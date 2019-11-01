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Министр финансов Беларуси призвал перестать клеймить страну позором за большой госсектор

02.11.2019 07:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Госпредприятия ежегодно приносят бюджету около 800 млн долларов дивидендов. Поэтому заявления о неэффективного госсектора «сильно преувеличены». Такое мнение высказал министр финансов Максим Ермолович на Кастрычніцкім эканамічным форуме.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Нужно перестать клеймить себя позором, что у нас есть [большой] государственный сектор. Госпредприятия, которые мы постоянно ругаем и уже выработали клише о их неэффективности, ежегодно приносит бюджету 1,6 млрд рублей, или около 800 млн долларов, в виде дивидендов, — сказал Ермолович. Он отметил, что «Беларуськалий» тоже «есть в этой цифре, но не так много, как кажется», потому что основная рента у солигорского комбината изымается в налоговой части.

Министр финансов отметил, что господдержка предприятий государственного сектора без учета сельхозсубсидий обходится государству только в треть вышеназванной суммы.

— Но государство в любом случае будет оказывать поддержку агропромышленному комплексу, связанному с текущей деятельностью. И не имеет значения, это государственное предприятие или частный сектор. Сельское хозяйство во всех странах получает субсидии, — заметил глава Минфина.

Максим Ермолович согласен с тезизом МВФ о существовании определенных фискальных рисков из-за высокой доли госсектора в стране. Госпредприятия критикуют за высокий объем проблемных долгов. Так, например, при формировании бюджета на 2020 год фискальные риски госкомпаний оценены в 1,1 млрд рублей (это сумма обязательств перед бюджетом по внешним госзаймам, ссудам, гарантиям правительства, которые могут не исполнить предприятия реального сектора).

— Но мы уже научились вместе с банками управлять фискальным риском благодаря наличию устойчивого финансового сектора, — сказал министр финансов.

В связи с этим он отметил, что разговоры о неэффективности госсектора «сильно преувеличены». Но вопросы реформирования актуальны.

— Новые вызовы появляются не только перед нашей экономикой, но и перед другими странами. Сегодня на первое место выходят демографические вызовы. Меняются подходы к миграционной политике. Страны тонут в борьбе за рабочую силу. Поэтому основная задача в том, чтобы в рамках экономической системы существующими или даже сокращающимися трудовыми ресурсами делать больше ВВП. Поэтому нужны новые технологии и инвестиции. Для решения этой задачи и должна выстраиваться реформа госпредприятий. Мы должны сделать их максимально рыночно ориентированными и привлечь в экономику инвестора с его технологиями и возможностями. К сожалению, собственные ресурсы малых стран не могут быстро генерировать технологии. Любая технология требует миллиардных долларовых затрат. Чтобы такие инвесторы приходили, должна быть соответствующая рыночная и институциональная среда. От налогооблажения до системы учета. Мы вместе со Всемирным банком думали, как сделать рабочую силу более конкурентоспособной, как повысить эффективность госпредприятий, как привлечь инвесторов в экономику, чтобы производительность труда росла. Это нелегкий и небыстрый процесс. К тому же он сопряжен с рисками социального характера. Поэтому все эти вопросы мы хотим решать в комплексе. Мы видим примеры других стран, которые проводили реформы более быстрыми темпами. Были плюсы и минусы. Мы должны найти свою комфортную скорость для того, чтобы повысить благосостояние наших граждан, — резюмировал Ермолович.

Конференция KEF-2019 организована Исследовательским центром ИПМ при участии BEROC и CASE Belarus в рамках проекта «Развитие Кастрычніцкага эканамічнага форума» (финансируется Европейским Союзом).

Международные партнеры: USAID, Pact, Inc., Посольство Великобритании в Минске, ООН, Международный валютный фонд, Всемирный банк.

Генеральный партнер — Беларусбанк
Генеральный технологический партнер — A1
Генеральный информационный партнер — TUT.BY

Партнеры конференции: Baker Tilly Bel, DoubleTree by Hilton Hotel Minsk

 
Теги: Минск
 
 
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Госпредприятия ежегодно приносят бюджету около 800 млн долларов дивидендов. Поэтому заявления о неэффективного госсектора «сильно преувеличены».
 
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