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Беларусь планирует разместить облигации на 1,35 млрд долларов в 2020 году
01.11.2019 16:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь отказалась от размещения панда-облигаций, но планирует до конца текущего года получить кредит от Банка развития Китая. Об этом заявил на седьмом
Политика властей нацелена то, чтобы рефинансировать не более 70% государственного долга, который на 1 октября составил 16,5 млрд долларов. Ранее сообщалось, что на погашение и обслуживание госдолга
По словам Ермоловича, в 2020 году планируется разместить
— Но сегодня существует большая вероятность взять такой объем средств по приемлемым ценам, — сказал Ермолович.
Он также сказал, что Беларусь отказалась от размещения панда-облигаций — получалось слишком дорого.
— От размещения панда-облигаций мы пока отказались. Мы вышли на подготовку кредитного соглашения с Банком развития Китая на 3,5 млрд юаней, что составляет в эквиваленте около 500 млн долларов, — сказал Ермолович. Министр надеется, что это соглашение будет подписано до конца года.
Еще один источник рефинансирования — размещение облигаций на внутреннем рынке. В этом году удалось таким образом привлечь 800 млн долларов в эквиваленте.
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Беларусь отказалась от размещения панда-облигаций, но планирует до конца текущего года получить кредит от Банка развития Китая.
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