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Минфин закручивает гайки. Потолки по внутреннему и внешнему долгу снижаются
02.11.2019 07:18 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Депутат Анна Канопацкая выложила на своей
В частности, для ограничения государственного и гарантированного государством долга в 2020 году будут установлены более жесткие по сравнению с 2019 годом лимиты этих обязательств:
— лимит внешнего госдолга снижен до 20,5 млрд долларов (21 млрд долларов в 2019 году);
— лимит внутреннего госдолга- 9,5 млрд рублей (10 млрд рублей в 2019 году);
— лимит внешнего долга, гарантированного Республикой Беларусь — 2,7 млрд долларов (3 млрд долларов в 2019 году);
— лимит внутреннего долга, гарантированного Республикой Беларусь — 2,9 млрд рублей (3,1 млрд рублей в 2019 году).
В 2020 году погашение госдолга составит 5,977 млрд рублей, в том числе внешнего государственного долга — 3,741 млрд рублей, внутреннего — 2,236 млрд рублей. При этом в валюте придется погасить 2,586 млрд долларов, или 97,1% от общего объема.
Уже традиционно большую часть суммы планируется рефинансировать. Для этого в 2020 году предполагается осуществить несвязанные заимствования на общую сумму 1,950 млрд долларов (4,377 млрд рублей) за счет размещения гособлигаций на внешних (1,350 млрд долларов) и внутреннем рынке (600 млн долларов).
Поступление средств по внешним госзаймам, заключенным на реализацию инвестпроектов, в 2020 году предполагается в размере 2,572 млрд долларов, из них на строительство Белорусской АЭС — 2,029 млрд долларов.
Платежи правительства как гаранта по погашению и обслуживанию внешних и внутренних кредитов в 2020 году предусматриваются в общей сумме 294 млн рублей. Поступления от возврата средств по ранее исполненным гарантиям ожидаются в сумме 146 млн рублей.
А вот доходы от приватизации бюджетом не запланированы. Разработчики напоминают, что продажа госактивов у нас возможна по решению и поручению президента. Так что поступления не ожидаются «в виду отсутствия таких решений и поручений».
Не закрыл глаза Минфин и на проблемы госсектора. При формировании бюджета на 2020 год учтены фискальные риски госпредприятий в сумме 1,1 млрд рублей (это сумма обязательств перед бюджетом по внешним госзаймам, ссудам, гарантиям правительства, которые могут не исполнить предприятия реального сектора).
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Из пояснительной записки к бюджету становится понятно, как именно Минфин будет решать проблему долгов. С одной стороны - традиционно, в основном за счет новых...
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