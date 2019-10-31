Вместо капремонта – полная реконструкция с уплотнением. Власти планируют поручить обновление домов коммерческим застройщикам

Совмещаем строительство нового с ремонтом старого

- Большая часть жилфонда в Беларуси (около 170 млн кв.м многоквартирных домов) построена до 1996 года и не отвечает тем требованиям, которые предъявляются к проектируемым зданиям, - рассказал сегодня на пресс-коференции посвящённой капитальному ремонту жилищного фонда главный научный сотрудник ГП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева» Владимир Пилипенко. – Из этой цифры 20 млн – пятиэтажки, которые строили в 50-ые, 60-ые годы, как их называют – «хрущёвки». И вот если сравнить нормативы плотности застройки жилья тех годов и то, что мы строим сейчас, то процентов на 40 – 50 плотность застройки тех годов была ниже.

По мнению специалиста эти районы имеют большой потенциал в уплотнении. Однако возможности строить новые дома там нет. Решить вопрос власти планируют надстройкой дополнительных этажей и мансард на старые пятиэтажки. Делать это собираются вместе с проведением капремонта здания.

- У нас уже была попытка разработать такую комплексную программу реконструкции вместе с институтом министерства ЖКХ в 2001-2006 годах. И вот там мы пришли к мнению, что нужно совмещать новое строительство с ремонтом старого. – делится Владимир Пилипенко. – Мы тогда собирались построить такой целый район. Но смогли сделать только пару домов: Каховская 60, Гвардейская 1«А». Там мы достроили дополнительные 3 этажа, провели лифты, частично выполнили перепланировку старых квартир.

Сейчас власти вернулись к этой идеи, но немного доработали. Чтобы не привлекать государственные средства работу планируют поручить коммерческим застройщикам. Они надстраивают дополнительные этажи, квартиры в которых будут принадлежать им, но взамен обещают выполнить капитальный ремонт остального здания. Цены за квадратный метр в квартирах в надстроенных этажах будут по рыночной цене, и даже чуть выше, чтобы застройщик мог компенсировать траты за капремонт здания.

- Надстройка дополнительных этажей в «хрущевках» — это очень затратный процесс. Нужно проложить лифты, все коммуникации и при этом не доставить неудобств остальным, - рассказывает Владимир Пилипенко. – Мы уже разговаривали со многими застройщиками, и они все единогласно высказали «ЗА» за эту идею. Для них такие районы – лакомый кусок. Ведь в большинстве такие районы засажены зеленью, находятся близко к центру, там развита инфраструктура.

Приступить к такому виду «ремонта с уплотнением» планируют в ближайшее время, как будут согласованы все вопросы с законодательной документацией.