«Все проходили боязнь плавания». Набиуллина о том, почему цель по инфляции важнее твердого рубля

Источник материала: Tut.by

Банк России перешел на режим таргетирования инфляции (на него с 2021 года переходит и Беларусь) в конце 2014 года, в период кризиса, и этот переход дал российской финансовой системе существенные преимущества, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на конференции в Минске.

— Ключевое для режима таргетирования — доверие. Важнейший элемент — управление ожиданиями, — подчеркнула Набиуллина.

Она поделилась с коллегами из Беларуси и других стран опытом России по итогам первой части пути к новому режиму.

— Подготовка к переходу шла со времени мирового кризиса 2008 года. А переход был в крайне сложных условиях конца 2014 года — санкции, проблемы с заимствованиями на внешних рынках, падение цен на нефть, — рассказала Набиуллина, признав, что и переход к плавающему курсу российского рубля страна проходила во времена высокой волатильности.

Эльвира Набиуллина отметила, что Центробанк России в тот момент был мало готов к коммуникациям — ситуация была близка к кризису доверия.

— Надеюсь, вы будете переходить [к режиму таргетирования инфляции] в более спокойной и стабильной обстановке. Люди не верили в инфляцию в 4% — в истории России было только несколько лет, когда инфляция была однозначной. А курс валюты казался надежным якорем для бизнеса и людей. Переход пугал — казалось, управление курсом позволит укрыться от внешних шоков. Все страны это проходили — боязнь плавания. Рынок сомневался и в независимости Центробанка, — признала она.

Рассказывая о том, как регулятор отвечал на вызовы, убеждая в достижимости цели по инфляции и быстро меняя принципы коммуникации, Набиуллина отметила, что Центробанк отказался от прогнозов по курсу рубля, утвердил точные даты объявления решения по ставке.

— Тяжело рассказывать о политике и целях, когда люди не верят официальной политике — но молчать неправильно. По мере снижения инфляции люди почувствовали, что низкая инфляция становится осознанной ценностью для общества, — подчеркнула она.

— Важно, чтобы люди понимали: даже если инфляция отклонилась от среднесрочной цели, Нацбанк сделает все, чтобы эта цель была достигнута. Инфляция — параметр живой, он не может быть всегда 4%, — отметила глава регулятора, обратив внимание на то, к примеру, что для достижения цели по инфляции важно, к примеру, индексировать тарифы на ЖКХ на целевой уровень инфляции, а не фактический — если он вдруг оказался выше.