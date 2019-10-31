ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Куда не надо совать свои руки государству. Трансляция второго дня Кастрычніцкага эканамічнага форума

01.11.2019 09:40 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

1 ноября в Минске завершает работу седьмой Кастрычніцкі эканамічны форум, который является площадкой для обсуждения будущего и настоящего Беларуси.

В этом году он посвящен влиянию государства на экономику и носит название «Невидимая рука Левиафана».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Конференция традиционно весьма представительна. В этом году в ее работе примут участие первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин, главный экономист ВТО доктор Роберт Купман, постоянный представитель Всемирного банка в Беларуси доктор Александр Кремер и другие уважаемые специалисты.

За выступлениями спикеров и дискуссиями можно следить в прямой трансляции. День первый смотрите тут.

Программа 1 ноября.

09.45−10.30, открытие второго дня конференции:

Жаклин Перкинс, посол Великобритании в Беларуси

Дженнифер Мур, поверенный в делах США в Беларуси

Беренд де Гроот, руководитель отдела программ сотрудничества Представительства Европейского союза в Беларуси

Александр Егоров, заместитель председателя правления АСБ Беларусбанк

10.30−12.30, панель 1. Пояс, путь, Россия, другие идеи? Возможности для белорусского экспорта:

Модератор: Дмитрий Колькин, первый заместитель директора BEROC

Евгений Винокуров, д. э. н., главный экономист Евразийского фонда стабилизации и развития

Андрей Жишкевич, к. э. н., председатель правления Банка развития Республики Беларусь

Ирина Точицкая, к. э. н., научный директор Исследовательского центра ИПМ

Евгений Надоршин, главный экономист ПФ «Капитал», советник министра экономического развития России (2009−2013)

Марина Хорунжа, директор Центра аналитики внешней торговли Trade+, Киевская школа экономики

13.15−15.15, панель 2. Реконструкция социальной защиты: как не разрушить социальный контракт:

Модератор: Олег Макаров, д. ю. н., директор Белорусского института стратегических исследований

Д-р Иоанна Тырович, доцент Варшавского университета, научный сотрудник Института экономики труда IZA

Д-р Катерина Борнукова, научный директор BEROC

Александр Чубрик, директор Исследовательского центра ИПМ

16.00−18.00, панель 3. И все-таки — получатся?

Дмитрий Крутой, министр экономики Республики Беларусь

Максим Ермолович, министр финансов Республики Беларусь

Д-р Надим Илахи, старший постоянный представитель МВФ по региону Центральной Восточной Европы

Д-р Александр Кремер, постоянный представитель Всемирного банка в Беларуси

Д-р Александр Пивоварский, глава Представительства ЕБРР в Беларуси

Конференция KEF-2019 организована Исследовательским центром ИПМ при участии BEROC и CASE Belarus в рамках проекта «Развитие Кастрычніцкага эканамічнага форума» (финансируется Европейским Союзом).

Международные партнеры: USAID, Pact, Inc., Посольство Великобритании в Минске, ООН, Международный валютный фонд, Всемирный банк.

Генеральный партнер — Беларусбанк
Генеральный технологический партнер — A1
Генеральный информационный партнер — TUT.BY

Партнеры конференции: Baker Tilly Bel, DoubleTree by Hilton Hotel Minsk

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 ноября в Минске завершает работу седьмой Кастрычніцкі эканамічны форум, который является площадкой для обсуждения будущего и настоящего Беларуси.
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Белшина» выставила на продажу пакет акций. Власти готовы расстаться с «фамильным серебром»?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика