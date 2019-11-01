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Микрофинансовые организации в Беларуси будут работать в новых условиях
02.11.2019 21:20 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
В возможностях и ограничениях, которые прописывает документ, разбирался Евгений Каллаур. Владельцы ломбардов говорят - новации значительно упростит коммуникацию с потребителями. Ведь теперь можно будет получить займ даже под автомобиль. Также у этих микрофинансовых организаций появится возможность осуществлять и комиссионную торговлю. Например, если заемщик сразу уведомил ломбард, что свое имущество выкупать не намерен. То вещь в тот же день может выставляться на продажу. Появятся ограничения и по максимальной сумме процентов, их будет регулировать Нацбанк.
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