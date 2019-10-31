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Нацбанк рассказал, ждать ли введения в Беларуси российского рубля

01.11.2019 14:41 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Глава Национального банка Беларуси Павел Каллур рассказал, о чем договорился со своей российского коллегой.

По словам Каллаура, между Беларусью и Россией не обсуждался вопрос о введении российского рубля в качестве единой валюты, не шла речь и о наднациоальной валюте. Он подчеркнул, что такие разговоры не просто будоражат население, но и отрицательно сказываются на девальвационных и инфляционных ожиданиях.

А вот вопрос инфляции и гармонизации монетарной политики стороны поднимали. По словам главы НББ, гармонизации денежно-кредитной политики будет проведена по отдельным вопросам: у сторон должен быть единый режим монетарной политики - таргетированная инфляция. В РФ режим уже внедрен, а Беларуси предстоит привести в порядок законодательство и внедрить такой режим. Если все пойдет по плану - в Беларуси он может заработать с 2021 года.

Кроме того, стороны обсудили вопрос плавающего курса национальных валют и приведению инфляции к примерно одинаковому целевому показателю.

Напомним, что в июне министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, что Центробанк РФ и Нацбанк Беларуси обсуждают возможность введения единой валюты. На тот момент никаких данных о ходе интеграционных переговоров населению не сообщалось, поэтому новость породила массу домыслов и возмущения. Позднее российский «Коммерсант» опубликовал материал, согласно которому проект по усиленной интеграции Беларуси с РФ станет фактическим поглощением экономики нашей страны. Речь шла, как минимум, о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя Центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей. Начало работы этих мер запланировано с начала 2021 года. Эксперты охарактеризовали происходящее не иначе, как национальное предательство белорусских властей. По их мнению, Беларусь станет еще более зависимой от РФ, утратив остатки суверенитета.

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Глава Национального банка Беларуси Павел Каллур рассказал, о чем договорился со своей российского коллегой.
 
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