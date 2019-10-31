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Нацбанк рассказал, ждать ли введения в Беларуси российского рубля
01.11.2019 14:41 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Глава Национального банка Беларуси Павел Каллаур рассказал, о чем договорился с председателем Центробанка России Эльвирой Набиуллиной на Международном финансовом форуме в Минске
По словам Каллаура, между Беларусью и Россией не обсуждался вопрос о введении российского рубля в качестве единой валюты, не шла речь и о наднациоальной валюте. Он подчеркнул, что такие разговоры не просто будоражат население, но и отрицательно сказываются на девальвационных и инфляционных ожиданиях.
А вот вопрос инфляции и гармонизации монетарной политики стороны поднимали. По словам главы НББ, гармонизации денежно-кредитной политики будет проведена по отдельным вопросам: у сторон должен быть единый режим монетарной политики - таргетированная инфляция. В РФ режим уже внедрен, а Беларуси предстоит привести в порядок законодательство и внедрить такой режим. Если все пойдет по плану - в Беларуси он может заработать с 2021 года.
Кроме того, стороны обсудили вопрос плавающего курса национальных валют и приведению инфляции к примерно одинаковому целевому показателю.
Напомним, что в июне министр экономического развития России Максим Орешкин
Позднее российский «Коммерсант»
Начало работы этих мер запланировано с начала 2021 года. Эксперты
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Глава Национального банка Беларуси Павел Каллаур рассказал, о чем договорился с председателем Центробанка России Эльвирой Набиуллиной на Международном...
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