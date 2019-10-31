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Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье

01.11.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье

ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 ноября снижает процентные ставки по заключаемым кредитным договорам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья на условиях, определенных банком. Об этом БЕЛТА сообщили в банке.

Процентная ставка по таким кредитам теперь составляет ставку рефинансирования Национального банка, увеличенную на 3,6 процентного пункта, то есть 13,1% годовых.

Кроме того, с 1 ноября банк снижает процентные ставки по ряду кредитов на потребительские нужды.

https://www.belta.by

 
 
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ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 ноября снижает процентные ставки по заключаемым кредитным договорам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья на условиях,...
 
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