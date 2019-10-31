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«Не думаю, что Европа спит и думает о благополучии белорусского народа. А россияне - думают»

01.11.2019 11:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы. На 110 мест в Овальном зале Дома правительства сегодня претендует 531 человек (За неделю агитации статуса кандидата лишился 31 человек — кто-то снялся сам, кого-то сняли за нарушения, — Прим.TUT.BY). Среди претендентов есть высокопоставленные чиновники, пенсионеры, безработные, два айтишника и один студент. Эти люди в ближайшие четыре года будут рассматривать и принимать законопроекты, влияющие на жизнь белорусов.

Мы пригласили в студию восьмерых кандидатов в депутаты и задали им одинаковые вопросы о смертной казни, интеграции с Россией и зарплатах парламентариев.

 
 
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Мы пригласили в студию восьмерых кандидатов в депутаты и задали им одинаковые вопросы об интеграции с Россией, смертной казни и зарплатах в парламенте.
 
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