различные нарушения, 22 кандидата сами подали заявления о снятии с выборов, один кандидат был восстановлен избирательной комиссией после обжалования решения о снятии, один — восстановлен по решению суда.

Среди кандидатов, которых окончательно сняли с выборов и тех, кто еще обжалует решене о снятии, шестеро представляют движение «Европейская Беларусь».

Как сообщалось, кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, по данным ЦИК, было зарегистрировано 560 человек. Всего было выдвинуто 703 претендента, 12 человек отозвали свои заявления о намерении баллотироваться, еще 131 в регистрации было отказано.

 
 
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Ранее ЦИК зарегистрировал кандидитами в депутаты 560 человек. Из них - 32 действующих депутата.
 
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