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Беларусь не будет обращаться в МВФ за новой кредитной программой
31.10.2019 17:03 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВопрос о привлечении средств МВФ на повестке дня не стоит. Об этом заявил сегодня первый вице-премьер Александр Турчин
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Вопрос о привлечении средств МВФ на повестке дня не стоит. Об этом заявил сегодня первый вице-премьер Александр Турчин на полях "Кастрычніцкага эканамічнага...
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