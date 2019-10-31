Дипмиссии Израиля возобновили работу по всему миру. И в Беларуси тоже

Источник материала: Tut.by

Все израильские дипмиссии, начавшие забастовку 30 октября, возобновляют работу 1 ноября. Об этом посольства и консульства Израиля сообщают в соцсетях, эту информацию подтвердили TUT.BY в посольстве Изариля в Беларуси.



Фото: Reuters

«Да, мы возобновляем работу 1 ноября», — сообщили в посольстве Изариля в Беларуси.

Причиной отмены забастовки послужило решение суда. 31 октября израильский суд по трудовым конфликтам издал временный запрет на продолжение начавшейся 30 октября забастовки в посольствах и консульствах. Постановление будет действовать 25 дней, в течение которых МИД и Министерство финансов Израиля должны урегулировать существующие разногласия.

Напомним, 30 октября из-за трудового конфликта закрылись все 103 израильских диппредставительства по всему миру, включая посольство в Беларуси . В посольствах и консульствах Израиля не предоставлялись никакие услуги, вход в миссии был запрещен.​

О забастовке объявили не только сотрудники МИД, но и Минобороны Израиля. Их недовольство вызвано решением Минфина сократить расходы на содержание дипломатов и военных атташе по всему миру. Также Минфин хочет применить новые правила отчетности задним числом, из-за чего чиновники будут должны возместить тысячи долларов.

Напомним, это не первая забастовка МИД Израиля. В 2013 году посольства Израиля по всему миру, в том числе в Беларуси, уже прекращали работу в связи с трудовым конфликтом: МИД пытался добиться улучшения уровня оплаты и условий службы израильских дипломатов за рубежом, а также структурных изменений в самом министерстве. В 2014 году забастовка повторилась .