Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 октября — 3 ноября 2019 года)

Экономика

Стоимость квадратного метра в Минске растет медленно, но стабильно. Прирост на уровне 5% за последний год считается положительной тенденцией для белорусского рынка недвижимости. Однако в последнее время появляется все больше тревожных общеэкономических «звоночков». Мы решили поговорить с экономистами, чтобы узнать, чего можно дальше ждать от цен на недвижимость и выгодно ли инвестировать в столичные квартиры сейчас.

Туризм

После публикации статьи о продаже базы отдыха в деревне Волма за баснословные деньги в редакцию портала написал наш читатель Александр. Он долгое время работал в управлении загородного гостиничного комплекса, поэтому решил поделиться своим мнением — что не так в Беларуси с туристическим бизнесом .

Строительство

Количество площадок для строительства многоквартирных домов в столице неуклонно сокращается. Именно поэтому центр Минска считается одним из самых «лакомых кусочков» для застройщиков. Но тогда почему пустует участок на ул. Красноармейской? Где малоэтажная элитная застройка, которая была предусмотрена проектом Виктора Крамаренко? О том, кому сейчас принадлежит земля между изгибами реки Свислочь и что там планировалось строить, в материале Realt.by.

УКС Советского района предложил квартиры в доме на Восточной, куда еще зимой стояли очереди. «Айрон» предлагает купить квартиру в доме в Лебяжьем . А «Си-Трейдинг» продолжает продавать квартиры в доме в Копище . Продолжается стройка ЖК «Мармелад». Мы сходили со специалистом на приемку первого дома . Эксперт сказал, что качество неплохое.

Если же предложения в Минске слишком дорогие или вам хочется быть поближе к природе, то можно рассмотреть жилье в Логойске. Вот в Смолевичи уехать довольно много желающих .

Наверное, в скором времени начнется стройка на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского. В сети уже появились рендеры нового жилого комплекса . А вот с некоторыми действующими стройками происходит что-то странное: прокуратура нашла нарушения в действиях Мингорисполкома в отношении возведения дома на Мазурова, а с застройщиком ЖК "Вяселка" под Минском расторгнут .