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На торгах 1 ноября рубль сдал к доллару и евро, но укрепился к российскому рублю

01.11.2019 14:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 1 ноября прошли очередные торги валютами.

Доллар вырос на BYN 0,0022 — до 2,0539 рубля.

Евро подорожал на BYN 0,0018 — до 2,2916 рубля.

Российский рубль упал на BYN 0,0051 — до 3,2094 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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Теги: Курсы валют
 
 
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 1 ноября прошли очередные торги валютами.
 
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