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Лукашенко прибыл в ОАЭ. Помимо отдыха намечены встречи с чиновниками и бизнесменами
01.11.2019 13:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
1 ноября начался визит Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты, сообщают
В ближайшие дни Лукашенко намерен встретиться с руководством ОАЭ и деловыми кругами. Уже состоялись переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, который в сентябре текущего года впервые посетил Беларусь с официальным визитом.
Власти Беларуси рассматривают ОАЭ в качестве точки входа белорусских товаров и услуг на рынки других стран региона. Национальный павильон Беларуси планируется представить на Всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае. Сейчас ведется подготовка к этому мероприятию.
Накануне своей поездки в ОАЭ Александр Лукашенко
Глава государства добавил, что предстоящая поездка на Ближний Восток также станет для него возможностью на несколько дней отойти от повседневной жизни. «Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот [Персидский] залив. Отпуск не получится. У президента нет заместителей», — сказал Лукашенко. «Хотелось бы побывать в отпуске, как все. Полноценный отпуск — хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни», — добавил он.
Стоит отметить, что уже несколько лет во время осенних школьных каникул Александр Лукашенко
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1 ноября начался визит Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты, сообщают государственные СМИ. По неофициальной информации, президент улетел на...
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