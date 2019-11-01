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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 октября — 3 ноября 2019 года)

02.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

До минувшей недели октябрь не отличался заметными колебаниями цен, но за последние 7 дней индекс цен на квартиры в Минске вырос на довольно ощутимые 0,4% и составил 1376 $/м2. Такие темпы роста цен являются самыми высокими в 2019 году.

Спрос

В регионах Беларуси отмечен повышенный спрос на квартиры. Активность покупателей выросла во всех крупных городах страны, а в некоторых смогла превысить и прошлогодний уровень. Третий квартал 2019 года отметился высокой активностью покупателей квартир — в городах Беларуси совершили порядка 11,6 тысяч сделок купли-продажи квартир (без учета комнат и долей). Это второй показатель за всю историю наблюдений, рынок был более активным лишь однажды — в конце 2017 года.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 октября — 3 ноября 2019 года)

Экономика

Стоимость квадратного метра в Минске растет медленно, но стабильно. Прирост на уровне 5% за последний год считается положительной тенденцией для белорусского рынка недвижимости. Однако в последнее время появляется все больше тревожных общеэкономических «звоночков». Мы решили поговорить с экономистами, чтобы узнать, чего можно дальше ждать от цен на недвижимость и выгодно ли инвестировать в столичные квартиры сейчас.

Туризм

После публикации статьи о продаже базы отдыха в деревне Волма за баснословные деньги в редакцию портала написал наш читатель Александр. Он долгое время работал в управлении загородного гостиничного комплекса, поэтому решил поделиться своим мнением — что не так в Беларуси с туристическим бизнесом.

Строительство

Количество площадок для строительства многоквартирных домов в столице неуклонно сокращается. Именно поэтому центр Минска считается одним из самых «лакомых кусочков» для застройщиков. Но тогда почему пустует участок на ул. Красноармейской? Где малоэтажная элитная застройка, которая была предусмотрена проектом Виктора Крамаренко? О том, кому сейчас принадлежит земля между изгибами реки Свислочь и что там планировалось строить, в материале Realt.by.

УКС Советского района предложил квартиры в доме на Восточной, куда еще зимой стояли очереди. «Айрон» предлагает купить квартиру в доме в Лебяжьем. А «Си-Трейдинг» продолжает продавать квартиры в доме в Копище. Продолжается стройка ЖК «Мармелад». Мы сходили со специалистом на приемку первого дома. Эксперт сказал, что качество неплохое.

Если же предложения в Минске слишком дорогие или вам хочется быть поближе к природе, то можно рассмотреть жилье в Логойске. Вот в Смолевичи уехать довольно много желающих.

Наверное, в скором времени начнется стройка на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского. В сети уже появились рендеры нового жилого комплекса. А вот с некоторыми действующими стройками происходит что-то странное: прокуратура нашла нарушения в действиях Мингорисполкома в отношении возведения дома на Мазурова, а с застройщиком ЖК "Вяселка" под Минском расторгнут.

В Минске прошла 51-я международная строительно-интерьерная выставка «Белорусский дом». Вот что там можно было увидеть.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 октября — 3 ноября 2019 года)

Деньги

ОАО «АСБ Беларусбанк» с первого ноября снизил процентную ставку по кредитным договорам на строительство и приобретение жилья.

Регионы

Пока в мире спорят, «Есть ли жизнь на Марсе?», мы решили самостоятельно развеять эту легенду и отправились в Гомельскую область в небольшую деревеньку Марс. Чтобы посмотреть на местную жизнь, архитектуру, обычаи. И теперь можем с гордостью сказать — жизнь на Марсе есть. Целых 5 человек. А вот Венера и Юпитер уже вымерли.

Дачи и частные дома

В 30 километрах от Минска по соседству с г. п. Радошковичи есть небольшая деревня Удранка, названная в честь одноименной реки. На берегу этой небольшой речки стоит очень необычный коттедж, который не может не привлекать внимания. В нем примечательно все: и дизайн, и воплощение, и цена. Подробности — в нашем репортаже.

Зато в Минске дома, как правило, не отличаются особой уединенностью. Хочешь в глушь, чтобы зелено и с видом на воду — выбирай направления подальше от МКАД. В столице с частной застройкой беда: в лучшем случае это тесное соседство с другими домами, в худшем — перспектива сноса. Однако есть и исключения. Мы нашли 5 коттеджей в продаже, которые находятся на побережье, среди зелени, с видом на водную гладь и при этом в Минске. В обзоре — только первая линия у воды, цены — от $ 54 тыс.

Коммерческая недвижимость

Застройщик многофункционального комплекса «Шантэр Хилл» намерен частично перепрофилировать объект и отвести больше площадей под офисные помещения.

За 2 дня до открытия журналистам показали ТРЦ Palazzo, где можно будет испытать имитацию свободного падения. Но ни в этот день, ни на самом открытии главные фишки центра так и не продемонстрировали.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 октября — 3 ноября 2019 года)

Жилье и инфраструктура

В Москве появились квартиры по 11 квадратных метров. Они, конечно, дешевле и доступнее, но в голове не укладываются. Будем надеяться, что в Минске до таких вариантов еще далеко...

Жилой дом в Луцке (Украина), расположенный на проспекте Соборности и улице Молодежи, в шутку называют «Великой китайской стеной». Это самый длинный жилой дом в мире, его длина составляет 1750 метров (с учетом «отростков» — 2775 метров). А есть ли в Минске такие «горизонтальные небоскребы», которые готовы потягаться с украинским домом? Мы изучили карту и составили список самых длинных домов столицы.

Рядом с парком Дружбы народов в Минске начали возводить костел, из-за которого несколько лет назад вспыхнули протесты в Котовке.

ЖКХ

Власти намерены изменить подход к капитальному ремонту жилых домов. К вопросу планируют подходить комплексно с уплотнением старых районов надстройками этажей и мансард на старые «хрущевки». Поручить этот процесс собираются коммерческим застройщикам. Однако на низкую цену за квадратный метр в «надстройках» рассчитывать не стоит.

Редакция Realt.by

 
Теги: Минск
 
 
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Новые площадки для застройки, расторжение инвестдоговора и подешевевшие кредиты. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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