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Как будет выглядеть новый жилой комплекс на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского. В сети появились рендеры
31.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Отметим, что застройщик уже завершил расселение усадебных домов, подпадающих под первую очередь строительства жилого комплекса. Переехали все 15 семей – жители частных домов по улице Прилукской и пер 3-му Глаголева. Все, чьи дома пошли под снос, получили квартиры типовых потребительских качеств или денежную компенсацию.
– При подборе квартир специалисты нашей компании постарались не только строго следовать нормам законодательства, но и максимально учесть пожелания собственников сносимого жилья. Семьям, которые хотели остаться в знакомом районе, подобрали квартиры именно в Московском районе столицы. Для семей, которые хотели переехать ближе к родственникам, выкупили квартиры в интересующих их районах города. Людям с ограниченными физическими возможностями постарались предоставить квартиры, не требующие каких-либо вложений в ремонт, на первых этажах, – отмечает застройщик.
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Как будет выглядеть новый жилой комплекс на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского. В сети появились рендеры
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