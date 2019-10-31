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Новый виток ажиотажа? В регионах Беларуси отмечен повышенный спрос на квартиры
01.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Итоги III квартала
Третий квартал 2019 года отметился высокой активностью покупателей квартир – в городах Беларуси совершили порядка 11,6 тысяч сделок купли-продажи квартир (без учета комнат и долей). Это второй показатель за всю историю наблюдений, рынок был более активным лишь однажды – в конце 2017 года.
Совокупный спрос на квартиры оказался на 11,3% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До сих пор изменение активности покупателей в годовом выражении было отрицательным на протяжении 4 кварталов. По всей видимости, на спрос положительно повлияло снижение ставки рефинансирования и последовавшие за ним корректировки ставок по
Любопытно, что локомотивом общего роста спроса стали крупные города страны (без областных), где сделок стало больше на 20%. В Борисове, Солигорске и Новополоцке темпы роста достигли отметок в 31-37%.
В Минске спрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 14%, в областных центрах – на 4%. В Брест и Могилеве активность покупателей была высокой, зато в Гродно квартир купили на 14% меньше, чем годом ранее.
В малых городах страны квартиры также покупали более активно (+ 9,7%), но во многом этот рост был обеспечен Минской областью, где сделок стало больше на 19%.
Структура спроса
2-комнатные квартиры традиционно являются наиболее популярными у региональных покупателей. Лишь в Гомеле и Витебске «однушек» купили больше, чем «двушек». Самая высокая доля сделок с 2-комнатными квартирами была отмечена в Барановичах (52%) и Полоцке (57%).
Цены растут не везде
На фоне общего повышения спроса динамика цен в IIIквартале была не столь однородной. В каждом втором городе страны средний уровень цен на квартиры опустился. Возможно, это было связано с резкими изменениями в структуре спроса. Сильнее всего средняя цена опустилась в Полоцке и Орше (-4%), а максимальный рост был зафиксирован в Солигорске (+5,8%) и Бобруйске (+8,3%).
Если рассматривать динамику цен за последний год, то наиболее ощутимый рост цен продемонстрировал Витебск, где квартиры подорожали на 10,2%. Впрочем, это можно объяснить т.н. «эффектом низкой базы». В самом северном областном центре падение цен во время кризиса 2015-2017 годов было максимальным, а нынешний рост является, скорее, восстановительным.
Более детальные обзоры ситуации в каждой области можно найти по ссылкам ниже:
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Активность покупателей выросла во всех крупных городах страны, а в некоторых смогла превысить и прошлогодний уровень.
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