«Не думаю, что Европа спит и думает о благополучии белорусского народа. А россияне - думают»

Источник материала: Tut.by

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы. На 110 мест в Овальном зале Дома правительства сегодня претендует 531 человек (За неделю агитации статуса кандидата лишился 31 человек — кто-то снялся сам, кого-то сняли за нарушения, — Прим.TUT.BY). Среди претендентов есть высокопоставленные чиновники, пенсионеры, безработные, два айтишника и один студент. Эти люди в ближайшие четыре года будут рассматривать и принимать законопроекты, влияющие на жизнь белорусов.

Мы пригласили в студию восьмерых кандидатов в депутаты и задали им одинаковые вопросы о смертной казни, интеграции с Россией и зарплатах парламентариев.