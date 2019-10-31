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Есть ли жизнь на Марсе? Как вымирает небольшая деревенька с громким названием в Гомельской области
01.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Пока в мире спорят, «Есть ли жизнь на Марсе?», мы решили самостоятельно развеять эту легенду и отправились в Гомельскую область в небольшую деревеньку Марс. Чтобы посмотреть на местную жизнь, архитектуру, обычаи. И теперь можем с гордостью сказать – жизнь на Марсе есть. Целых 5 человек. А вот Венера и Юпитер уже вымерли.
Мало кто знает, но среди нас живут марсиане. И хоть это коренные белорусы, но у них в паспорте стоит регистрация – Марс. В 13 км от райцентра Лоев, в получасе езды на автомобиле от Гомеля расположена небольшая деревенька с названием планетарного масштаба. Свое необычное название деревня получила в 20-х годах прошлого века, когда советские ученые исследовали Вселенную, разрабатывали первые реактивные аппараты, верили, что вскоре человеку покорится космос. Однако чуда не произошло. О колонизации Марса до сих пор мы только мечтаем, а одноименная деревня, многими покинутая и забытая, потихоньку стареет, и вымирает.
Остроумный землемер
Есть две версии возникновения такого необычного названия небольшой деревушки. Сторожилы района рассказывают, что слышали в детстве историю о помещике, который страстно увлекался астрономией. С его легкой руки на Лоевщине сначала основали Марс, потом недалеко от него застолбили деревню под названием Венера. Говорят, что где-то рядом и Юпитер был. Сюда и переселяли из Страдубки (деревни рядом, где жил помещик) людей, которые были победнее.
Есть и другая версия марсианского происхождения. Все повелось от шутника-землемера, который после революции определял земли под поселения, сам придумывал им названия, какие только на ум придут: так в Лоевском районе появились Марс, Венера, Рекорд, Победа, Борец и т.д. Получалось целое созвездие экзотических названий. Так или иначе, от остроумия помещика или землемера, пожалуй, больше всех досталось марсианам.
Среди жителей района несколько десятков лет ходит история, которая давно уже превратилась в бородатый анекдот.
Еще в советские времена отправили на ВДНХ в Москву местного передовика по фамилии Немлей (очень распространенная фамилия в этом районе и до сих пор). Мужчина, оторвавшись от крестьянских работ, решил расслабиться в столице и направился в ресторан. Хорошенько посидев, Немлей, на подпитии, вышел на улицу, а там… милицейский патруль, который следил за порядком в городе. На вопросы «кто он и где проживает» колхозник быстро ответил: «На Марсе…» Рассмеявшись, стражи порядка поинтересовались: «Может и на Венере был?» — «Конечно. У меня сваты оттуда! Три километра по лесу от Марса». Блюстители порядка решили, что мужчина издевается над ними, и доставили его в отделение милиции. При оформлении протокола они попросили назвать фамилию. Перепуганный и протрезвевший, тот быстро отрапортовал: «Немлей, товарищ сержант». Услышав слова «Не млей!», милиционеры готовы были разозлиться, но, открыв паспорт, все поняли, долго смеялись, потом проводили необычного клиента на вокзал.
Следов Юпитера нет
Следов существования деревни Юпитер никто не обнаружил, скорее всего – это байки сторожил, либо деревня была в планах, но ее так и не построили. А вот Венера действительно существовала и находилась в трех километрах от Марса. Венеру закрыли как неперспективную деревушку. Последний жилец съехал оттуда в город в конце 80-х годов, чем подтвердил научную гипотезу: на Венере жизни нет. А на месте деревни построили Днепро-Брагинское водохранилище, которое также переживает не лучший период за свой век и практически высохло.
«Приехали посмеяться, мол, марсиане?»
Трудно назвать деревню вымирающей. Кажется, что она уснула. Чистенькая ровная улица. Дома дачников с интересными архитектурными постройками. И даже пустующие избы смотрятся приветливо, от них веет необычным теплом. Вдоль дороги по обе стороны шелестели листьями яблони. Посредине деревни большая пасека. А вот людей нет.
В одном из дворов мы услышали копошение в сарае, оказалось, что там двое мужчин заготавливали сено.
- Не надо нас фотографировать. Мы с вами из сарая разговаривать будем. Вы из «Серпа и Молота» (районная газета – прим.ред)? Тогда тем более не будем. Сфотографируете нас, а потом люди будут смеяться и тыкать пальцами, мол, марсиане, - не идут на контакт местные жители. – Вон там в конце деревни еще есть пару «живых хат», там поговорите.
Из дома, который должен был быть «живым», по словам мужчин из сарая, торопливо выходят три человека. Две женщины и мужчина. Всем около 50 лет.
- Так сколько нас тут осталось? 5 человек, которые живут постоянно. Двое мужчин в начале и мы. Летом приезжают дачники и жителей прибавляется до 10, - рассказывает местный житель. – А сейчас нет времени с вами разговаривать. Мы - за коровами.
Но на жизнь люди, по словам троих местных, не жалуются. Постоянно к ним приезжает автолавка, периодически и точно по расписанию привозит почтовая «Газель» пенсию и корреспонденцию. В районный центр местные жители обращаются лишь за медицинской помощью да по вопросам газо- и электроснабжения.
Фото автора.
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Пока в мире спорят, «Есть ли жизнь на Марсе?», мы решили самостоятельно развеять эту легенду и отправились в Гомельскую область в небольшую деревеньку Марс. Чтобы...
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