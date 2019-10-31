Есть ли жизнь на Марсе? Как вымирает небольшая деревенька с громким названием в Гомельской области

Остроумный землемер

Есть две версии возникновения такого необычного названия небольшой деревушки. Сторожилы района рассказывают, что слышали в детстве историю о помещике, который страстно увлекался астрономией. С его легкой руки на Лоевщине сначала основали Марс, потом недалеко от него застолбили деревню под названием Венера. Говорят, что где-то рядом и Юпитер был. Сюда и переселяли из Страдубки (деревни рядом, где жил помещик) людей, которые были победнее.

Есть и другая версия марсианского происхождения. Все повелось от шутника-землемера, который после революции определял земли под поселения, сам придумывал им названия, какие только на ум придут: так в Лоевском районе появились Марс, Венера, Рекорд, Победа, Борец и т.д. Получалось целое созвездие экзотических названий. Так или иначе, от остроумия помещика или землемера, пожалуй, больше всех досталось марсианам.