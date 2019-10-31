Нацбанк рассказал, ждать ли введения в Беларуси российского рубля

Глава Национального банка Беларуси Павел Каллур рассказал, о чем договорился со своей российского коллегой.

По словам Каллаура, между Беларусью и Россией не обсуждался вопрос о введении российского рубля в качестве единой валюты, не шла речь и о наднациоальной валюте. Он подчеркнул, что такие разговоры не просто будоражат население, но и отрицательно сказываются на девальвационных и инфляционных ожиданиях.

А вот вопрос инфляции и гармонизации монетарной политики стороны поднимали. По словам главы НББ, гармонизации денежно-кредитной политики будет проведена по отдельным вопросам: у сторон должен быть единый режим монетарной политики - таргетированная инфляция. В РФ режим уже внедрен, а Беларуси предстоит привести в порядок законодательство и внедрить такой режим. Если все пойдет по плану - в Беларуси он может заработать с 2021 года.

Кроме того, стороны обсудили вопрос плавающего курса национальных валют и приведению инфляции к примерно одинаковому целевому показателю.