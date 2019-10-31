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Ни российского рубля, ни наднациональных валют. Каллаур рассказал, о чем договорился с Набиуллиной
01.11.2019 10:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Нацбанк Беларуси и Центробанк России согласовали интеграционные «дорожные карты», принципиально договорившись о гармонизации денежно-кредитных политик по отдельным вопросам, заявил журналистам глава Нацбанка Павел Каллаур.
— И в Беларуси, и в России должен быть один режим монетарной политики. Это таргетирование инфляции. В России этот режим уже внедрен, в Беларуси предстоит его реализовать, — сказал глава Нацбанка.
Каллаур отметил, что если законодательство будет приведено в соответствие этому режиму, то он может заработать с 1 января 2021 года.
— Второе, о чем договорились, курсы национальных валют должны быть плавающими. Цели по инфляции, а ценовая стабильность и для нас, и для Центробанка России — ключевой вопрос, должны быть близки, — заявил он.
На вопрос, как Нацбанку удалось стабилизировать рубль, Каллаур ответил лаконично:
— Совместная с правительством ответственная политика, заранее предусмотренная пятилетним планом.
Павел Каллаур подчеркнул, что разговоры о переходе на российский рубль или некую наднациональную валюту «ни на чем не основаны».
— Эти разговоры будоражат общественность, формируют повышенные инфляционные и девальвационные ожидания. Для такого рода высказываний никаких оснований нет.
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Павел Каллаур подчеркнул, что разговоры о переходе на российский рубль или некую наднациональную валюту «ни на чем не основаны».
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