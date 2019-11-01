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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 октября — 3 ноября 2019 года)
02.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
До минувшей недели октябрь не отличался заметными колебаниями цен, но за последние 7 дней индекс цен на квартиры в Минске вырос на довольно ощутимые 0,4% и составил 1376 $/м2. Такие темпы роста цен являются
Спрос
В регионах Беларуси отмечен
Экономика
Стоимость квадратного метра в Минске растет медленно, но стабильно. Прирост на уровне 5% за последний год считается положительной тенденцией для белорусского рынка недвижимости. Однако в последнее время появляется все больше тревожных общеэкономических «звоночков». Мы решили поговорить с экономистами, чтобы узнать,
Туризм
После публикации статьи о продаже базы отдыха в деревне Волма за баснословные деньги в редакцию портала написал наш читатель Александр. Он долгое время работал в управлении загородного гостиничного комплекса, поэтому решил поделиться своим мнением —
Строительство
Количество площадок для строительства многоквартирных домов в столице неуклонно сокращается. Именно поэтому центр Минска считается одним из самых «лакомых кусочков» для застройщиков. Но тогда почему пустует участок на ул. Красноармейской? Где малоэтажная элитная застройка, которая была предусмотрена проектом Виктора Крамаренко? О том, кому сейчас принадлежит земля между изгибами реки Свислочь и что там планировалось строить, в
УКС Советского района
Если же предложения в Минске слишком дорогие или вам хочется быть поближе к природе, то
Наверное, в скором времени начнется стройка на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского. В сети уже появились
В Минске прошла 51-я международная строительно-интерьерная выставка «Белорусский дом».
Деньги
ОАО «АСБ Беларусбанк» с первого ноября
Регионы
Пока в мире спорят, «Есть ли жизнь на Марсе?», мы решили самостоятельно развеять эту легенду и отправились в Гомельскую область в небольшую деревеньку Марс. Чтобы
Дачи и частные дома
В 30 километрах от Минска по соседству с г. п. Радошковичи есть небольшая деревня Удранка, названная в честь одноименной реки. На берегу этой небольшой речки стоит очень необычный коттедж, который не может не привлекать внимания. В нем примечательно все: и дизайн, и воплощение, и цена. Подробности —
Зато в Минске дома, как правило, не отличаются особой уединенностью. Хочешь в глушь, чтобы зелено и с видом на воду — выбирай направления подальше от МКАД. В столице с частной застройкой беда: в лучшем случае это тесное соседство с другими домами, в худшем — перспектива сноса. Однако есть и исключения. Мы нашли 5 коттеджей в продаже, которые находятся на побережье, среди зелени, с видом на водную гладь и при этом в Минске.
Коммерческая недвижимость
Застройщик многофункционального комплекса «Шантэр Хилл»
За 2 дня до открытия журналистам
Жилье и инфраструктура
В Москве
Жилой дом в Луцке (Украина), расположенный на проспекте Соборности и улице Молодежи, в шутку называют «Великой китайской стеной». Это самый длинный жилой дом в мире, его длина составляет 1750 метров (с учетом «отростков» — 2775 метров). А есть ли в Минске такие «горизонтальные небоскребы», которые готовы потягаться с украинским домом? Мы изучили карту и составили
Рядом с парком Дружбы народов в Минске
ЖКХ
Власти намерены изменить подход к капитальному ремонту жилых домов. К вопросу планируют подходить комплексно с уплотнением старых районов надстройками этажей и мансард на старые «хрущевки». Поручить этот процесс собираются коммерческим застройщикам. Однако на низкую цену за квадратный метр в «надстройках»
Редакция Realt.by
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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 октября — 3 ноября 2019 года)
Новые площадки для застройки, расторжение инвестдоговора и подешевевшие кредиты. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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