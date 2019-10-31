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Налоговый суверенитет и рост цен на топливо. Глава Минфина Беларуси - о проблеме российского маневра

01.11.2019 20:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если Беларусь не получит от России компенсацию за Минск настаивает на компенсации потерь от налогового маневра, в программе интеграции решения нет">налоговый маневр в нефтяной сфере, то это может привести к росту цен на топливо на белорусском рынке. Об этом заявил на Кастрычніцкім эканамічным форуме министр финансов Беларуси Максим Ермолович.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Реализация налогового маневра влияет на внешнюю конкурентоспособность [нефтеперерабатывающих заводов] и на внутренние цены на нефтепродукты. Нерешение [с Россией] вопроса по компенсации налогового маневра и перехода на единые принципы поддержки нефтепререработки, приведет к росту внутренних цен [на топливо] и к сокращению маржинальности экспорта нефтепродуктов. В этом заключается главная проблема от реализации налогового маневра, — сказал Ермолович.

Потери бюджета Беларуси в 2020 году от вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты оцениваются в 537 млн рублей, говорится в пояснительной записке к документу.

Максим Ермолович признал, что это «существенное давление на бюджет, но мы с ним стараемся справляться». Он пояснил, что, исходя из бюджетного правила, доходы, связанные с налоговым маневром, не влияли на структуру расходов бюджета, а являлись недолговым источником погашения обязательств по внешнему долгу. «Мы не снимаем с себя задачу погашать госдолг не менее чем на 25% за счет недолговых источников», — подчеркнул Ермолович.

Из-за налогового маневра цена беспошлинных поставок российской нефти в Беларусь в 2019—2024 годах будет возрастать пропорционально уменьшению российской экспортной пошлины на нефть. За 5 лет стоимость российской нефти для Беларуси приблизится к мировому уровню, тогда как сейчас черное золото обходится примерно на 20% дешевле.

Суммарные издержки от налогового маневра белорусская сторона оценивала в районе в 10,5 млрд долларов при стоимости нефти в 70 долларов за баррель. В 2019 году потери Беларуси составят около 400 млн долларов.

Москва увязывает предоставление компенсации за налоговый маневр с программой «углубленной интеграции». В настоящее время, по мнению Минфина России, претензии Беларуси ограничивают суверенное право РФ на проведение внутренней налоговой политики и не соответствуют принципам договора о Евразийском экономическом союзе. В России предлагают решать спор в рамках реализации «дорожной карты» по сближению налогового законодательства двух стран, проект которой уже разработан, сообщает «Интерфакс». По итогу Минск и Москва должны подписать ряд межправительственных соглашений о применении на территории Беларуси норм Налогового кодекса РФ в отношении всех налогов и сборов, а также налогового администрирования за исключением единичных изъятий, связанных с особенностями белорусской экономики.

— Вопрос, который связан с налоговым суверенитетом, для нас решен давным давно. Отказываться от налогового суверенитета страна не будет, по крайней мере, в одностороннем порядке, — сказал Ермолович, комментируя данную информацию.

Конференция KEF-2019 организована Исследовательским центром ИПМ при участии BEROC и CASE Belarus в рамках проекта «Развитие Кастрычніцкага эканамічнага форума» (финансируется Европейским Союзом).

Международные партнеры: USAID, Pact, Inc., Посольство Великобритании в Минске, ООН, Международный валютный фонд, Всемирный банк.

Генеральный партнер — Беларусбанк
Генеральный технологический партнер — A1
Генеральный информационный партнер — TUT.BY

Партнеры конференции: Baker Tilly Bel, DoubleTree by Hilton Hotel Minsk

 
Теги: Минск
 
 
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Если Беларусь не получит от России компенсацию за налоговый маневр в нефтяной сфере, то это может привести к росту цен на топливо на белорусском рынке. Об этом...
 
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