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Ни российского рубля, ни наднациональных валют. Каллаур рассказал, о чем договорился с Набиуллиной

01.11.2019 10:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нацбанк Беларуси и Центробанк России согласовали интеграционные «дорожные карты», принципиально договорившись о гармонизации денежно-кредитных политик по отдельным вопросам, заявил журналистам глава Нацбанка Павел Каллаур.


Павел Каллаур. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— И в Беларуси, и в России должен быть один режим монетарной политики. Это таргетирование инфляции. В России этот режим уже внедрен, в Беларуси предстоит его реализовать, — сказал глава Нацбанка.

Каллаур отметил, что если законодательство будет приведено в соответствие этому режиму, то он может заработать с 1 января 2021 года.

— Второе, о чем договорились, курсы национальных валют должны быть плавающими. Цели по инфляции, а ценовая стабильность и для нас, и для Центробанка России — ключевой вопрос, должны быть близки, — заявил он.

На вопрос, как Нацбанку удалось стабилизировать рубль, Каллаур ответил лаконично:

— Совместная с правительством ответственная политика, заранее предусмотренная пятилетним планом.

Павел Каллаур подчеркнул, что разговоры о переходе на российский рубль или некую наднациональную валюту «ни на чем не основаны».

— Эти разговоры будоражат общественность, формируют повышенные инфляционные и девальвационные ожидания. Для такого рода высказываний никаких оснований нет.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Павел Каллаур подчеркнул, что разговоры о переходе на российский рубль или некую наднациональную валюту «ни на чем не основаны».
 
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