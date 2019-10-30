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Беларусь не будет обращаться в МВФ за новой кредитной программой

31.10.2019 17:03 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Вопрос о привлечении средств МВФ на повестке дня не стоит. Об этом заявил сегодня первый вице-премьер Александр Турчин на полях "Кастрычніцкага эканамічнага форуму". Реализация дорожной карты повышения эффективности национальной экономики не требует больших вложений. Пошаговый план действий разрабатывается с Всемирным банком, он уже в высокой степени готовности. К слову, в эти дни в нашей стране находится миссия МВФ. После завершения работы прогноз по росту экономики Беларуси может быть обновлен.
 
 
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Вопрос о привлечении средств МВФ на повестке дня не стоит. Об этом заявил сегодня первый вице-премьер Александр Турчин на полях "Кастрычніцкага эканамічнага...
 
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