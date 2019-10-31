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Дипмиссии Израиля возобновили работу по всему миру. И в Беларуси тоже
01.11.2019 10:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Все израильские дипмиссии, начавшие забастовку 30 октября, возобновляют работу 1 ноября. Об этом посольства и консульства Израиля сообщают в соцсетях, эту информацию подтвердили TUT.BY в посольстве Изариля в Беларуси.
«Да, мы возобновляем работу 1 ноября», — сообщили в посольстве Изариля в Беларуси.
Причиной отмены забастовки послужило решение суда. 31 октября израильский суд по трудовым конфликтам издал временный запрет на продолжение начавшейся 30 октября забастовки в посольствах и консульствах. Постановление будет действовать 25 дней, в течение которых МИД и Министерство финансов Израиля должны урегулировать существующие разногласия.
Напомним, 30 октября из-за трудового конфликта закрылись все 103 израильских диппредставительства по всему миру,
О забастовке объявили не только сотрудники МИД, но и Минобороны Израиля. Их недовольство вызвано решением Минфина сократить расходы на содержание дипломатов и военных атташе по всему миру. Также Минфин хочет применить новые правила отчетности задним числом, из-за чего чиновники будут должны возместить тысячи долларов.
Напомним, это не первая забастовка МИД Израиля. В 2013 году посольства Израиля по всему миру, в том числе в Беларуси,
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31 октября израильский суд по трудовым конфликтам издал временный запрет на продолжение начавшейся 30 октября забастовки в посольствах и консульствах.
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