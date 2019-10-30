Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь не будет обращаться в МВФ за новой кредитной программой Вопрос о привлечении средств МВФ на повестке дня не стоит. Об этом заявил сегодня первый вице-премьер Александр Турчин на полях "Кастрычніцкага эканамічнага...

Вопрос о привлечении средств МВФ на повестке дня не стоит. Об этом заявил сегодня первый вице-премьер Александр ТурчинРеализация дорожной карты повышения эффективности национальной экономики не требует больших вложений. Пошаговый план действий разрабатывается с Всемирным банком,. К слову, в эти дни в нашей стране находится миссия МВФ. После завершения работы прогноз по росту экономики Беларуси может быть обновлен.