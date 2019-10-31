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Как будет выглядеть новый жилой комплекс на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского. В сети появились рендеры

31.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Новый жилой комплекс «НикаПроект» построит на месте частного сектора в районе пересечении ул. Прилукской – ул.Глаголева – пр.Жукова в Минске. Сегодня застройщик опубликовал рендеры. При этом в компании отмечают – возможно, что проект еще будут корректировать. Подробно о комплексе можно почитать здесь, официальная презентация состоится в конце декабря.

Как будет выглядеть новый жилой комплекс на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского. В сети появились рендеры
Как будет выглядеть новый жилой комплекс на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского. В сети появились рендеры
Как будет выглядеть новый жилой комплекс на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского. В сети появились рендеры

Отметим, что застройщик уже завершил расселение усадебных домов, подпадающих под первую очередь строительства жилого комплекса. Переехали все 15 семей – жители частных домов по улице Прилукской и пер 3-му Глаголева. Все, чьи дома пошли под снос, получили квартиры типовых потребительских качеств или денежную компенсацию.

– При подборе квартир специалисты нашей компании постарались не только строго следовать нормам законодательства, но и максимально учесть пожелания собственников сносимого жилья. Семьям, которые хотели остаться в знакомом районе, подобрали квартиры именно в Московском районе столицы. Для семей, которые хотели переехать ближе к родственникам, выкупили квартиры в интересующих их районах города. Людям с ограниченными физическими возможностями постарались предоставить квартиры, не требующие каких-либо вложений в ремонт, на первых этажах, – отмечает застройщик.


Как будет выглядеть новый жилой комплекс на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского. В сети появились рендеры
 
Теги: Минск
 
 
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Новый жилой комплекс «НикаПроект» построит на месте частного сектора в районе пересечении ул. Прилукской – ул.Глаголева – пр.Жукова в Минске. Сегодня застройщик...
 
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