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На торгах 1 ноября рубль сдал к доллару и евро, но укрепился к российскому рублю
01.11.2019 14:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 1 ноября прошли очередные торги валютами.
Доллар вырос на BYN 0,0022 — до 2,0539 рубля.
Евро подорожал на BYN 0,0018 — до 2,2916 рубля.
Российский рубль упал на BYN 0,0051 — до 3,2094 белорусского рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 1 ноября прошли очередные торги валютами.
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