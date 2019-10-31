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Беларусь планирует разместить облигации на 1,35 млрд долларов в 2020 году

01.11.2019 16:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь отказалась от размещения панда-облигаций, но планирует до конца текущего года получить кредит от Банка развития Китая. Об этом заявил на седьмом Кастрычніцкім эканамічным форуме министр финансов Беларуси Максим Ермолович.


Максим Ермолович. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Политика властей нацелена то, чтобы рефинансировать не более 70% государственного долга, который на 1 октября составил 16,5 млрд долларов. Ранее сообщалось, что на погашение и обслуживание госдолга в проекте бюджета на 2020 год предусмотрено 8,7 миллиарда рублей, а только обслуживание долгов обойдется в 2,7 млрд рублей.

По словам Ермоловича, в 2020 году планируется разместить облигации на внешнем рынке на 1,35 млрд долларов. Но дата размещения ценных бумаг пока неизвестна.

— Но сегодня существует большая вероятность взять такой объем средств по приемлемым ценам, — сказал Ермолович.

Он также сказал, что Беларусь отказалась от размещения панда-облигаций — получалось слишком дорого.

— От размещения панда-облигаций мы пока отказались. Мы вышли на подготовку кредитного соглашения с Банком развития Китая на 3,5 млрд юаней, что составляет в эквиваленте около 500 млн долларов, — сказал Ермолович. Министр надеется, что это соглашение будет подписано до конца года.

Еще один источник рефинансирования — размещение облигаций на внутреннем рынке. В этом году удалось таким образом привлечь 800 млн долларов в эквиваленте.

Конференция KEF-2019 организована Исследовательским центром ИПМ при участии BEROC и CASE Belarus в рамках проекта «Развитие Кастрычніцкага эканамічнага форума» (финансируется Европейским Союзом).

Международные партнеры: USAIDPact, Inc.Посольство Великобритании в МинскеООНМеждународный валютный фондВсемирный банк.

Генеральный партнер – Беларусбанк  
Генеральный технологический партнер – A1
Генеральный информационный партнер – TUT.BY

Партнеры конференции: Baker Tilly BelDoubleTree by Hilton Hotel Minsk

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь отказалась от размещения панда-облигаций, но планирует до конца текущего года получить кредит от Банка развития Китая.
 
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