Чего ждать белорусам с 1 ноября

В ноябре изменится размер БПМ, вырастут трудовые и социальные пенсии, а также детские пособия, подорожает трансфер в Национальный аэропорт Минск.

Постановлением от 23 октября Минтруда и соцзащиты установило новые размеры минимального потребительского бюджета. Они будут действовать с 1 ноября 2019 г. по 31 января 2020 г. На трудоспособного гражданина он составит 475,56 рубля. Бюджет прожиточного минимума в Беларуси в среднем на душу населения будет составлять 231,83 рубля (против 230,91 рубля в настоящее время).

Вместе с бюджетом прожиточного минимума вырастут социальные и трудовые пенсии, а также пособия на детей. Увеличатся (незначительно) доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите (на 17 копеек). Социальная пенсия инвалидов с детства II группы вырастет на 87 копеек, III группы - на 69 копеек. Рассчитать пенсию на сайте Минтруда и соцзащиты можно с помощью специального калькулятора .

Поднимется цена на такси в аэропорт. Власти подняли тариф впервые за 2,5 года, однако эта мера будет касаться не всех. При поездках на автомобилях повышенной комфортности Volkswagen Multivan и Geely GT, а также микроавтобусах Peugeot Boxer на 17 посадочных мест цена останется прежней: 40 рублей и 120 рублей соответственно. Сохранятся скидки для пассажиров с детьми до двух лет, ветеранов и инвалидов.

В связи с наступлением осенних школьных каникул с 1 по 10 ноября будут внесены изменения в работу некоторых автобусных маршрутов в Минске. Будет отменена работа автобусов маршрутов №188С, 196. Автобусы № 141А, 141Б будут ходить 1, 2, 4, 5, 6, 8 ноября по отдельному расписанию, а 9 ноября - отменяются.