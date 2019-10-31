Новый виток ажиотажа? В регионах Беларуси отмечен повышенный спрос на квартиры

Источник материала: realt.by

Итоги III квартала

Третий квартал 2019 года отметился высокой активностью покупателей квартир – в городах Беларуси совершили порядка 11,6 тысяч сделок купли-продажи квартир (без учета комнат и долей). Это второй показатель за всю историю наблюдений, рынок был более активным лишь однажды – в конце 2017 года.

Почти треть всех проданных в Беларуси квартир находились в столице, а в денежном выражении доля Минска составила 54%.

Совокупный спрос на квартиры оказался на 11,3% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До сих пор изменение активности покупателей в годовом выражении было отрицательным на протяжении 4 кварталов. По всей видимости, на спрос положительно повлияло снижение ставки рефинансирования и последовавшие за ним корректировки ставок по кредитам на недвижимость у ряда банков.

Любопытно, что локомотивом общего роста спроса стали крупные города страны (без областных), где сделок стало больше на 20%. В Борисове, Солигорске и Новополоцке темпы роста достигли отметок в 31-37%.

В Минске спрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 14%, в областных центрах – на 4%. В Брест и Могилеве активность покупателей была высокой, зато в Гродно квартир купили на 14% меньше, чем годом ранее.

В малых городах страны квартиры также покупали более активно (+ 9,7%), но во многом этот рост был обеспечен Минской областью, где сделок стало больше на 19%.