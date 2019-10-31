Временная поверенная США: Коммунистическое прошлое Беларуси отражается на управлении экономикой

Источник материала: Tut.by

Советское «наследие» Беларуси влияет на управление экономикой страны и усложняет процесс вступления в ВТО. Такое мнение на седьмом Кастрычніцкім эканамічным форуме высказала Временная поверенная в делах США в Беларуси Дженнифер Мур.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Раньше ориентиром была „триада“ Прокоповича: жилье, сельское хозяйство и экспорт, теперь — IT»

Существующая в мире экономическая ситуация заставляет всех игроков искать точки роста, которые будут им «по менталитету», считает председатель Правления Банка развития Беларуси Андрей Жишкевич.

— Уже очевидно, что быстрого выхода из приближающегося кризиса не будет. Состояние неопределенности требует попытки найти те точки роста, которые при этом бы не подорвали пресловутую макроэкономическую стабильность, которой мы гордимся. Для Беларуси это важное достижение, — сказал в своем выступлении Жишкевич.

Эксперт отметил, что в Беларуси в разное время делали ставку на разные отрасли. В пример он привел «триаду» Петра Прокоповича: жилье, сельское хозяйство и экспорт. Позже ее заменила концепция, что малый и средний бизнес стали новым трендом развития белорусской экономики, а теперь таковым воспринимается IT-сектор.

«В Беларуси есть переменная — это приверженность политического характера, политической воли»

Временная поверенная в делах США в Беларуси Дженнифер Мур напомнила, что сейчас Беларусь находится на перекрестке, и перед ней стоят серьезные задачи экономического развития. Но «мелькающая» в ближайшем будущем интеграция с Россией не должна отвлекать страну от внутренних реформ и либерализации рынка.



Фото: TUT.BY

— Откровенно говоря, кто-то, может быть, побаивается экономической интеграции с Россией, которая действительно как-то скажется и на белорусском суверенитете и экономическом развитии. Конечно, есть много дезинформации и неопределенности. Тем не менее, данные переговоры между Беларусью и Россией не должны отвлекать нас от понимания большого: нужно определить внутренние резервы экономического роста, отойти от экономики, которая основывается на экономической зависимости и ориентироваться на потребителя, — считает Мур.

Беларуси необходимо уровнять условия работы как для внутренних, так и для иностранных инвесторов. И, хотя это сложно и требует проведения определенных реформ, Беларусь должна думать, как построить сильный и активный средний класс, который поднимет потребление, возрастет требование к качеству продукции и это приведет к росту частного сектора, потому что будут создаваться соответствующие продукты и услуги.

Вступление Беларуси в ВТО может стать серьезным преимуществом, хотя процесс длится с 1993 года. По словам дипломата, для существующих членов ВТО важно понимать, насколько потенциальный новый член организации разделяет ее принципы. Но коммунистическое прошлое Беларуси и определенное наследие, которое отражается на управлении экономикой, усложняет процесс вступления Беларуси в ВТО.

— Успех зависит от усердности работы технических экспертов — это необходимо, но не достаточно. Есть еще и своего рода переменная — это приверженность политического характера, политической воли, приверженность к либерализации торговли и соответствующим реформам. Члены ВТО желают увидеть, насколько привержено белорусское руководство идеям либерального торгового режима и рынка. Поэтому вступление в ВТО может рассматриваться как элемент стимуляции внутренних реформ. Надеюсь, так и есть. Для этого, конечно, потребуется время. Но вы можете рассчитывать на США — мы поможем Беларуси сделать шаги, которые помогут частным, государственным, белорусским и иностранным предприятиям конкурировать на равных условиях , — подчеркнула Дженнифер Мур.