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Чего ждать белорусам с 1 ноября
01.11.2019 10:48 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В ноябре изменится размер БПМ, вырастут трудовые и социальные пенсии, а также детские пособия, подорожает трансфер в Национальный аэропорт Минск.
Постановлением от 23 октября Минтруда и соцзащиты
Вместе с бюджетом прожиточного минимума
Поднимется цена на такси в аэропорт. Власти
В связи с наступлением осенних школьных каникул с 1 по 10 ноября будут внесены изменения в работу
В ноябре граждане Беларуси будут отдыхать четыре дня подряд – 7, 8, 9, и 10. В числе других изменений – подорожание сигарет, введение тестовой автоматизированной системы денежных обязательств (
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В ноябре изменится размер БПМ, вырастут трудовые и социальные пенсии, а также детские пособия, подорожает трансфер в Национальный аэропорт Минск.
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