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Вместо капремонта – полная реконструкция с уплотнением. Власти планируют поручить обновление домов коммерческим застройщикам

01.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Власти намерены изменить подход к капитальному ремонту жилых домов. К вопросу планируют подходить комплексно с уплотнением старых районов надстройками этажей и мансард на старые «хрущёвки». Поручить этот процесс собираются коммерческим застройщикам. Однако на низкую цену за квадратный метр в «надстройках» рассчитывать не стоит.

Вместо капремонта – полная реконструкция с уплотнением. Власти планируют поручить обновление домов коммерческим застройщикам

Совмещаем строительство нового с ремонтом старого

- Большая часть жилфонда в Беларуси (около 170 млн кв.м многоквартирных домов) построена до 1996 года и не отвечает тем требованиям, которые предъявляются к проектируемым зданиям, - рассказал сегодня на пресс-коференции посвящённой капитальному ремонту жилищного фонда главный научный сотрудник ГП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева» Владимир Пилипенко. – Из этой цифры 20 млн – пятиэтажки, которые строили в 50-ые, 60-ые годы, как их называют – «хрущёвки».  И вот если сравнить нормативы плотности застройки жилья тех годов и то, что мы строим сейчас, то процентов на 40 – 50 плотность застройки тех годов была ниже.

По мнению специалиста эти районы имеют большой потенциал в уплотнении. Однако возможности строить новые дома там нет. Решить вопрос власти планируют надстройкой дополнительных этажей и мансард на старые пятиэтажки. Делать это собираются вместе с проведением капремонта здания.

- У нас уже была попытка разработать такую комплексную программу реконструкции вместе с институтом министерства ЖКХ в 2001-2006 годах. И вот там мы пришли к мнению, что нужно совмещать новое строительство с ремонтом старого. – делится Владимир Пилипенко. – Мы тогда собирались построить такой целый район. Но смогли сделать только пару домов: Каховская 60, Гвардейская 1«А». Там мы достроили дополнительные 3 этажа, провели лифты, частично выполнили перепланировку старых квартир.

Сейчас власти вернулись к этой идеи, но немного доработали. Чтобы не привлекать государственные средства работу планируют поручить коммерческим застройщикам. Они надстраивают дополнительные этажи, квартиры в которых будут принадлежать им, но взамен обещают выполнить капитальный ремонт остального здания. Цены за квадратный метр в квартирах в надстроенных этажах будут по рыночной цене, и даже чуть выше, чтобы застройщик мог компенсировать траты за капремонт здания.

- Надстройка дополнительных этажей в «хрущевках» — это очень затратный процесс. Нужно проложить лифты, все коммуникации и при этом не доставить неудобств остальным, - рассказывает Владимир Пилипенко. – Мы уже разговаривали со многими застройщиками, и они все единогласно высказали «ЗА» за эту идею. Для них такие районы – лакомый кусок. Ведь в большинстве такие районы засажены зеленью, находятся близко к центру, там развита инфраструктура.

Приступить к такому виду «ремонта с уплотнением» планируют в ближайшее время, как будут согласованы все вопросы с законодательной документацией.

Вместо капремонта – полная реконструкция с уплотнением. Власти планируют поручить обновление домов коммерческим застройщикам

Что еще изменится в капитальном ремонте домов?

Со следующего года в Беларуси увеличится объем жилья, в котором будет производиться капитальный ремонт:

- Подходы к капитальному ремонту в Минске кардинально изменились. Еще в прошлом году до города определялся общий показатель по объемам капремонта в 2,8%. Администрация доводила до каждого из девяти районов также 2,8% от обслуживаемого жилого фонда для проведения капремонта. Если сравнивать, например, Партизанский район старой застройки и молодой Фрунзенский, то при соблюдении таких требований в первом случае мы бы вышли на ремонт домов 50-х годов застройки, а во втором - уже 80-х годов. Сейчас площадь жилфонда, подлежащего капремонту, стала распределяться с учетом показателей застройки: Партизанскому району отводится больше, Фрунзенскому - меньше, - рассказал главный инженер ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Владимир Лебедь.

К 2020 году в Беларуси объемы жилищного фонда, подлежащего капитальному ремонту, увеличатся с 2,8% до 3%. Соответственно, в Минске капитальный ремонт в 2019 проводился на 965 тыс. кв.м, а в 2020 возрастет до 1 млн 90 кв.м.

Вместо капремонта – полная реконструкция с уплотнением. Власти планируют поручить обновление домов коммерческим застройщикам

Определены 4 многоквартирных дома, жители которых дали согласие на проведение тепловой модернизации с долевым финансовым участием.

Недавно мы писали, что Президентом Беларуси 4 сентября текущего года подписал указ № 327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов» и он вступит в силу через 3 месяца после официального опубликования. И вот в столице нашлись 4 многоквартирных дома, жители которых дали согласие на проведение тепловой модернизации с долевым финансовым участием.

— С жильцами были проведены собрания, на которых специалисты жилищных организаций разъяснили, что включает модернизация и на каких условиях она будет проводиться. Ждем выхода постановления Совета Министров о мерах по реализации указа № 327 и других нормативных актов, — сказал Владимир Лебедь. — После принятия этих документов с жильцами будут заключены договоры, разработаны проекты. Собственники сами определят виды работ. На примере этих домов мы хотим показать эффективность проведения тепловой модернизации с конкретными расчетами.

Как отметил начальник управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Андрей Ромашко, в случае согласия собственников на выполнение всего комплекса мероприятий по утеплению, энергопотребление может быть снижено до 50%. При этом сумма ежемесячных платежей с квартиры площадью 48 кв. м составит примерно 17–23 рубля в течение 10 лет.

Вместо капремонта – полная реконструкция с уплотнением. Власти планируют поручить обновление домов коммерческим застройщикам

Капремонт жилья будут проводить кварталами:

— Если приходим в какой-то жилой квартал, то сразу ремонтируем 5-6 домов. Одновременно разрабатывается проект на капремонт дворовых территорий. То есть после ухода строителей по жилью, приходят строители по двору. Такие примеры уже есть почти в каждом районе города, — отметил Владимир Лебедь.

При этом выбирать проектировщика работ сейчас будут не на каждый дом, а на целый район. Это позволит избежать моментов, когда в одном доме делают определенный объем работ, а в соседнем таком же абсолютно другой.

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Теги: Минск
 
 
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Власти намерены изменить подход к капитальному ремонту жилых домов. К вопросу планируют подходить комплексно с уплотнением старых районов надстройками этажей и...
 
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