Как будет выглядеть новый жилой комплекс на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского. В сети появились рендеры

Отметим, что застройщик уже завершил расселение усадебных домов, подпадающих под первую очередь строительства жилого комплекса. Переехали все 15 семей – жители частных домов по улице Прилукской и пер 3-му Глаголева. Все, чьи дома пошли под снос, получили квартиры типовых потребительских качеств или денежную компенсацию.

– При подборе квартир специалисты нашей компании постарались не только строго следовать нормам законодательства, но и максимально учесть пожелания собственников сносимого жилья. Семьям, которые хотели остаться в знакомом районе, подобрали квартиры именно в Московском районе столицы. Для семей, которые хотели переехать ближе к родственникам, выкупили квартиры в интересующих их районах города. Людям с ограниченными физическими возможностями постарались предоставить квартиры, не требующие каких-либо вложений в ремонт, на первых этажах, – отмечает застройщик.