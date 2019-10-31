Россия и Беларусь обсуждают идею высокоскоростной ж/д магистрали в Гамбург через Минск

Источник материала: Tut.by

Россия и Беларусь обсуждают идею высокоскоростной магистрали (ВСМ), которую могут построить между Санкт-Петербургом и Гамбургом через Минск. Об этом в интервью «Известиям» рассказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.



Григорий Рапота. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Наши нынешние дороги, к сожалению, не соответствуют научно-техническому уровню XXI века. Возьмите железнодорожный путь от Минска до Санкт-Петербурга. Это одна колея с разъездами на станциях, 14 часов идет поезд. Надо же нам когда-то ужаснуться этому состоянию и что-то предпринять… Конечно, эту дорогу можно использовать и дальше для грузовых перевозок, может быть, локальных пассажирских, но мы должны уже другими категориями мыслить. Дальше так невозможно», — заявил Григорий Рапота.

Еще летом на Форуме регионов было предложено изучить вопрос строительства ВСМ между Санкт-Петербургом и Минском. А недавно, пишут «Известия» БелЖД и Российские железные дороги обсуждали создание рабочей группы для разработки концепции.

«Естественно, маршрут будет более обеспечен пассажиропотоком и грузопотоком, если пойдет в Европе. Мы обозначили две конечные точки — два потовых города-побратима, Санкт-Петербург и Гамбург», — уточнил госсекретарь.

По словам Рапоты, проект сейчас еще на стадии проработки идеи. Для ВСМ из северной столицы в Гамбурга надо будет создать отдельную полосу. Пока стороны договариваются о финансировании самого технико-экономическое обоснования, поэтому о цене или рентабельности говорить сложно. Но собеседник назвал примерную стоимость — около 30−40 миллиардов долларов.

«Особенность этого проекта в том, что мы хотим предложить бизнес-модель, основанную на привлечении главным образом внебюджетных средств. Это должен быть проект на основе корпорации частных предпринимателей, которые будут привлекать деньги от финансовых институтов — фондов, вкладывать собственные деньги».

В таком случае, по его словам, проект точно окупится за определенное время, в срок от 7 до 12 лет.

«Еще одна важная особенность проекта в том, что он предназначен и для перевозки грузов», — добавил Григорий Рапота.

По его словам, прошли консультации в России и Беларуси, а также с бизнес-сообществом и властями Гамбурга. Кроме того, предстоит обсудить вопрос с Польшей, через которую предлагается провести маршрут.

Известно, что сначала обсуждали идею ВСМ Москва-Минск-Берлин. Но пока речь идет о маршруте Санкт-Петербург-Минск-Гамбург.

«Одно другого не отменяет. Петербург взят, потому что, во-первых, есть на этот счет поручение, а во-вторых, мы исходим из того, что это интересно и для жителей Гамбурга, и для петербуржцев. Это вовсе не отменяет строительства других путей от Москвы. Возможно, Москва-Минск станет частью этого же проекта», — объяснил госсекретарь.

Если это когда-нибудь произойдет, то при скорости поезда в 350 км/ч дорогу между Москвой и Минском в 720 км можно будет преодолеть за чуть более чем два часа.

«Люди, конечно, не перестанут летать самолетами, но многие пересядут на поезд, многие захотят на уикенд съездить в Санкт-Петербург, что сейчас для минчан невозможно, или в Москву смотаться — по музеям походить или сходить в театр. Да и в Минске россиянам есть что посмотреть. Это совершенно другое качество жизни. Важно отметить, что это не транспортный, а социально-экономический, гуманитарный проект. Транспорт — дело техническое».