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Всемирный банк: не надо тянуть инвестиции туда, куда они не хотят идти

31.10.2019 17:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рентабельность инвестиций в Минске в два раза выше, чем в области, — а дальше по регионам она еще ниже. То есть чем богаче область, тем эффективнее инвестиции, заявил постоянный представитель Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер, выступая на «Кастрычнiцкім эканамiчным форуме».

— Минское городское богатство в область не перетекает. Что делать? Не надо тянуть инвестиции туда, куда они не хотят идти. Это естественное желание, но в результате все становятся беднее. На эти грабли многие наступали, — подчеркнул Кремер.


Фото: презентация Алекса Кремера

Он отметил, что есть другие сферы, над чем государству стоит работать: это укрепление человеческого капитала, инвестиции в образование, в улучшение транспортной доступности, чтобы люди могли оказаться там, куда идут инвестиции.

— Это будет выгодно всем, — заверил он.

Кремер отметил, что возможность практической реализации программы реформ, которую уже практически подготовили правительство Беларуси и Всемирный банк, зависит от решения президента страны.

— Мы рекомендуем, а правительство и президент принимают решение, — подчеркнул он.

Представитель Всемирного банка отметил, что программа структурных реформ может стать основой для новой кредитной программы МВФ и привлечения расширенного финансирования со стороны банка. Впрочем, ранее на полях форума первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин заявил, что Беларусь пока не обращалась к МВФ с запросом на финансирование.

 
Теги: Минск
 
 
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Рентабельность инвестиций в Минске в два раза выше, чем в области, - а дальше по регионам она еще ниже. То есть чем богаче область, тем эффективнее инвестиции, заявил...
 
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