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ICO Белвеста стартовало 1 ноября

01.11.2019 10:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ICO (первичное размещение токенов) СООО «Белвест» на инвестиционной платформе FINSTORE.by стартовало 1 ноября. Привлечение ресурсов проводится для увеличения объема производства и развития розничной сети, сообщается в пресс-релизе инвестплатформы.


На предприятии «Белвест». Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY, архив

Для приобретения доступны цифровые знаки (токены) компании, номинированные в российских рублях и евро. Цена 1 токена в евро — 100 евро, 1 токена в российских рублях — 5000 рублей. У каждого токена есть фиксированная годовая ставка доходности и срок действия (в евро 5,15% годовых; в российских рублях — 9% годовых, срок — 3 года).

Инвестором может выступить любое физическое лицо — резидент Беларуси. Чтобы приобрести токены, необходимо зарегистрироваться на платформе FINSTORE.by и пройти процедуру проверки. После этого на платформе будет создан виртуальный кошелек и у участника появится возможность инвестировать в токены.

Доход выплачивается на периодической основе один раз в 3 месяца. При этом СООО «Белвест» ежегодно будет предоставлять возможность обратного выкупа токенов в течение трех лет.

Приобретенные токены хранятся непосредственно на платформе в виртуальном кошельке.

«Партнерство с Белвестом открывает новое направление в деятельности холдинга Банка БелВЭБ на финансовом рынке — ICO. Такое инвестирование представляет собой альтернативу депозитам и ценным бумагам», — отметил управляющий директор FINSTORE.by Дмитрий Шедко. По его словам, до конца 2019 года физическим лицам будут предложены цифровые токены других ведущих белорусских компаний и перспективных стартапов в сфере информационных технологий.

Оператором криптоплатформы FINSTORE.BY, где можно размещать и покупать токены, является ООО «ДФС», которое входит в холдинг Банка БелВЭБ. Компания является одним из трех резидентов ПВТ, получивших статус оператора криптоплатформы.

 
 
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Привлечение ресурсов проводится для увеличения объема производства и развития розничной сети, сообщается в пресс-релизе инвестплатформы.
 
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