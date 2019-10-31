Куда не надо совать свои руки государству. Трансляция второго дня Кастрычніцкага эканамічнага форума

Источник материала: Tut.by

1 ноября в Минске завершает работу седьмой Кастрычніцкі эканамічны форум , который является площадкой для обсуждения будущего и настоящего Беларуси.

В этом году он посвящен влиянию государства на экономику и носит название «Невидимая рука Левиафана».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Конференция традиционно весьма представительна . В этом году в ее работе примут участие первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин, главный экономист ВТО доктор Роберт Купман, постоянный представитель Всемирного банка в Беларуси доктор Александр Кремер и другие уважаемые специалисты.

За выступлениями спикеров и дискуссиями можно следить в прямой трансляции. День первый смотрите тут .

Программа 1 ноября.

09.45−10.30, открытие второго дня конференции:

Жаклин Перкинс, посол Великобритании в Беларуси

Дженнифер Мур, поверенный в делах США в Беларуси

Беренд де Гроот, руководитель отдела программ сотрудничества Представительства Европейского союза в Беларуси

Александр Егоров, заместитель председателя правления АСБ Беларусбанк

10.30−12.30, панель 1. Пояс, путь, Россия, другие идеи? Возможности для белорусского экспорта:

Модератор: Дмитрий Колькин, первый заместитель директора BEROC

Евгений Винокуров, д. э. н., главный экономист Евразийского фонда стабилизации и развития

Андрей Жишкевич, к. э. н., председатель правления Банка развития Республики Беларусь

Ирина Точицкая, к. э. н., научный директор Исследовательского центра ИПМ

Евгений Надоршин, главный экономист ПФ «Капитал», советник министра экономического развития России (2009−2013)

Марина Хорунжа, директор Центра аналитики внешней торговли Trade+, Киевская школа экономики

13.15−15.15, панель 2. Реконструкция социальной защиты: как не разрушить социальный контракт:

Модератор: Олег Макаров, д. ю. н., директор Белорусского института стратегических исследований

Д-р Иоанна Тырович, доцент Варшавского университета, научный сотрудник Института экономики труда IZA

Д-р Катерина Борнукова, научный директор BEROC

Александр Чубрик, директор Исследовательского центра ИПМ

16.00−18.00, панель 3. И все-таки — получатся?

Дмитрий Крутой, министр экономики Республики Беларусь

Максим Ермолович, министр финансов Республики Беларусь

Д-р Надим Илахи, старший постоянный представитель МВФ по региону Центральной Восточной Европы

Д-р Александр Кремер, постоянный представитель Всемирного банка в Беларуси

Д-р Александр Пивоварский, глава Представительства ЕБРР в Беларуси