|
Всемирный банк: не надо тянуть инвестиции туда, куда они не хотят идти
31.10.2019 17:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Рентабельность инвестиций в Минске в два раза выше, чем в области, — а дальше по регионам она еще ниже. То есть чем богаче область, тем эффективнее инвестиции, заявил постоянный представитель Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер, выступая на «Кастрычнiцкім эканамiчным форуме».
— Минское городское богатство в область не перетекает. Что делать? Не надо тянуть инвестиции туда, куда они не хотят идти. Это естественное желание, но в результате все становятся беднее. На эти грабли многие наступали, — подчеркнул Кремер.
Он отметил, что есть другие сферы, над чем государству стоит работать: это укрепление человеческого капитала, инвестиции в образование, в улучшение транспортной доступности, чтобы люди могли оказаться там, куда идут инвестиции.
— Это будет выгодно всем, — заверил он.
Кремер отметил, что возможность практической реализации программы реформ, которую уже практически подготовили правительство Беларуси и Всемирный банк, зависит от решения президента страны.
— Мы рекомендуем, а правительство и президент принимают решение, — подчеркнул он.
Представитель Всемирного банка отметил, что программа структурных реформ может стать основой для новой кредитной программы МВФ и привлечения расширенного финансирования со стороны банка. Впрочем, ранее на полях форума первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рентабельность инвестиций в Минске в два раза выше, чем в области, - а дальше по регионам она еще ниже. То есть чем богаче область, тем эффективнее инвестиции, заявил...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)