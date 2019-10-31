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Беларусь и Узбекистан выполнили дорожную карту сотрудничества на треть

01.11.2019 21:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь и Узбекистан выполнили уже треть мероприятий, предусмотренных подписанной в 2018 году дорожной картой развития сотрудничества между странами. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.


Фото: president.uz

1 ноября Румас прибыл в Ташкент для участия в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Накануне он провел переговоры с руководством Узбекистана.

— Основополагающим документом между Беларусью и Узбекистаном в торгово-экономической сфере является утвержденная главами правительств дорожная карта, в которую вошли более 150 мероприятий по развитию сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, строительстве, транспорте, образовании и других сферах. Необходимо отметить, что треть запланированных нами мероприятий уже выполнена, — сказал Румас.

Вместе с тем, по итогам августовского визита Шавката Мирзиёева в Беларусь, ее надо доработать с учетом новых поручений. Часть из них, например, поручения касательно развития сотрудничества с белорусским Парком высоких технологий, уже выполняется.

Глава правительства отметил, что достигнутый уровень белорусско-узбекских отношений, особенно в торгово-экономической сфере, соответствует стратегическим интересам двух стран.

— Надеемся на вашу поддержку в расширении направлений белорусско-узбекского сотрудничества, реализации проектов в различных сферах, которые позволят еще больше укрепить партнерские отношения между нашими странами , — цитирует Румаса пресс-служба правительства.

Мирзиёев в свою очередь отметил, что благодаря доверительному диалогу на высшем уровне отношения между Беларусью и Узбекистаном вышли на принципиально новый уровень, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Товарооборот Беларуси и Узбекистана в 2018 году составил 157,4 млн долларов (+20,2% к уровню 2017-го). В январе-августе 2019 года товарооборот уже более 150 млн долларов (+37,1% к уровню соответствующего периода предыдущего). Основу белорусского экспорта составляют грузовые автомобили, сельскохозяйственная техника, части и принадлежности для тракторов, говядина, сухое молоко, немелованная бумага, лекарственные средства, нефтепродукты. Из Узбекистана импортируются хлопчатобумажная пряжа, фрукты и овощи, орехи, одежда, постельное и столовое белье, кабели и провода.

 
 
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1 ноября Румас прибыл в Ташкент для участия в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Накануне он провел...
 
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