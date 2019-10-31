Нацбанк рассказал, ждать ли введения в Беларуси российского рубля

Глава Национального банка Беларуси Павел Каллаур рассказал, о чем договорился с председателем Центробанка России Эльвирой Набиуллиной на Международном финансовом форуме в Минске

По словам Каллаура, между Беларусью и Россией не обсуждался вопрос о введении российского рубля в качестве единой валюты, не шла речь и о наднациоальной валюте. Он подчеркнул, что такие разговоры не просто будоражат население, но и отрицательно сказываются на девальвационных и инфляционных ожиданиях.

А вот вопрос инфляции и гармонизации монетарной политики стороны поднимали. По словам главы НББ, гармонизации денежно-кредитной политики будет проведена по отдельным вопросам: у сторон должен быть единый режим монетарной политики - таргетированная инфляция. В РФ режим уже внедрен, а Беларуси предстоит привести в порядок законодательство и внедрить такой режим. Если все пойдет по плану - в Беларуси он может заработать с 2021 года.

Кроме того, стороны обсудили вопрос плавающего курса национальных валют и приведению инфляции к примерно одинаковому целевому показателю.

Напомним, что в июне министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал , что Центробанк РФ и Нацбанк Беларуси обсуждают возможность введения единой валюты. На тот момент никаких данных о ходе интеграционных переговоров населению не сообщалось, поэтому новость породила массу домыслов и возмущения.

Позднее российский «Коммерсант» опубликовал материал, согласно которому проект по усиленной интеграции Беларуси с РФ станет фактическим поглощением экономики нашей страны. Речь шла, как минимум, о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя Центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.